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 Политика Украины
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Все про:ВР (22834) инаугурация (299) Куренной (25)

 БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Фракция "Блок Петра Порошенко" намерена поддержать назначение инаугурации Президента на 19 мая.

Об этом заявил депутат фракции БПП Владимир Куренной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы не хотим быть тормозом в проведении своей политики новоизбранного Президента. Так вот, "Блок Петра Порошенко" не будет мешать новоизбранному Президенту проводить мероприятия по вступлению в должность Президента, в том числе проводить инаугурацию, когда посчитает нужным новоизбранный Президент", - сказал он.

Куренной отметил, что ранее фракция провела совещание для консультации по дате инаугурации, на котором и приняла данное решение.

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Депутат заявил, что партия после ряда заявлений Зеленского убедилась в его приверженности евроатлантическим ценностям и намерении продолжить действующий курс Украины, из-за чего партия и готова его поддержать.

Источник: https://censor.net.ua/n3126699
 
 
 Топ комментарии
 
Говорят одно, делают абсолютно противоположное...Мелкие чмошники вредители.
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Все-таки походу петюня понял, что ему лучше самому идти на досрочные, иначе может и своих 15% не досчитаться.
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Для того чтоб позвать людей нужно сначала выйти из запоя и хотя бы записать ролик в Фейсбуке.
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Все-таки походу петюня понял, что ему лучше самому идти на досрочные, иначе может и своих 15% не досчитаться.
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Чего там Зе и его Зе билам мешать, они и так помешаные.Не хорошо с больных людей прикалываться. БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной - Цензор.НЕТ 9579
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за 5 лет не понял что шоколадные все делают наоборот тому что говорят
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? чего ждешь ... разбогатеешь сразу... или жкх подешевеет
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Жду, что цирк с булавой закончится.....или страна реально будет двигаться вперед в развитии и в Европу или "молодая команда Бе" похоронит страну.... БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной - Цензор.НЕТ 5524
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не хотелось бы трагикомедию наблюдать по отношению к своей стране, но 73% отключеных мозгов решили . что лучше смотреть такой сериал. БПП не заважатиме Зеленському проводити інавгурацію, коли він вважатиме за потрібне, - Курінний - Цензор.НЕТ 3454
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ну так это процент тех кто захотел поучаствовать в квартале... лично я предпочитаю смотреть из зрительного зала
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Есть одна закавыка. Прежде чем ВР посадит зейло на булаву, нужно видеопотверждение, что оно налазит на бутылку. Иначе никак.
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Та хоть по фейсбуку пусть ему эту булаву дадут.....хочу посмотреть на реальные дела "молодой команды Бе", а не тексты в интернете... БПП не заважатиме Зеленському проводити інавгурацію, коли він вважатиме за потрібне, - Курінний - Цензор.НЕТ 8655
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сегодня цырк в Конституционном Суде начинаеться:
" 14 мая судьи Конституционного суда рассмотрят на своем заседании вопрос о лишении полномочий с нынешнего председателя КС Станислава Шевчука. Причем 12 голосов за его отставку найтись могут, а вот оперативно избрать нового главу суда представляется маловероятным. Данное обстоятельство ставит под угрозу проведение инаугурации избранного президента, поскольку привести его к присяге должен именно глава КС. "

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Из нас двоих русской свиньёй являешься ты.
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Андрюха не мели дурниць, бачу звідки проксиш БПП не заважатиме Зеленському проводити інавгурацію, коли він вважатиме за потрібне, - Курінний - Цензор.НЕТ 6113
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та ні папа, вже всіх своїх свиначуків), попризначав і нагороди роздав, чого ще чекати?! БПП не заважатиме Зеленському проводити інавгурацію, коли він вважатиме за потрібне, - Курінний - Цензор.НЕТ 5991
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Ну вот. Самое время Зеленскому подумать о роли Авакова и его месте в будущем раскладе. Это шоб иллюзий не было и чуства шо ты шо-то должен менту за то шо он впервые наверное в его жизни выполнил требования закона. Я думаю, шо целовать его за это в жопу не обязательно - достаточно ему будет и вовремя выплаченного денежного содержания...
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Стадион так стадион!! 19 мая инаугурация пройдёт на стадионе "Олимпийский" . А регент Зеленского Беня Коломойский будет?
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Если он будет
То свиновор уже обритый прийдет
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Для того чтоб позвать людей нужно сначала выйти из запоя и хотя бы записать ролик в Фейсбуке.
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Вован еще не отрепетировал роль зиц-президента при коломое,ведь страдал же зиц-председатель Фунт в "Золотом теленке", вот и Вован готовится,репетирует уже последнее слово.
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на призыв Зє-клоуна придут сотни тісяч людей??! смешно! зє-єлекторат - єто овощи! єто сказка про овощи, сьінок!
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пока да не будут... так как юлька раскатала губу на примьерство
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Говорят одно, делают абсолютно противоположное...Мелкие чмошники вредители.
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Як би то були "мєлкі",то б уже давно їх "подушили". А це жирні,наглі і безнаказанно марадерствующі гниди.
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они просто не будут голосовать ни за какую дату вообще.
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Это все уже было сто раз. Говорят одно, а делают абсолютно противоположное. Дату инаугурации утверждает рада. То, что порошенко дал приказ отодвигать эту дату максимально - всем очевидно,
Пока что то, что должны были определить дату 14 числа - отодвинули на 16.
Но при этом БПП как обычно - не при делах )))
А Петя продолжает кэруваты.
Позиция всех предельно ясна. Нужно немедленно выпиливать пэтю из корыта. Может ему сделать маленькую копию булавы,чтоб отстал уже от нас?
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Шоколадне шобло і тут спамить всіх хто проти "будкобудувателя".
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Расспамьте, plz! Шикаладные работники древнейшей профессии спамят перед тем как сдохнуть
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Я так понял арми порохоботов сразу же ликвидировали, а то не видно
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Налезут. Если для бычка красная тряпка нужна, то для них зеленая.
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В криворожском супермаркете на 95 квартале пьяная посетительница избила сотрудниц и охранников
Источник: https://dnepr.news/news/v-krivorozhskom-supermarkete-p-yanaya-posetitel-nica-izbila-sotrudnic-i-ohrannikov
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Две статьи, одна про то что Зеленский готов вторая про то что Порошенко не будет мешать. Вопрос, зачем эти статьи не о чем?!
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П'ять років Порошенка звинувачували в корупції, вигадували історії на основі блогів свинособачих журналістів в англомовних ЗМІ.
Клоун ще не вступив на посаду, як адвокат Трампа вже заявляє:
"Мене переконали слова двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, що обраний президент України Володимир Зеленський оточений людьми, які є ворогами президента Трампа, і людьми, які - принаймні в одному випадку - явно корумповані".
На думку адвоката Трампа і колишнього мера Нью-Йорка, він "потрапить у середовище людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках - ворогами Сполучених Штатів".
* * *
Довбойо*и, ви хоч усвідомлюєте, КОГО ви обрали?
Ви усвідомлюєте наслідки для держави Україна?
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Urs-іди на х.й. Збирай всі свої диряві носки і чухай звідси разом з шоколадною шоблою в одному напрямку. Вас там чекають.
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.....................Відчуй різницю в деградації
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
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Наверняка вчера в Брюселе с Петей был проведен урок вежливости.
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Пеця капут..)
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Тричі збрехав в одному реченні.
Обличччя у нього не людське, це облисччя гопника.
Порошенко не брехун.
порошенко не маротер, а навпаки, витратив за час президентства на благодійність та допомогу армії 1,5 мільярди гривень.
А ти скільки витратив на допомогу армії?
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Порошенко - циничный лжец. И человек без всяких признаков морали. Какие 1.5? А почему не 15?
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Тому що задекларовано і підтварджено квитанціями 1,5 мільярди. А ти брехун.
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Ну скрин тогда декларации и квитанций (какие квитанции? идиот, есть акты выполненых работ) в студию.
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Спочатку вкрав,а потм 0.5 % витратив. Добродєтєль бл...
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На фото зелень?Очевидно оно сделано до начала употребления
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Наверное такое впервые, что бы у победившего кандидата не было своих людей в парламенте. Пример всем демократам мира.
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Соевые у Вас вонь это генетическое или-же еще не иссякли запасы сои ??????????
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Олейнику-Так ви же гадили 5 лет,сепараторы из под тишка,тяперича повылазили,теперь наша очередь,выгребайте по полной за своего преЗЕдента,главное чтобы на инагурации не вздумал в своей манере гимнУкраины на рояле сыграть,правда трюселей,благодаря трибуне видно не будети термос пусть на трибуну возьмет
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а оно рассчитывает что зеленский позволит ему сыграть вместе с ним на рояле в две " руки"
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не догадывается что в этой репризе его роль клавиша
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не удивит что такие как ты через год будут называть всех зеанусами.... не смотря что за него голосовал ... а прошлый раз ты за кого топил за пацана с вилами или за телку в коляске
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Зєбіли! Хамська заява клована мала спровокувати ВР на спротив інавгурації 19 числа. Розраховували на те, що після цієї хуцпи дату точно призначать на червень, але так не сталося.
Річ у тім, що Зєєєлє немає кого призначати на посади, всі більш-менш адекватні не хочуть мати справу з цим зіц-прєдсєдатєлем, бо розуміють, керувати буде Клопомойський, а відповідати за художества Іцика доведеться "ЗєКоМанді", тому приєднуватися до неї ні хто, крім відвертих пройдисвітів та злодіїв не хоче. ви подивіться на заяви циї ідіотів, що не слово то зашквар, чого варта остання булька про списання ФОПам 7,6 млрд заборгованості по ЄСВ! БПП не заважатиме Зеленському проводити інавгурацію, коли він вважатиме за потрібне, - Курінний - Цензор.НЕТ 1771
Зєєєля зацікавлений у якомога пізнішій інавгурації, щоб знайти хоч когось здатного працювати!
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Не можу дочекатися 2 червня, щоб врятувати забрати з Приватбанку свій депозит на 50000 грн.
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Заборгованість по ЕСВ насправді біля 2 мільярдів. Економічні "радники" просто склали дані про РІВЕНЬ заборгованості по рокам за останні 5 років!!! Уявіть собі, що то за печерні невігласи, якщо не тямлять як користуватися статистичними даними!
Ото накерують ці "нові обличчя", мало не здасться!
А спеціалісти йти до них жар руками носити не хочуть, і правильно роблять!
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Обьеденить людей по териториальному признаку этаж,подьезд,дом квартал,школьный округ По интересам любитилей пива, кошек, грибов.... Чтоб могли мобилизовываться на защиту
своих прав.Как заинтересовать обьединяться, вот главная задача Зели И начинать обсуждать суспильный договор. Если сможет.Тогда любую реформу проведет на белом коне.
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Суспильный договор,это- бабло Зебени,долги нам?
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Побачимо за результатами голосування - обіцяти, не значить женитись.
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БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным. Мешать значит не голосовать против, просто при голосовании воздержаться. НФ против потому как предлагает 28 мая и в итоге просто недостаточно голосов за 19 мая. А коль 19 пролетает то остается поддержать коллег по коалиции, НФ 28 мая.
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У бэпэпэ чисто кремлевский подход ....создать проблему с пальца, а потом помочь решить ..оттяпав палец по самую шею...
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читаєш коменти під кожною новиною - прохоботодебіли - які ви огидні, разом зі своїм сивочолим Г.., який все ніяк не може відірватися від "свого корита" в яке перетворив Україну!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной
 
 
 
 
 
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