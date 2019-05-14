 БПП не будет мешать Зеленскому проводить инаугурацию, когда он посчитает нужным, - Куренной

Об этом заявил депутат фракции БПП Владимир Куренной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Мы не хотим быть тормозом в проведении своей политики новоизбранного Президента. Так вот, "Блок Петра Порошенко" не будет мешать новоизбранному Президенту проводить мероприятия по вступлению в должность Президента, в том числе проводить инаугурацию, когда посчитает нужным новоизбранный Президент", - сказал он.
Куренной отметил, что ранее фракция провела совещание для консультации по дате инаугурации, на котором и приняла данное решение.
Депутат заявил, что партия после ряда заявлений Зеленского убедилась в его приверженности евроатлантическим ценностям и намерении продолжить действующий курс Украины, из-за чего партия и готова его поддержать.
" 14 мая судьи Конституционного суда рассмотрят на своем заседании вопрос о лишении полномочий с нынешнего председателя КС Станислава Шевчука. Причем 12 голосов за его отставку найтись могут, а вот оперативно избрать нового главу суда представляется маловероятным. Данное обстоятельство ставит под угрозу проведение инаугурации избранного президента, поскольку привести его к присяге должен именно глава КС. "
То свиновор уже обритый прийдет
Пока что то, что должны были определить дату 14 числа - отодвинули на 16.
Но при этом БПП как обычно - не при делах )))
А Петя продолжает кэруваты.
Позиция всех предельно ясна. Нужно немедленно выпиливать пэтю из корыта. Может ему сделать маленькую копию булавы,чтоб отстал уже от нас?
Источник: https://dnepr.news/news/v-krivorozhskom-supermarkete-p-yanaya-posetitel-nica-izbila-sotrudnic-i-ohrannikov
шо за Х?
Клоун ще не вступив на посаду, як адвокат Трампа вже заявляє:
"Мене переконали слова двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, що обраний президент України Володимир Зеленський оточений людьми, які є ворогами президента Трампа, і людьми, які - принаймні в одному випадку - явно корумповані".
На думку адвоката Трампа і колишнього мера Нью-Йорка, він "потрапить у середовище людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках - ворогами Сполучених Штатів".
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Довбойо*и, ви хоч усвідомлюєте, КОГО ви обрали?
Ви усвідомлюєте наслідки для держави Україна?
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
Обличччя у нього не людське, це облисччя гопника.
Порошенко не брехун.
порошенко не маротер, а навпаки, витратив за час президентства на благодійність та допомогу армії 1,5 мільярди гривень.
А ти скільки витратив на допомогу армії?
Річ у тім, що Зєєєлє немає кого призначати на посади, всі більш-менш адекватні не хочуть мати справу з цим зіц-прєдсєдатєлем, бо розуміють, керувати буде Клопомойський, а відповідати за художества Іцика доведеться "ЗєКоМанді", тому приєднуватися до неї ні хто, крім відвертих пройдисвітів та злодіїв не хоче. ви подивіться на заяви циї ідіотів, що не слово то зашквар, чого варта остання булька про списання ФОПам 7,6 млрд заборгованості по ЄСВ!
Зєєєля зацікавлений у якомога пізнішій інавгурації, щоб знайти хоч когось здатного працювати!
врятуватизабрати з Приватбанку свій депозит на 50000 грн.
Ото накерують ці "нові обличчя", мало не здасться!
А спеціалісти йти до них жар руками носити не хочуть, і правильно роблять!
своих прав.Как заинтересовать обьединяться, вот главная задача Зели И начинать обсуждать суспильный договор. Если сможет.Тогда любую реформу проведет на белом коне.