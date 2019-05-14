 Епифаний отказался от участия в обращении религиозных лидеров к жителям ОРДЛО из-за текста - выглядит, как призыв к переговорам с террористами, - "ВВС Україна"

Об этом сообщает со ссылкой на источники в окружении Епифания "ВВС Україна", передает Цензор.НЕТ.

Ролик 13 мая опубликовал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. В нем, в частности, снялись почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Моше Реувен Асман и главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий и муфтий Ахмед Тамим.

Также читайте: Ликвидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер

По данным "ВВС Україна", Епифанию не понравился предложенный для озвучивания текст, что "говорить нужно не языком пушек". Предстоятель ПЦУ "волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков".

Также Епифаний, по словам собеседников "ВВС Україна", переживал, что его участие в видеообращении вместе с Филаретом приведет к разночтениям, кто главнее в Православной церкви Украины.