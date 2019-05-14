 Вопросы Украины европейские политики рассматривают только сквозь призму своих интересов, - Борислав Береза об отказе ЕС вводить санкции против РФ

Об этом заявил в комментарии "Гордону" член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза, комментируя заявление глав МИД Чехии и Румынии о том, что Евросоюз не намерен ужесточать санкции против РФ за раздачу паспортов гражданам Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В каждой стране есть политики, которые относятся к России с симпатией или антипатией, которые поддерживаются или не поддерживаются Россией. Соответственно, их заявления могут выстраиваться, исходя из коммуникации с РФ. Европейские политики отстаивают свои персональные интересы. Вопросы Украины они тоже рассматривают только сквозь призму своих интересов. И эти заявления нужно рассматривать только как их персональную позицию, а не как позицию конкретного государства. Что касается Чехии, напомню, что президент этой страны – абсолютно пророссийский политик. Более того, чешская делегация очень часто за его заявления извиняется перед нашей делегацией. Поэтому заявления глав МИД Чехии и Румынии ни о чем нам не говорят", – подчеркнул Береза.
Он отметил, что позиция украинской стороны в Европе должна выстраиваться исключительно на своих национальных интересах.
"В Европе неоднозначно восприняли ситуацию с раздачей российских паспортов. На сегодня большинство европейцев считают, что идет нагнетание ситуации, эскалация дипломатического конфликта. Россия, по сути, принуждает Украину к принятию своей позиции. В Европе прослеживается три вида позиции: те, кто нас поддерживают, кто нас не поддерживает и абсолютно нейтральные политики, готовые принять одну из сторон в зависимости от своих выгод или личных взглядов и предпочтений. Нейтральных – больше всего. Есть много политиков, поддерживающих Украину: английские, французские, датские, литовские, польские. Среди тех, кто не поддерживает нас, есть словацкие, немецкие, французские политики. Это нормально. Мы должны принять это к сведению и дальше выстраивать свою политику и руководствоваться исключительно своими интересами и прагматично ставить цели", – резюмировал Береза.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
В 2019 році за Зелю в 1-му турі проголосувало 30% населення.
Географія його перемоги є дивною.
Порошенко в 2014 вступив на посаду, не маючи зобов'язань перед ніким, маючи великий політичний досвід, маючи хоч не дуже добру, але СВОЮ команду, і не маючи хейту та ненависті з боку суспільства.
Зеля в 2019 вступає на посаду в умовах, коли його контролюють 4 різних бенефіціари, не маючи досвіду, не маючи команди, і коли його відверто та заслужено хейтить 25% суспільства, бо він виграв за рахунок брехні.
А тепер про прості очевидні речі:
1) Будь-який його крок буде супроводжуватися впливом одного з чотирьох бенефіціарів, в його команді представники кожного.
2) Розвиток країни та цілі тих 4 бенефіціарів є обернено протилежними.
3) Коли все доповзе до критичних моментів, і прикриватися папєредніками стане неможливо, мені буде важко уявити реакцію обдуреного суспільства та дії гідранта, яйця якого затиснуті звідусіль.
Нагадаю, що на кордоні стоїть окупаційне військо, яке готове "захищати" своїх опаспортчених "громадян".
Тому, де буде проходити державний кордон/лінія зіткнення, залежить тільки від того наскільки великою і сильною (в тому числі й фізично) буде фракція БПП в наступному парламенті.
Тому її формування - це не питання ігр і шлангування, не намагання залишитися при своєму, це питання існування країни.
Бенефициары Зели - открытые враги, с ними воевать будет легко и весело, в то время как порохоботы и их бенефициар - враг скрытый, ластящийся, постоянно повторяющий - "Я таки за вас, азохэр вэй, какие таки могут быть расчеты между друзьями?!", а делом загоняющий в кабалу и рабство ради личной выгоды.
Так что дайош мегафракцию БПП в Бабьем Яру! Дайош зрелищные аттракционы со стрельбой и повешениями!
Ти хвора людина.
К слову, если говорим о технической стороне вопроса - то есть известь, земля, горючесмазочные материалы, тут техпроцесс отладить - дело даже не дней - часов. Больше уйдет на настройку учета.
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беня конечно лучше рыгов
но воевать с человеком который до 2011 года был Главной Европейского совета еврейских общин[8], и президентом Европейского еврейского союза (EJU)- "будет легко и весело"?
ну-ну, удачи!
Хотя клятому барыге осталось быть во главе страны считанные дни, и у руля наконец-то станет Великий и Могучий Утес, Сверкающий Бой, с одной ногой на небе и другой на земле, живущий, пока не исчезнут машины ©.
И заберет он одной рукой у барыги все майно; а другой рукой раздаст его скорбным телом и духом, после чего они возрадуются и сразу заплатят налоги и коммуналку; а третьей рукой разрушит до основанья, а затем; четвертой рукой расстреляет парламент, пятой погладит лысого из Квартала; шестой подтянется на турнике 74 раза; седьмой напишет на бумажке "бабушка Беня, нах ты это со мной сделал, старый поц", бумажку положит в бутылку и бросит ее в синее море. А свинарчукам просто откусит руки.
Наверное, они это делают потому, что просто не знают: для того, чтобы все это воплотилось, теперь им придется лизать жопу и даже немного, извините, булаву.
і тобі всі "повірять" ! ))))))))))))))))))))))))))
Возможно после обнаружения факта что их не существует нужно изменить тактику.
тут треба розуміти, шо в Європі завидки беруть, шо Україна торгує з кацапами,
а їм, європейцям не можна! так шо відповідь Європи зрозуміла, але не всім!
Только вот понимаете, в чем дело.
Невозможно ненавидеть того, над кем все время смеешься.
Ненависть - настолько сильное, яркое, обжигающее чувство, что его нельзя разбавлять ничем другим. Разбавишь - и из пылающей магмы получится бледный холодный кисель.
Ненависть (как и уважение, впрочем) нужно заслужить. А для этого нужны поступки сильной неординарной личности. Для ненависти - со знаком минус, для уважения - со знаком плюс. А пока нет ни личности, ни поступков. Одни рефлексии избалованного и при этом закомплексованного мальчика. Да собственно и мальчика я пока не вижу. Вижу одно коллективное "узеленского".
И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы завоевать уважение тех, кто сейчас над ним смеется, Зеленскому придется растерять слепое слюнявое обожание своего ядерного электората. Иначе просто не получится.
А чтобы получить нашу ненависть, ему надо будет сделать такое, из-за чего поднимаются Майданы. Янукович развратно подмигивает из Ростова. Это называется цугцванг. А гроссмейстеров я "узеленского" что-то пока не вижу.
Так что продолжаем смеяться и становимся бессмертными.
* * *
Я даже вынесу из комментариев, потому что это показалось мне важным. И, пожалуй, закончу ковырять палочкой буонапарте, по крайней мере, перестану портить им себе выходные.
А важно то, что у большинства из тех, кто не приемлет Зеленского во главе страны, отношение к нему как к невыносимой, неприкрытой пошлятине сформировалось еще задолго до его похода в президенты.
Многие не начали не любить его три, пять или восемь месяцев назад. Многие отторгали его гораздо раньше.
Потому что все, чем занимался Зеленский, все, на чем построена его популярность, - это пошлятина. Махровая такая, лютая.
Потому что Сваты - это лубочная малороссийская пошлость; Квартал - это пошлость, возведенная в степень; шутки, юмор, манера речи, поведение - это эталон низкосортности, рассчитанной на люмпенизированную прослойку общества.
И вдруг этот треш стал лицом страны.
Мне не было странным, когда за Зеленского проголосовал люмпен. Но мне было невыносимо видеть, как за него голосовали вменяемые люди. Даже с учетом их яростного желания смены власти.
Я очень хотела бы сменить свое отношение к Зеленскому. Хотя бы потому, что теперь он представляет мою страну, и я просто устану краснеть и стыдиться пять лет. Но я не вижу пока ни одной предпосылки к тому, чтобы это отношение изменилось. Потому что корни у этого отношения проросли глубоко. А сверху пышная крона, из таких вот постов состоящая в том числе."
Теперь нужно подумать какие у нас есть козыри.
Европа через призму собственных интересов опасается:
Перебоев транзита российского газа;
Ядерных катастроф всвязи с крупномассштабными военными действиями на территории Украины;
Потока беженцев.
Заявление о выходе из минских соглашений правильное,но это команда уходящего президента.
А что скажет вновьизбранный?
Еще до выборов я всем его сторонникам говорил, что он не сможет ничего сделать из того, что обещают егокомандовцы.
Что он не снизит тарифов, потому что это не сфера ответственности президента, а обещать невыполнимое можно только лохам, как в принципе, они и относятся к своим избирателям. И сегодня избиратели уже поняли, что лоханулись, и уже не вспоминают о тарифах. Ну правильно, типичное поведение лоха. Когда тебя кинул кидала, сказать, что это была абсолютно бесполезная штуковина, и ты все равно собирался выкинуть ее на мусорку.
То же самое про пенсии. Возмущались, срали кирпичами про 1400, ждали от вофки по ляму в месяц, а вышел кидала и на следующий же день сказал, обтекайте, лошки, хрен вам, а не пенсии. А я примерно об этом и говорил до выборов. А еще предупреждал, что для высоких пенсий нужно собирать больше налогов. И если он действительно начнет исполнять обещания своейзекоманды, то налоги увеличат и поставят специальных ищеек, которые будут следить, чтобы каждый "фуфлогон" распахнул свои карманы и помог пенсионерам купить вторую половину вареника и оплатить высокие "геноцидные" тарифы, которые он не может снизить.
Самый важный момент. Когда они начинают рассказывать про беззаконие и бардак, то они понятия зеленого не имеют ни о самом законе, ни тем более о Конституции. О том, как и кем назначаются министры, и о том, что это тоже не сфера ответственности президента. Что это решает коалиция большинства, а не президент. Что у зелебобы нет большинства в парламенте и до следующих парламентских точно не будет. Потому что в законе и Конституции четко прописано, что Президент Украины - это НЕ сцарь говнорасии, и у него есть жесткие рамки, которые он обязан соблюдать, а не класть на них свой минихрен, по примеру своего старшего пуйлобрата.
И вот тут мы приходим к кульминации. На самом деле ему похрен на законы и конституцию. И его избирателю тоже. Они собираются требовать нарушения закона и конституции еще до присяги. Ну с зелебобой-то понятно все. Он за хозяйский интерес жопу раздвинул для нескольких рук. С лохторатом фигово. Они знают что это моча, но продолжают делать вид, что всю жизнь мечтали о том, чтобы их обоссали…
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Докэрувались (((
Каждый только о себе
Берите с них пример и думайте вперёд о себе
ЕС не ,,,торгует с Россией они просто заняли нашу нишу,,,
,,фобы научитесь мыслить а не ерничайте,,,
,,увеличели квоту на 100 тонн мёда,,Заживем
ліцабариги. Зелені.
Это называется 'подставити плече '))
Так что все карты у вас на руках.
Пети нету.
С коррупцией борись хоть до не хочу.
Ждем победы тепепь.
В каких это местах его нет? Он есть в парламенте в виде самой большой фракции, есть в лице своих министров , он продолжает кэруваты вопреки сдравому смыслу и всем законам этики.
Наша общая мета - жить в нормальном государстве, почему вы против, я не понимаю. Почему вы уподобляетесь тем, кто зарабатывает на нас же миллиарды . Это мазохизм или отголоски рабства ?
Да они уже давно продали Украину путлеру,только мы еще пытаемся верить в их порядочность..
І ні, не вважається. Жодна зі згаданих вами країн, окрім Московії, звісно не воює відкрити з Україною.
Авжеж, і не тільки України, і не тільки європейські.
Усі політики, усі питання розглядають через призму своїх інтересів.
І це слід пам'ятати, навіть, викарбувати на підкірці свого мозку і робити відповідні речі по будь якому питанню.
А стОит только ЕС перестать давать халявничать на своих рынках и за бесценок продавать им рессурсы,сразу появится уважение и "перезагрузка" отношений в пользу многих политических и экономических позиций Украины.Беда Украины в том,что защищать её интересы попадают люди неразумные,беспринципные и с несколькими гражданствами