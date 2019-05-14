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 Политика Украины, Экономика
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 Санкции пойдут "на пользу" "Газпрому", - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против "Северного потока-2"

Вчера в Сенате США зарегистрировали законопроект, целью которого является прекращение "Северного потока-2". Авторами проекта являются сенаторы Круз, Шахин, Баррас и Коттон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Это важный результат нескольких лет переговоров и разъяснительной работы, которую наша команда вела в Вашингтоне с американскими партнерами. Хотя это еще не окончательное решение, мы прошли важную веху, и теперь я могу об этом рассказать.

В отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые являются критическими для завершения "Северного потока-2". В частности, речь идет об услугах глубоководной прокладки труб. Этой технологии у "Газпрома" нет и он заказывает такие работы у подрядчиков.

Важно, что в законопроекте Круза-Шахина говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект "Газпрома". В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании", - написал он.

Вместе с тем Коболев подчеркнул, что эти санкции не имеют целью повредить компаниям Евросоюза и полностью соответствуют духу евроатлантического сотрудничества между США и Европой: "Напомню, что Европарламент принял несколько резолюций с призывом прекратить строительство этого проекта из-за его очевидной политической окраски и экономического ущерба, который он нанесет интересам европейских потребителей".

Также он отметил, что предложенные санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем "Газпрома": "Это защитит те результаты в объединении фрагментированных рынков газа, которых Европа достигла чрезвычайными усилиями после кризиса 2009 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy

"Если "Северный поток-2" запустят, он заменит собой традиционные маршруты не только в Украине, но и в странах ЕС. Это означает, что большинству европейских стран, которые пользуются российским газом, придется вкладывать сотни миллионов евро в новые газопроводы для подключения к новой инфраструктуре "Газпрома". Газотранспортные компании неизбежно переведут эти вынужденные дополнительные затраты на европейских потребителей. То есть, запуск "Северного потока-2" сделает российский газ дороже для европейцев.

Несколько парадоксально, но эти санкции пойдут также на пользу "Газпрому", которому не нужно будет тратить средства на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России. Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии. Знаю, что эти случаи вызывают большое беспокойство у европейских контрагентов "Газпрома"", - сообщил Коболев.

Кроме того он подчеркнул, что является важным то, что этот документ внесли представители как республиканской, так и демократической партий.

"Ожидаем, что его поддержит значительное количество сенаторов и он вступит в силу в один из нескольких возможных способов в течение ближайших месяцев", - добавил глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.

Санкции пойдут на пользу Газпрому, - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против Северного потока-2 01
Санкции пойдут на пользу Газпрому, - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против Северного потока-2 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126696
 
 
 Топ комментарии
 
А повышение летом цены на газ для потребителей в Украине - это требование Коболева или призыв?
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Кобелеву надо заниматься своей работой, выполнять свои обязанности....А не трактовать американских Сенаторов. Или за это тоже премию себе выдаст и маме отправит?!
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У Штатов появился новый спикер за наши деньги? Коболев, скотина, почему цена на газ повышается на 360 грн, когда цены на мировых биржах идут вниз? Где наша энергетическая независимость ? Где понижение цены для украинцев, имеющих свои месторождения газа?
Почему мы молчим уже пять лет, тем более, что все уже предельно ясно?
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Кобелеву надо заниматься своей работой, выполнять свои обязанности....А не трактовать американских Сенаторов. Или за это тоже премию себе выдаст и маме отправит?!
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Комментарий для зебилов - святое дело, хоть ты министр, хоть дворник.
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Зачем вы о себе так грубо, у нас свобода мнений можете высказываться, но не нарушая закон, не грубите даже самому себе.
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Отпрыск влиятельного в "дыре" коллаборанта Александра Алипова Евгения нашли в центре столицы, но похоронили в Донецке. Как оказалось, пособник террористов отлично себя чувствовал в свободном Киеве в то время как его папка занимал должность "исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам".
Сами Алиповы - люди совершенно не простые. Ещё при правлении Азарова старший этого неблагородного дома был замминистра ЖКХ Украины.
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а он и занимается своей работой-тролит прёмгаз Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6444
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А повышение летом цены на газ для потребителей в Украине - это требование Коболева или призыв?
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повышение это понижение? зебила такие зебилы...
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Вообще-то президент занимается тарифами. Кто летом будет президент с того и спрашивай.
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У Штатов появился новый спикер за наши деньги? Коболев, скотина, почему цена на газ повышается на 360 грн, когда цены на мировых биржах идут вниз? Где наша энергетическая независимость ? Где понижение цены для украинцев, имеющих свои месторождения газа?
Почему мы молчим уже пять лет, тем более, что все уже предельно ясно?
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..Подивишся на ціну коли платіжка прийде ..
Развод лохов .ПРодовжується ..
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не...тока начинается...вот как булаву получит-тогда и вступит в полную сил.пока делайте сэлфи на фоне обменного курса-потом легче будет вспомнить,за шо боролись Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9843
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Насколько мне известно, что на строительство сп-2 только 50% акций принадлежит газпрому, а остальные иностранные инвесторы - тогда возникает вопрос - если остановится строительство, то почему иностранные инвесторы не пострадают?
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Если не ошибаюсь, у них договоренность -- Газпром строит трубу за свои деньги, а прибыль от эксплуатации -- согласно купленным билетам...)
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а нафиг их вообще было приглашать, без инвестиций ?
так что они вклали денюжку и не малую Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9693
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а их вклад-это получение разрешений от своих правительств на строительство Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2023
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это по СП-1 51% у ПукинГаза а СП-2 полностью принадлежит срузким.
" Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода Северный поток-2. Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - дочерней компании Газпрома, которая зарегистрирована в Нидерландах."

инвестиции были под обязательства ПутинГаза, так что инвесторы в любом случае свое заберут обратно
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Петины консервы вскрываются
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СП-2 это самый точный маркер развала параши, ибо перед развалом ***** стремиться обеспечить питер - свою родину газовой трубой, а значит газовыми деньгами и газовым оружием. Но параша всё равно развалится, ибо это видно уже даже невооружённым глазом и после развала появится три центра притяжения для русских - питер, машква и Киев. Поэтому нам не нужны не сильный питер, ни сильная машква, а значит мы должны делать всё, чтоб они слабели и Киев остался одним центром притяжения для русских. Поэтому продолжаем ставить палки в колёса СП-2 пока он не ********* об что-то твёрдое в дребезги.
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та получается, "грязьпрому" все на пользу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции пойдут "на пользу" "Газпрому", - Коболев рассказал о деталях законопроекта сенаторов США против "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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