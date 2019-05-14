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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу высказался за расширение санкций ЕС против РФ за раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ 

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, и должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил Рейнсалу.

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ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, - глава МИД Эстонии Рейнсалу 01

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126695
 
 
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ЕС и так не признает российкие паспорта на своей территории.
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А як їх розрізняти чи вирізняти з-поміж інших ?
Там якийсь штампік про недієздатність буде ?
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Да да ! и паэтому в Еестонию прилетела Маринка Ле Пень))))

Около полуночи в Таллиннский аэропорт прибыла Марин Ле Пен, лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт". Ле Пен в аэропорту встречала большая делегация, среди которой были Яак Мадисон.

ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, - глава МИД Эстонии Рейнсалу - Цензор.НЕТ 733
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, - глава МИД Эстонии Рейнсалу
 
 
 
 
 
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