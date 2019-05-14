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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:паспорт (755) Россия (72773) санкции (7361) Евросоюз (12422) Береза Борислав (162)

 Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ

Заявления глав МИД Чехии и Румынии о том, что Евросоюз не будет вводить санкции против России за раздачу паспортов гражданам Украины, – это на данный момент их персональная позиция.

Об этом заявил в комментарии "Гордону" член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза, комментируя заявление глав МИД Чехии и Румынии о том, что Евросоюз не намерен ужесточать санкции против РФ за раздачу паспортов гражданам Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В каждой стране есть политики, которые относятся к России с симпатией или антипатией, которые поддерживаются или не поддерживаются Россией. Соответственно, их заявления могут выстраиваться, исходя из коммуникации с РФ. Европейские политики отстаивают свои персональные интересы. Вопросы Украины они тоже рассматривают только сквозь призму своих интересов. И эти заявления нужно рассматривать только как их персональную позицию, а не как позицию конкретного государства. Что касается Чехии, напомню, что президент этой страны – абсолютно пророссийский политик. Более того, чешская делегация очень часто за его заявления извиняется перед нашей делегацией. Поэтому заявления глав МИД Чехии и Румынии ни о чем нам не говорят", – подчеркнул Береза.

Он отметил, что позиция украинской стороны в Европе должна выстраиваться исключительно на своих национальных интересах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин

"В Европе неоднозначно восприняли ситуацию с раздачей российских паспортов. На сегодня большинство европейцев считают, что идет нагнетание ситуации, эскалация дипломатического конфликта. Россия, по сути, принуждает Украину к принятию своей позиции. В Европе прослеживается три вида позиции: те, кто нас поддерживают, кто нас не поддерживает и абсолютно нейтральные политики, готовые принять одну из сторон в зависимости от своих выгод или личных взглядов и предпочтений. Нейтральных – больше всего. Есть много политиков, поддерживающих Украину: английские, французские, датские, литовские, польские. Среди тех, кто не поддерживает нас, есть словацкие, немецкие, французские политики. Это нормально. Мы должны принять это к сведению и дальше выстраивать свою политику и руководствоваться исключительно своими интересами и прагматично ставить цели", – резюмировал Береза.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также читайте: Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126693
 
   
 Топ комментарии
 
Точняк! Нужно сделать мегафракцию БПП! Только не в Раде, а в Лукьяновке. А еще лучше - в Бабьем Яру! И порохоботов туда же.
Бенефициары Зели - открытые враги, с ними воевать будет легко и весело, в то время как порохоботы и их бенефициар - враг скрытый, ластящийся, постоянно повторяющий - "Я таки за вас, азохэр вэй, какие таки могут быть расчеты между друзьями?!", а делом загоняющий в кабалу и рабство ради личной выгоды.
Так что дайош мегафракцию БПП в Бабьем Яру! Дайош зрелищные аттракционы со стрельбой и повешениями!
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Коли людина пише таке лише про БПП, але при цьому і слова не каже про екс-ригіаналів, то це змушує задуматися, а чи не з кацапом ми тут маємо справу...
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Удивительно правда? Для них своя страна - превыше всего, и только мы - истинные европейсы, отстаиваем "общечеловеческие ценности" в ущерб собственному народу
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В 2014 році за Порошенка в 1-му турі проголосувало 54% громадян. Він переміг в усіх регіонах України.
В 2019 році за Зелю в 1-му турі проголосувало 30% населення.
Географія його перемоги є дивною.
Порошенко в 2014 вступив на посаду, не маючи зобов'язань перед ніким, маючи великий політичний досвід, маючи хоч не дуже добру, але СВОЮ команду, і не маючи хейту та ненависті з боку суспільства.
Зеля в 2019 вступає на посаду в умовах, коли його контролюють 4 різних бенефіціари, не маючи досвіду, не маючи команди, і коли його відверто та заслужено хейтить 25% суспільства, бо він виграв за рахунок брехні.
А тепер про прості очевидні речі:
1) Будь-який його крок буде супроводжуватися впливом одного з чотирьох бенефіціарів, в його команді представники кожного.
2) Розвиток країни та цілі тих 4 бенефіціарів є обернено протилежними.
3) Коли все доповзе до критичних моментів, і прикриватися папєредніками стане неможливо, мені буде важко уявити реакцію обдуреного суспільства та дії гідранта, яйця якого затиснуті звідусіль.
Нагадаю, що на кордоні стоїть окупаційне військо, яке готове "захищати" своїх опаспортчених "громадян".
Тому, де буде проходити державний кордон/лінія зіткнення, залежить тільки від того наскільки великою і сильною (в тому числі й фізично) буде фракція БПП в наступному парламенті.
Тому її формування - це не питання ігр і шлангування, не намагання залишитися при своєму, це питання існування країни.
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Точняк! Нужно сделать мегафракцию БПП! Только не в Раде, а в Лукьяновке. А еще лучше - в Бабьем Яру! И порохоботов туда же.
Бенефициары Зели - открытые враги, с ними воевать будет легко и весело, в то время как порохоботы и их бенефициар - враг скрытый, ластящийся, постоянно повторяющий - "Я таки за вас, азохэр вэй, какие таки могут быть расчеты между друзьями?!", а делом загоняющий в кабалу и рабство ради личной выгоды.
Так что дайош мегафракцию БПП в Бабьем Яру! Дайош зрелищные аттракционы со стрельбой и повешениями!
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Коли людина пише таке лише про БПП, але при цьому і слова не каже про екс-ригіаналів, то це змушує задуматися, а чи не з кацапом ми тут маємо справу...
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точно - рука кремля - ни одной будки не построила, ни одного шага сотрудничества с ахмето-медведчуком не не сотворила - а что-то вякает.
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БПП на треть состоит из рыглов. Один из основателей рыгопартии - Петро.
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Слухай Нібелунг, так давай уперед, створюй у Баб"єму яру, ще одну велику могилу. Запах крові та трупів що розлагаються ні? Давай, виб"єш стілець з під людини (побачиш, як людина стече сечею). Тільки потім дивись, щоб тебе оперативні спвробітники з балкону випадково не не вронили.
Ти хвора людина.
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Ох, ну конечно же, от петли человек умирает грязнее чем от попадания из Акации или Града, вот мне на что посмотреть то будет, правда?
К слову, если говорим о технической стороне вопроса - то есть известь, земля, горючесмазочные материалы, тут техпроцесс отладить - дело даже не дней - часов. Больше уйдет на настройку учета.
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Бенефициары Зели - открытые враги, с ними воевать будет легко и весело,

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беня конечно лучше рыгов

но воевать с человеком который до 2011 года был Главной Европейского совета еврейских общин[8], и президентом Европейского еврейского союза (EJU)- "будет легко и весело"?

ну-ну, удачи!
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"Проблема не в том, что люди смертны, проблема в том, что люди внезапно смертны" ©
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это такой бред, что я даже его комментировать не буду
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Одно дело когда под трамвай попадают, а другое, когда тебя в Яру добивают.
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идиот, иди в Бабий Яр и сам удушись, и выводок убей
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политической партией не вышел для бабьего яра)
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Слова не мальчика, а внука вертухая. Медом не корми - дай кого-то расстрелять из дедушкиного нагана.
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Какой наган? Люгер! И обойма больше, и хлопок тише)
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А кацапов чего не предлагаешь не множко пострелять, это же в духе рашизма???
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Кто ж тягловую скотину сам убивает? Мне еще два раба полагается, но если у тебя столько кровожадности - то используй хлорциан, стрелять - сотни тонн меди потратим впустую.
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Если не заработал на двух рабов до этого времени, то уже забудь, будешь выступать в 95 квартале в качестве клоуна...
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За голохвостова и его зекоманду проголосовали все кто поддерживает и поддерживал когда Россия и ***** вторглось в Украину, все те кто хочет опять совок это по факту...
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Що було в 2014 вже мало кого цікавить, краще писати про результати діяльності ніж про результати виборів, бо за пана Ющенка в 2004 році також голосувало більше половини населення.
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вот еще мне нравится, когда эрегированные последователи нашего нанобуонапарте врываются в любой тред с криком "А вот ваш Порошенко!". Ну и далее следует список шоколадных грехов длиной в ноябрьскую ночь. И такой же черноты и беспросветности.
Хотя клятому барыге осталось быть во главе страны считанные дни, и у руля наконец-то станет Великий и Могучий Утес, Сверкающий Бой, с одной ногой на небе и другой на земле, живущий, пока не исчезнут машины ©.
И заберет он одной рукой у барыги все майно; а другой рукой раздаст его скорбным телом и духом, после чего они возрадуются и сразу заплатят налоги и коммуналку; а третьей рукой разрушит до основанья, а затем; четвертой рукой расстреляет парламент, пятой погладит лысого из Квартала; шестой подтянется на турнике 74 раза; седьмой напишет на бумажке "бабушка Беня, нах ты это со мной сделал, старый поц", бумажку положит в бутылку и бросит ее в синее море. А свинарчукам просто откусит руки.
Наверное, они это делают потому, что просто не знают: для того, чтобы все это воплотилось, теперь им придется лизать жопу и даже немного, извините, булаву.
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В ваших постах никаких фактов, только болезненное восприятие действительности. И скорее всего так: Пётр Алексеевич вам же Коломойский предлагал за 2 миллиарда вернуть булаву, вы не согласились чё теперь плакать?
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У меня фактов что грязи. В 2014 я трошки воевал с ЖЗЛ 10 (жилет защитный легкий), подрубашечного ношения, класс 3+, вес ***** 10 кг. Держит максимум пулю ПМ и то без сердечника. Ничего, б...дь живой. Сейчас мой рокзачек укомплектован, что сам плачу. И не тебе судить. А чуть не забыл, я еще "крутой" был, у меня после Анголы "разгрузка" португальская была. Разгрузку я подарил капитану общевойсковику, и пару цинков БП 5,45 отдал. Меня выводили два бойца, через сутки тащили, потом в Днепр (заштопали). Потом Ха, потом домой.
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Много какого то непонятного пафоса ни о чём. Вы хоть прочитайте о чём идёт речь, а не хвастайтесь своими фантазиями.
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чоколятний писни), шось ще англійською чи німецько-франзузьскою)) мовами)))))))
і тобі всі "повірять" ! ))))))))))))))))))))))))))
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Удивительно правда? Для них своя страна - превыше всего, и только мы - истинные европейсы, отстаиваем "общечеловеческие ценности" в ущерб собственному народу
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А які це "загальнолюдські цінності" ми захищаємо? Те, що ми змушені захищатися від кацапських фашистів, які розв'язали війну на Сході і анексували Крим, то це наше питання просто фізичного виживання.
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Вынуждены аппелировать к ценностям.
Возможно после обнаружения факта что их не существует нужно изменить тактику.
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За допомогою України вони тиснуть на рашку і отримують бонуси.
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береза)))-дуб?!
тут треба розуміти, шо в Європі завидки беруть, шо Україна торгує з кацапами,
а їм, європейцям не можна! так шо відповідь Європи зрозуміла, але не всім! Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ - Цензор.НЕТ 5799
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"У меня иногда спрашивают: "Монова, за что ты так ненавидишь Зеленского?"
Только вот понимаете, в чем дело.
Невозможно ненавидеть того, над кем все время смеешься.
Ненависть - настолько сильное, яркое, обжигающее чувство, что его нельзя разбавлять ничем другим. Разбавишь - и из пылающей магмы получится бледный холодный кисель.
Ненависть (как и уважение, впрочем) нужно заслужить. А для этого нужны поступки сильной неординарной личности. Для ненависти - со знаком минус, для уважения - со знаком плюс. А пока нет ни личности, ни поступков. Одни рефлексии избалованного и при этом закомплексованного мальчика. Да собственно и мальчика я пока не вижу. Вижу одно коллективное "узеленского".
И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы завоевать уважение тех, кто сейчас над ним смеется, Зеленскому придется растерять слепое слюнявое обожание своего ядерного электората. Иначе просто не получится.
А чтобы получить нашу ненависть, ему надо будет сделать такое, из-за чего поднимаются Майданы. Янукович развратно подмигивает из Ростова. Это называется цугцванг. А гроссмейстеров я "узеленского" что-то пока не вижу.
Так что продолжаем смеяться и становимся бессмертными.
* * *
Я даже вынесу из комментариев, потому что это показалось мне важным. И, пожалуй, закончу ковырять палочкой буонапарте, по крайней мере, перестану портить им себе выходные.
А важно то, что у большинства из тех, кто не приемлет Зеленского во главе страны, отношение к нему как к невыносимой, неприкрытой пошлятине сформировалось еще задолго до его похода в президенты.
Многие не начали не любить его три, пять или восемь месяцев назад. Многие отторгали его гораздо раньше.
Потому что все, чем занимался Зеленский, все, на чем построена его популярность, - это пошлятина. Махровая такая, лютая.
Потому что Сваты - это лубочная малороссийская пошлость; Квартал - это пошлость, возведенная в степень; шутки, юмор, манера речи, поведение - это эталон низкосортности, рассчитанной на люмпенизированную прослойку общества.
И вдруг этот треш стал лицом страны.
Мне не было странным, когда за Зеленского проголосовал люмпен. Но мне было невыносимо видеть, как за него голосовали вменяемые люди. Даже с учетом их яростного желания смены власти.
Я очень хотела бы сменить свое отношение к Зеленскому. Хотя бы потому, что теперь он представляет мою страну, и я просто устану краснеть и стыдиться пять лет. Но я не вижу пока ни одной предпосылки к тому, чтобы это отношение изменилось. Потому что корни у этого отношения проросли глубоко. А сверху пышная крона, из таких вот постов состоящая в том числе."
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А не пойму, за что Вас спамят? Шо не так про подплинтусные шутки или в формулировке ненависти-уважения? Не любят правду...не любят.
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То витягуйте зі спаму. Червоний трикутничок біля "отвєтіть", випаде менюшка і тиць на "ето нє спам" Питання України європейські політики розглядають лише крізь призму своїх інтересів, - Борислав Береза ​​про відмову ЄС вводити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9785
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Уже так и сделал, этот пост был заспамлен.
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Таки опять заспамили, а повторно снять не выйдет. Не активное "это не спам" во второй раз.
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Это ольгинские разжигают внутренний конфликт что бы под шумок захватить Украину.
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Хорошо.
Теперь нужно подумать какие у нас есть козыри.
Европа через призму собственных интересов опасается:
Перебоев транзита российского газа;
Ядерных катастроф всвязи с крупномассштабными военными действиями на территории Украины;
Потока беженцев.

Заявление о выходе из минских соглашений правильное,но это команда уходящего президента.
А что скажет вновьизбранный?
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Понимаете, в чем дело?
Еще до выборов я всем его сторонникам говорил, что он не сможет ничего сделать из того, что обещают егокомандовцы.
Что он не снизит тарифов, потому что это не сфера ответственности президента, а обещать невыполнимое можно только лохам, как в принципе, они и относятся к своим избирателям. И сегодня избиратели уже поняли, что лоханулись, и уже не вспоминают о тарифах. Ну правильно, типичное поведение лоха. Когда тебя кинул кидала, сказать, что это была абсолютно бесполезная штуковина, и ты все равно собирался выкинуть ее на мусорку.
То же самое про пенсии. Возмущались, срали кирпичами про 1400, ждали от вофки по ляму в месяц, а вышел кидала и на следующий же день сказал, обтекайте, лошки, хрен вам, а не пенсии. А я примерно об этом и говорил до выборов. А еще предупреждал, что для высоких пенсий нужно собирать больше налогов. И если он действительно начнет исполнять обещания своейзекоманды, то налоги увеличат и поставят специальных ищеек, которые будут следить, чтобы каждый "фуфлогон" распахнул свои карманы и помог пенсионерам купить вторую половину вареника и оплатить высокие "геноцидные" тарифы, которые он не может снизить.
Самый важный момент. Когда они начинают рассказывать про беззаконие и бардак, то они понятия зеленого не имеют ни о самом законе, ни тем более о Конституции. О том, как и кем назначаются министры, и о том, что это тоже не сфера ответственности президента. Что это решает коалиция большинства, а не президент. Что у зелебобы нет большинства в парламенте и до следующих парламентских точно не будет. Потому что в законе и Конституции четко прописано, что Президент Украины - это НЕ сцарь говнорасии, и у него есть жесткие рамки, которые он обязан соблюдать, а не класть на них свой минихрен, по примеру своего старшего пуйлобрата.
И вот тут мы приходим к кульминации. На самом деле ему похрен на законы и конституцию. И его избирателю тоже. Они собираются требовать нарушения закона и конституции еще до присяги. Ну с зелебобой-то понятно все. Он за хозяйский интерес жопу раздвинул для нескольких рук. С лохторатом фигово. Они знают что это моча, но продолжают делать вид, что всю жизнь мечтали о том, чтобы их обоссали…
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Соя гонить на преза клоуна !?..Краще про останні барижні ПРизначення на нагороди напишіть *методи * !

.Питання України європейські політики розглядають лише крізь призму своїх інтересів, - Борислав Береза ​​про відмову ЄС вводити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 3644
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Они и так торгуют через третьи страны....Турбины Сименс в Крыму, завод Мерседес в подмацковье.........Бабло побеждает чувство самосохранения,понимания опасности исходящей от кремлядей.
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Смени памперс или тампакс. Уже переполнен прокисшей жидкой соей.
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Вот в этом и есть суть Правления Кондитером и БПП за пять лет!
Докэрувались (((
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А ЕС дала квоты на торговлю
Каждый только о себе
Берите с них пример и думайте вперёд о себе
ЕС не ,,,торгует с Россией они просто заняли нашу нишу,,,
,,фобы научитесь мыслить а не ерничайте,,,
,,увеличели квоту на 100 тонн мёда,,Заживем
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Закон джунглей: "Каждый сам за себя"
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Так для того що б вели нові санкції необхідно їхати і переконувати а то поїхали із Зе команди і говорять потрібно переглянути Асоціацію з ЄС зауважте що говорили не за санкції а за торгівлю .І Ви хочете що б Європа ввела нові санкції якщо цих представників цікавить тільки торгівля.
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Єссєссна. Кожен думає за себе, лише дурні думають глобально.
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А какие интересы собственно у нас? Климкин , вернее Пррошенко устами климкина внезапно на закате своих дней в политике вдруг заявил о выходе из Минска . То есть Петя в желании исключительно нагадить зеленскрму , хочет утащить с собой свой мырный план?
Это называется 'подставити плече '))
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Танюшв,насколько я помню по вашей версии весь мир с нами и только петя со своей коррупцией мешает нашей победе.
Так что все карты у вас на руках.
Пети нету.
С коррупцией борись хоть до не хочу.
Ждем победы тепепь.
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В том то и дело, что пэтя есть))
В каких это местах его нет? Он есть в парламенте в виде самой большой фракции, есть в лице своих министров , он продолжает кэруваты вопреки сдравому смыслу и всем законам этики.
Наша общая мета - жить в нормальном государстве, почему вы против, я не понимаю. Почему вы уподобляетесь тем, кто зарабатывает на нас же миллиарды . Это мазохизм или отголоски рабства ?
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А мы то думали, что евробляхи пойдут за нас воевать
Да они уже давно продали Украину путлеру,только мы еще пытаемся верить в их порядочность..
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Не понимаю логики! Болгары, румыны, венгры, словаки и поляки раздавали паспорта и никого это не коробило, а тут такой визг - по этому принципу за это наказывать надо сначала их, а уж потом рашку - вам не кажется что это уже перебор?
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Москальський адвокат?
І ні, не вважається. Жодна зі згаданих вами країн, окрім Московії, звісно не воює відкрити з Україною.
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Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов.
Авжеж, і не тільки України, і не тільки європейські.

Усі політики, усі питання розглядають через призму своїх інтересів. Питання України європейські політики розглядають лише крізь призму своїх інтересів, - Борислав Береза ​​про відмову ЄС вводити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 8220
І це слід пам'ятати, навіть, викарбувати на підкірці свого мозку і робити відповідні речі по будь якому питанню.
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Это НОРМАЛЬНАЯ практика государственных мужей.Для этого народы и ставили своих чиновников,чтобы те защищали интересы СВОИХ государств прежде всего.Вот только до украинских чиновников,которые чехардой уже более четверти века приходят к власти никак не дойдёт,что нужно играть по таким же правилам,чтобы потом не удивляться ,почему маленькая Венгрия имеет столько внимания и уважения в ЕС,НАТО и мире,чем большая Украина и почему с крохотной паразитирующей на ЕС Греции столько возни,сколько малое капризное дитя не имеет.а Укураина опять таки-"разменная монета".А ларчик открывается просто,если мы не защищаем свои интересы,выставив их в отношениях как первоочередные,то НИКТО вообще не будет с нами в ПОЛНОЙ МЕРЕ считаться.всегда будут размениваться.
А стОит только ЕС перестать давать халявничать на своих рынках и за бесценок продавать им рессурсы,сразу появится уважение и "перезагрузка" отношений в пользу многих политических и экономических позиций Украины.Беда Украины в том,что защищать её интересы попадают люди неразумные,беспринципные и с несколькими гражданствами
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Тоже мне новость. Своя рубашка ближе к телу - в отношении европейских политиков для меня это было очевидно с девяностого года, а в ЕС их удерживает стадный инстинкт.
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А он хотел, чтобы через призму украинских интересов?
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Тролі отримали нові методички !!!!!!!!!!!! Питання України європейські політики розглядають лише крізь призму своїх інтересів, - Борислав Береза ​​про відмову ЄС вводити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 9874 Зеленський не винен в тому, що не хочуть автоматично продовжувати протикацапські санкції. Чим вони займались п"ять років, чому не забезперчили Володимиру Олександровичу безтурботне існування? Е ні. Це і є робота ДІЮЧОГО президента та його команди. ЗАХИЩАТИ ІНТЕРЕСИ КРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТОМ ЯКОЇ ТЕБЕ ОБРАНО ( не запоребріка). Порох своє зробив. Зеленський ЗАБОВ"ЯЗАНИЙ продовжити. Ви ж для цього його вибрали?
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Та ти шо?!!!!!!! Оце новина!!!!! Через призму власних інтересів!!!!!! Де наша призма інтересів? Тільки не власних, особисто шкурних, а призма наших державних інтересів. А не має !!! Бо все розкрадається і продається! І всі живуть одним днем. А чому? Бо бидло, безтолкове! У нас люди не знають, не розуміють, що таке держава (нормальна, правова, цивілізована, сильна), що вона дає, як її розбудовують і як її бережуть! А що може знаєте??? Ану, давайте напишіть відповідь!!!!! Зараз все побачимо, хто ми є.....
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Сами во всю торгуют с рашкой, но другим хотят запретить. А потом удивляются, почему их в Европе нах посылают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ
 
 
 
 
 
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