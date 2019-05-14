 Истребители ВВС Венгрии перехватили российский самолет Ан-26 над Балтикой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщает венгерское Министерство обороны.

По данным ведомства, днем ​​13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушной центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии. Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

Министерство иностранных дел России инцидент пока не комментировало.

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Около сотни венгерских военных, в том числе летная звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen с 1 мая уже во второй раз, начиная с 2015 года, осуществляют 4-месячный патрулирование с целью охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.