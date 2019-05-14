 Регламентный комитет Рады перенес заседание по инаугурации

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.
Причина переноса не сообщается.
13 мая нардеп от БПП Ольга Червакова заявила, что проекты постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будут рассмотрены регламентным комитетом Верховной Рады утром 14 мая.
Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.
Бо ПП зробив те, що не робив в Україні жоден високопосадовець, тим паче Президент, - він послав росію на болота і почав протидіяти повзучій та майже неминучій окупації з боку рф.
Він наніс не один, а багато тяжких ударів як по репутації, так і по планах рф, інакше кажучи, зламав дуже багато планів. Саме тому на нього сфокусувала свою атаку машина російської інформаційної війни.
До цього радісно долучалися всі, хто міг, плутаючи конструктивну критику зі звичайним хайпом та толеруванням ненависті до дійсно патріотичного Президента. Хтось це робив за гроші, когось поглинула ворожа пропаганда, а хтось бажав помсти за втрачені схеми, оборудки та капітали. Так, коли ти йдеш війною проти олігархів та рф, боронячи майбутнє України, - опір буде шаленим.
Цікавіше те, що саме зараз буде реалізовано все те, що пропаганда нав'язувала та штампувала проти ПП:
- Бізнес: ПП передав керування повністю, Зе - власному другу
- Українець ПП - не вальцман, а Зеленській - справжній єврей.
- Торговля на крові: у ПП немає бізнесу в рф, а у Зе - співпраця на рівні держбюджету рф.
- Суцільне зубожіння: ПП необхідно було підіймати комуналку, але робили субсидії, у Зе - комуналку знижувати не будуть, але додатково хочуть підняти ЄСВ, ввести повне декларування і зняти з цього податки.
- Договорняки з путіним: у ПП це були виключно Мінські домовленості, у Зе - купа заяв і партнерів як серед росіян, так і серед олігархів.
- ПП - самостійна фігура, яка боролося з олігархами, Зе - маріонетка олігархів.
І можна продовжувати довго. Тобто ті, хто гучніше за усіх кричав держи вора… Ну, ви зрозуміли.
Що мені дуже не подобається станом на зараз - це те, що дехто ще досі не зрозумів ні-чо-го.
Можна робити вигляд, можна щось робити, можна багато чого. Але не робити висновки та не змінюватися - це шлях на цвинтар.
Для усіх, без будь якого виключення. Дай, Боже, щоб не для України.
Или как всегда - хочет все получить на шару?