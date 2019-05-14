 Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ

Об этом заявил в комментарии "Гордону" член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза, комментируя заявление глав МИД Чехии и Румынии о том, что Евросоюз не намерен ужесточать санкции против РФ за раздачу паспортов гражданам Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В каждой стране есть политики, которые относятся к России с симпатией или антипатией, которые поддерживаются или не поддерживаются Россией. Соответственно, их заявления могут выстраиваться, исходя из коммуникации с РФ. Европейские политики отстаивают свои персональные интересы. Вопросы Украины они тоже рассматривают только сквозь призму своих интересов. И эти заявления нужно рассматривать только как их персональную позицию, а не как позицию конкретного государства. Что касается Чехии, напомню, что президент этой страны – абсолютно пророссийский политик. Более того, чешская делегация очень часто за его заявления извиняется перед нашей делегацией. Поэтому заявления глав МИД Чехии и Румынии ни о чем нам не говорят", – подчеркнул Береза.



Он отметил, что позиция украинской стороны в Европе должна выстраиваться исключительно на своих национальных интересах.

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"В Европе неоднозначно восприняли ситуацию с раздачей российских паспортов. На сегодня большинство европейцев считают, что идет нагнетание ситуации, эскалация дипломатического конфликта. Россия, по сути, принуждает Украину к принятию своей позиции. В Европе прослеживается три вида позиции: те, кто нас поддерживают, кто нас не поддерживает и абсолютно нейтральные политики, готовые принять одну из сторон в зависимости от своих выгод или личных взглядов и предпочтений. Нейтральных – больше всего. Есть много политиков, поддерживающих Украину: английские, французские, датские, литовские, польские. Среди тех, кто не поддерживает нас, есть словацкие, немецкие, французские политики. Это нормально. Мы должны принять это к сведению и дальше выстраивать свою политику и руководствоваться исключительно своими интересами и прагматично ставить цели", – резюмировал Береза.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.