 Балуха держат в штрафном изоляторе, чтобы исключить досрочное освобождение, - адвокат Динзе

Администрация российской колонии в Тверской области, в которой удерживают украинского активиста Владимира Балуха, систематически помещает заключенного в штрафной изолятор, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. Об этом адвокат Балуха Ольга Динзе заявила в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что его будут продолжать там держать по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель, и условно-досрочное освобождение ему не рекомендовано", – указала адвокат.

По предварительной информации Динзе, Балух мог бы претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.

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Адвокат отметила, что самочувствие украинца "очень плохое и эмоционально, и физически".

Балух написал заявление администрации колонии, чтобы к нему для предварительного осмотра допустили гражданского врача, на этом же настаивает и защита.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.