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 Политика Украины
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Все про:религия (748) Донбасс (18544) Епифаний (141) ПЦУ (338)

 Епифаний отказался от участия в обращении религиозных лидеров к жителям ОРДЛО из-за текста - выглядит, как призыв к переговорам с террористами, - "ВВС Україна"

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отказался принимать участие в съемках ролика с обращениями украинских иерархов разных конфессий к жителям временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, хотя предстоятелю ПЦУ это предлагали.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в окружении Епифания "ВВС Україна", передает Цензор.НЕТ.

Ролик 13 мая опубликовал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. В нем, в частности, снялись почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Моше Реувен Асман и главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий и муфтий Ахмед Тамим.

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По данным "ВВС Україна", Епифанию не понравился предложенный для озвучивания текст, что "говорить нужно не языком пушек". Предстоятель ПЦУ "волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков".

Также Епифаний, по словам собеседников "ВВС Україна", переживал, что его участие в видеообращении вместе с Филаретом приведет к разночтениям, кто главнее в Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126697
 
   
 Топ комментарии
 
Ставлю перший плюс Єпіфанію. Він на коліна перед маріонетками Пуйла ставати не буде.
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Молодец, еще голова работает, не как у Филарета.
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Ставлю перший плюс Єпіфанію. Він на коліна перед маріонетками Пуйла ставати не буде.
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Маріонетка кремля-це шоколадна шобла разом з тобою. В чому ти тут бачиш "ставання на коліна" ? Ти дебіл і цим все сказано.З любої події робиш Зеленського зрадником і агентом кремля. А те що Єпіфаній не згодився зніматися у відеоролику-це його правильний хід. Він головний у церкві і не потрібно зніматися в "масовках". Він може записати звернення сам і таке,яке вважає за потрібне.
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Он прошёл фильтры вселенского патриархата, а там кадры подбирать умеют, это не Украинская админмашина. Там всё по взрослому.
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Молодец, еще голова работает, не как у Филарета.
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а про Зелю порохоботы говоярт еще сцыкло?
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Ага. Желать на проповедях здоровья гундяю и ручкаться с онуфрием - голова работает! Где мозги ваши?
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ты не понял!! тут не о филарете или епифании речь!! тебе/вам(как удобно) ЗЕкоманду представили!!и представителей ,,правильной церкви или веры"(читай: кто ближайшие пять лет в очередной раз за ваши бабки с ,,зубожинням" бороться будет ,,главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Моше Реувен Асман и главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий и муфтий Ахмед Тамим. Источник: https://censor.net.ua/n3126697
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Зекомнада тут не причем, они дистанцируються от любой религии и правильо делают.
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Этот человек достойный представитель украинского народа, только уважение...
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пеця запретил?)
не для того он ПЦУ пецину церкву создавал))
пеця - ухйло!))
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Да Петя главный террорист в Украине! Создал себе корманную церковь, для продвижения идеологии партии войны! Да ватанытые?
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краще тiкай звiдси кiт)
у тебе вдома яка церква? московська?)ось i сиди мовчки кацапа))
Епіфаній відмовився від участі у зверненні релігійних лідерів до жителів ОРДЛО через текст - сприймається, як заклик до переговорів з терористами, - "ВВС Україна" - Цензор.НЕТ 6009
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То хіба ти проти московської церкви? Вона ж справжня! А не створена Петром! Отже не придурюйся. Заздри мовчки.
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а ти шо не знав ёлопе?)
так, я проти, нехай песдують до свого електорату у таёжний союз)
ти до речi теж кошеня чоколадне)тайгу рятуй))
Епіфаній відмовився від участі у зверненні релігійних лідерів до жителів ОРДЛО через текст - сприймається, як заклик до переговорів з терористами, - "ВВС Україна" - Цензор.НЕТ 3229
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Бляха, те раввины уже Украину на части поделили! Украинцы, вы совсем с катушек слетели?
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З катушок з'їхав Петро. Роздає медалі на ліво і на право. Званнями хоче купити собі спокій після строку керування. Та не довго залишилось. Скоро доведеться відповідати за мародерство під час війни і багато іншого ,що він натворив під час каденції.
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Это креатура, проект коррупционера Офшоренка. Ради избраться второй раз , запустил свои грязные барыжные ручонки в Религию. Негодяй, так мягко скажем.
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Як на мене, то від цього православія взагалі треба відходити. Просто українська церква. Без ніяких попон-балахонів. З живою проповідью, як в західних церквах, а не буботінням євхаристії. А забубони православія залишити цапам.
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Филарет решил мутить воду. Начал с приближения отдаленных, потом восстановлении КП, теперь это непонятное обращение …. Я был лучшего мнения о нем .
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Нова ера

Епифаний отказался от участия в обращении религиозных лидеров к жителям ОРДЛО из-за текста - выглядит, как призыв к переговорам с террористами, - "ВВС Україна" - Цензор.НЕТ 7070

От дивіться яка картина вже, хоча зеля формально ще не вступив на посаду:

1) змі набрали в рота води та ніякої корупції яка гірша за війну - вже не існує. Це попри те, що лунають заклики до нового розграбунку армії.

2) "команда" каже про списання 7 млрд боргу по ЄСВ фопам, а на справді немає ніяких 7млрд, є що найбільше 2млрд. Тобто профіт для "команди" - якихось 5 млрд грн.

3) задекларували боротьбу з фопами. Передаю палки вітання ІТ галузі у першу чергу.

4) ЄС не хоче вводити санкції проти РФ за паспорти в ОРДЛО, жодної заяви з цього приводу від "команди".

5) США каже що в оточенні президента є вороги діючого президента США.

6) по всіх фронтах зникають навіть натяки що в Україні війна, і веде війну проти нас - рф, а ми маємо захищатися.

І тому не буде нічого доброго для України найближчі роки. Питання стоїть тільки на скільки погано буде, та чи зможемо ми залишитися суб'єктними та у поточних кордонах.

Ера бідності скінчилася. Ера грабунку розпочалася.

Константин Нескоромный
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Маркіз. Ти напевно і грабував народ всі 5 років. Написав всі пункти,що відносяться до Петра. До чого тут Зеленський ? Хто зараз ще през? Шоколадний пхає палки в колеса до останнього ,а ти його прихлєбатєль Скільки тобі шоколадок видають на день?
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Переговоры с террористами уже давно ведутся на самом высоком государственном уровне (Минск, трёхсторонняя контактная группа)

А называть мирных жителей оккупированных территорий террористами - вбрасывать новый поток агрессии в эту войну.
Прям как Гундяй
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Епифаний не называл мирных жителей террористами.

Предстоятель ПЦУ "волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с ЛИДЕРАМИ БОЕВИКОВ".

Источник: https://censor.net.ua/n3126697
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На её приметивные манипуляции только зебилы ведутся...
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К сожалению их много, не желающих самостоятельно прочитать, подумать.
Поэтому и имеем то, что имеем.
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Это не прямые переговоры с террористами а настаивании не а выполнении минска под которым подписались Германия и Франция. От успешности этих переговоров зависят санкции!
Но кому-то очень хочется прикидывается дурачком....
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Трёхсторонняя контактная группа ещё какие прямые
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Прямые это те, к которым склоняет Медведчук, Савченко и прочие рыговские "оппозиционеры".
Не выдавай желаемое за действительное.
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«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
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Молодець. Нарешті в Український церкві з'явився український очільник.

ПМ: Мишам, для яких кішка найстрашніший в світі звір, прохання не перейматися цим постом.
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Чудо, глава Церкви - Христос
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Справді?
Церква виникла лише через 500 років після того я Христос залишив землю.
До речі, Христос ніколи не заморочувався управлінням і не головував ніде. В месій інше призначення, ніж головування у цеквах.
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А діяння апостолів читував? Вони його послідовники а сам Христос. І не отримували від нього завдання на створення церкви.
До речі, ти часом не з зекоманди? Це в ний прийнято усе свої примхи приписувати блазню-Зе.
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Еще немного и Филарета признают агентом кремля.
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Ти диви. А Шевчук значит за переговори?
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Походу этот Эпифаний обычный политикан, или личный слуга Пети Порошенко... А как насчет любить врагов своих и благословлять проклинающих Вас?? Ты забыл Эпифаний кому ты служишь?? Ты должен Богу служить и примирять людей.. а не боятся кого-то где-то..
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Епифаний имеет своё видение ситуации, смиритесь.
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Служуны какие. Им наоборот выгодно когда война, ведь заклинание по отпущению огрехов тем эффективней чем больше бабла клиент наложит в загребущую лапищу попа))
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А где нитки, можно Епифания подергать?
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Яке моральне право у цього чмошніка лізти в політику? Попи взагалі рамси попутали, шахраї і крахобори, ваше завдання дурням баки забивати а не вирішувати,що робити президенту. Підор бородатий який прикриває своє гниле порошенківське нутро Христом! Іуди.
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Епифаний отказался, Джулиани отказался... Прямо не знаю, кто еще до кенгурации может отказаться...
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Поясни мені,ущербний,ти за об"єднання України, тобто повернути Крим і Донбас,чи як Єпідоряній, за війну і розділ? Порохосос.
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зебіл, як ти обєднаєш Україну - можеш розкласти "по полицях", а то твій "главний" зебіл тільки пропонував "перестати стриляти".....
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Єпіфаній зустрічавсь з Зеленським відразу після другого туру. Мило поспілкувались. Намісник виявивсь з почуттям гумору.
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релігійні діячі взагалі повинні призвати бойовиків до покаяння
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Спочатку має Покаятись Педро і вся його шакалина свора. Каються ті,хто визнають гріх,а наведеним категоріям таке не відомо. Щоб бойовики покаялись шоколадна мерзота мала не красти а будувати квітучу, щоб сєпари визнали ,що лохонулись. А в країну Педро не вертаються а тулять з неї мільйонами.
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Порошенко , по заказу москвы, сделал крайне много для уничтожения Украины. Одно из самых похабных дел - втягивание клерикалов в политику. Теперь все со всеми на ножах из-за того что кто и как и в каком месте и когда сказал. Сеять разброд и смуту в сердца и души украинцев - вот задача кремля. Петя успешно с этим заданием справился.
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А вы хотели, чтобы гундяевцы и дальше в Украине рулили? УПЦ МП откуда эта бредятина вообще взялась? Кто не будь слышал про Армянскую апостольскую или грузинскую православную церкви Мацквацкого патрирхата Епіфаній відмовився від участі у зверненні релігійних лідерів до жителів ОРДЛО через текст - сприймається, як заклик до переговорів з терористами, - "ВВС Україна" - Цензор.НЕТ 4765 ?
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Еще раз - клерикалам не место в политике. Ясно? Любым, не имеет значение название и убеждения.
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Да хоть еще двадцать два раза. Твое мнение ни что, И свои заморочки расскажи на Параше - - там где духовные корни на чужих землях ищут, И где руцькие попы освещают оружие сепаров, террористов и "отпускников"
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Европа здорово крови хлебнула в борьбе с клерикальными долбодятлами. Нам тоже такое предстоит с такими дятлами как ты.
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Нема в ОРДЛО а ні с ким спілкуватися, а ні до кого звертатися . Бо як писав Т.Г.Шевченко
"На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує! " Епіфаній відмовився від участі у зверненні релігійних лідерів до жителів ОРДЛО через текст - сприймається, як заклик до переговорів з терористами, - "ВВС Україна" - Цензор.НЕТ 3906
А хто багато базікае, того там до підвалу
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Респект! А Филарет удивил. У него был шанс войти в историю, но он решил в нее вляпаться.
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а какое дело руцькой вате до нашего Филарета? У вашей недоцеркви вместо Томоса аусвайс выданный туварищем Сралиным
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Коллаборационисты - террористы эти кровавые нелюди бандиты сепаратисты на оккупированных российскими фашистами территориях Донбасса в бандитской резервации ордло, украинским гражданам и пленным выкалывали глаза, рубили руки, в спаривали животы , отрезали головы и играли ими в футбол....
Как передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ, медики, которые работают в зоне боевых действий, тоже подтверждают, что на временно оккупированных кремлёвскими фашистами украинских территориях ( кацапский - бандустан) совершаются зверства. Эмма, медик батальона "Айдар", каждый раз после гибели ребят она опознавала тела погибших. Эмма показала множество фото с телами украинских бойцов, на которых она увидела ужасные следы кровавых фашистских пыток. По ее словам, это сделали российские оккупанты - каратели и пророссийские бандиты боевики - террористы. www.oxu.az
Оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат - ВИДЕО на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя трогать только потому что кремлёвские фашисты выдают им кацапские паспорта. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря какое там у них кровавых выродков будет запасное гражданство, а за все свои преступления они все до единого ответят по Закону.
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казав не за злочинців, для ик є ККУ. Чи ти гадеєш там тільки вони? До речі, тобі розповісти про Торнадо, а відео бачив, як тазиком ломають сєпару шию ставши на нього? Війна, це війна, там мораль відсутня зобох боків. Мова про інше.
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Слово Филарета более весомое и он принял участие в сьемке
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Молодец, все правильно сказал. Перевертыши пусть под дудку клоуна пляшут, потом не будут знать куда глаза деть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕпифаний отказался от участия в обращении религиозных лидеров к жителям ОРДЛО из-за текста - выглядит, как призыв к переговорам с террористами, - "ВВС Україна"
 
 
 
 
 
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