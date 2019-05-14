 Епифаний отказался от участия в обращении религиозных лидеров к жителям ОРДЛО из-за текста - выглядит, как призыв к переговорам с террористами, - "ВВС Україна"

Об этом сообщает со ссылкой на источники в окружении Епифания "ВВС Україна", передает Цензор.НЕТ.
Ролик 13 мая опубликовал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. В нем, в частности, снялись почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов, муфтий Крыма Айдер Рустемов, главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова и востока Украины Мойше Москович, главный раввин Киева Моше Реувен Асман и главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий и муфтий Ахмед Тамим.
По данным "ВВС Україна", Епифанию не понравился предложенный для озвучивания текст, что "говорить нужно не языком пушек". Предстоятель ПЦУ "волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков".
Также Епифаний, по словам собеседников "ВВС Україна", переживал, что его участие в видеообращении вместе с Филаретом приведет к разночтениям, кто главнее в Православной церкви Украины.
не для того он ПЦУ пецину церкву создавал))
пеця - ухйло!))
у тебе вдома яка церква? московська?)ось i сиди мовчки кацапа))
так, я проти, нехай песдують до свого електорату у таёжний союз)
ти до речi теж кошеня чоколадне)тайгу рятуй))
От дивіться яка картина вже, хоча зеля формально ще не вступив на посаду:
1) змі набрали в рота води та ніякої корупції яка гірша за війну - вже не існує. Це попри те, що лунають заклики до нового розграбунку армії.
2) "команда" каже про списання 7 млрд боргу по ЄСВ фопам, а на справді немає ніяких 7млрд, є що найбільше 2млрд. Тобто профіт для "команди" - якихось 5 млрд грн.
3) задекларували боротьбу з фопами. Передаю палки вітання ІТ галузі у першу чергу.
4) ЄС не хоче вводити санкції проти РФ за паспорти в ОРДЛО, жодної заяви з цього приводу від "команди".
5) США каже що в оточенні президента є вороги діючого президента США.
6) по всіх фронтах зникають навіть натяки що в Україні війна, і веде війну проти нас - рф, а ми маємо захищатися.
І тому не буде нічого доброго для України найближчі роки. Питання стоїть тільки на скільки погано буде, та чи зможемо ми залишитися суб'єктними та у поточних кордонах.
Ера бідності скінчилася. Ера грабунку розпочалася.
Константин Нескоромный
А называть мирных жителей оккупированных территорий террористами - вбрасывать новый поток агрессии в эту войну.
Прям как Гундяй
Предстоятель ПЦУ "волновался, что будет выглядеть, будто он призывает к переговорам с ЛИДЕРАМИ БОЕВИКОВ".
Источник: https://censor.net.ua/n3126697
Поэтому и имеем то, что имеем.
Но кому-то очень хочется прикидывается дурачком....
Не выдавай желаемое за действительное.
ПМ: Мишам, для яких кішка найстрашніший в світі звір, прохання не перейматися цим постом.
Церква виникла лише через 500 років після того я Христос залишив землю.
До речі, Христос ніколи не заморочувався управлінням і не головував ніде. В месій інше призначення, ніж головування у цеквах.
До речі, ти часом не з зекоманди? Це в ний прийнято усе свої примхи приписувати блазню-Зе.
"На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує! "
А хто багато базікае, того там до підвалу
Как передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ, медики, которые работают в зоне боевых действий, тоже подтверждают, что на временно оккупированных кремлёвскими фашистами украинских территориях ( кацапский - бандустан) совершаются зверства. Эмма, медик батальона "Айдар", каждый раз после гибели ребят она опознавала тела погибших. Эмма показала множество фото с телами украинских бойцов, на которых она увидела ужасные следы кровавых фашистских пыток. По ее словам, это сделали российские оккупанты - каратели и пророссийские бандиты боевики - террористы. www.oxu.az
Оккупанты и сепаратисты обливали бензином и заживо сжигали украинских солдат - ВИДЕО на оккупированных территориях совершаются зверства.
А теперь что этих кровавых нелюдей опричников убийц )(уйла нельзя трогать только потому что кремлёвские фашисты выдают им кацапские паспорта. Да такого никогда не будет, просто украинский народ не позволит им убийцам не смотря какое там у них кровавых выродков будет запасное гражданство, а за все свои преступления они все до единого ответят по Закону.