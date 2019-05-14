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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1200) инаугурация (299) парламент (835) регламент (169)

 Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.

Причина переноса не сообщается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

13 мая нардеп от БПП Ольга Червакова заявила, что проекты постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будут рассмотрены регламентным комитетом Верховной Рады утром 14 мая. 

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3126703
 
   
 Топ комментарии
 
Шоколадна шобла ніяк не збереться. Страшно їм уявити, що буде після шоколадного раю.
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шикарно. как от корыта тяжело оторваться.
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перед смертью не надышаться....
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многие , можно даже сказать вся эта банда именуемая большинство видят свои кресла последний раз , больше эти уроды туда не пролезут какие бы шкуры или знамена они на себя не напялили Регламентний комітет Ради переніс засідання щодо інавгурації - Цензор.НЕТ 4186
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наверное впервые в истории Украины вопрос инаугурации стоит так остро .., уж любыми путями .., лишь бы оттянуть шоколадный конец
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потому что наверное в првые в мире, победивший кандидат не имеет своих людей в Парламенте.
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Рівень ненависті до ПП був надзвичайно високий і майже таким буде залишатися (не без допомоги хрюгавгавих) дуже довго.

Бо ПП зробив те, що не робив в Україні жоден високопосадовець, тим паче Президент, - він послав росію на болота і почав протидіяти повзучій та майже неминучій окупації з боку рф.

Він наніс не один, а багато тяжких ударів як по репутації, так і по планах рф, інакше кажучи, зламав дуже багато планів. Саме тому на нього сфокусувала свою атаку машина російської інформаційної війни.

До цього радісно долучалися всі, хто міг, плутаючи конструктивну критику зі звичайним хайпом та толеруванням ненависті до дійсно патріотичного Президента. Хтось це робив за гроші, когось поглинула ворожа пропаганда, а хтось бажав помсти за втрачені схеми, оборудки та капітали. Так, коли ти йдеш війною проти олігархів та рф, боронячи майбутнє України, - опір буде шаленим.

Цікавіше те, що саме зараз буде реалізовано все те, що пропаганда нав'язувала та штампувала проти ПП:

- Бізнес: ПП передав керування повністю, Зе - власному другу
- Українець ПП - не вальцман, а Зеленській - справжній єврей.
- Торговля на крові: у ПП немає бізнесу в рф, а у Зе - співпраця на рівні держбюджету рф.
- Суцільне зубожіння: ПП необхідно було підіймати комуналку, але робили субсидії, у Зе - комуналку знижувати не будуть, але додатково хочуть підняти ЄСВ, ввести повне декларування і зняти з цього податки.
- Договорняки з путіним: у ПП це були виключно Мінські домовленості, у Зе - купа заяв і партнерів як серед росіян, так і серед олігархів.
- ПП - самостійна фігура, яка боролося з олігархами, Зе - маріонетка олігархів.

І можна продовжувати довго. Тобто ті, хто гучніше за усіх кричав держи вора… Ну, ви зрозуміли.

Що мені дуже не подобається станом на зараз - це те, що дехто ще досі не зрозумів ні-чо-го.
Можна робити вигляд, можна щось робити, можна багато чого. Але не робити висновки та не змінюватися - це шлях на цвинтар.

Для усіх, без будь якого виключення. Дай, Боже, щоб не для України.
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Вы посмотрите как ольгинцы и зрадофилы в этой теме возбудились. Что характерно, ни одного из большинства представленных здесь персонажей, я никогда не видел в темах о погибших бойцах ВСУ. Оно-то и понятно, им бабла за такие коммментарии не начисляют.
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Вот сидят миллионы украинцев и смотрят, на этот плядский цырк от ПороСвинов. Депутатское быдло и иже с ними, а вы не думаете, шо терпение у народа может лопнуть? Ну нахера вы сами провоцируете жесткие меры по отношению к вам? Люди хотят покоя, а вы заставляете их снова выходить на Майдан. Скучно живется или вы так нихера и не поняли, шо может случиться? Не злите людей, складывайте свои баулы и марш по домам.
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Беня мудак - деньги собирается в комитет засылать?
Или как всегда - хочет все получить на шару?

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Порохоботы всё никак не смирятся ,что их босс просрал выборы ..))всё срут и срут в комментах..))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации
 
 
 
 
 
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