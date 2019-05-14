 Истребители ВВС Венгрии перехватили российский самолет Ан-26 над Балтикой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщает венгерское Министерство обороны.
По данным ведомства, днем 13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушной центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии. Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.
Министерство иностранных дел России инцидент пока не комментировало.
Около сотни венгерских военных, в том числе летная звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen с 1 мая уже во второй раз, начиная с 2015 года, осуществляют 4-месячный патрулирование с целью охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.
Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.
А чего их не сбили? Обнаглели. Где ПВО НАТО?
Источник: https://censor.net.ua/n3126692
росєяні до вас з миром прилетіли
расказывали шо над Чёрным морем идёт воздушная война/невойна но войнушечка
стороны дразнили друг друга постоянно иногда наглелии "догоняло" уже птичек над
их терводами но.... глаза закрывали потомушо все были заинтересованы в снятии
писькозамера............ я про то что именно нарушил транспортник ??? или чисто заце
пил крылом ???
Российские военные самолеты летают над странами НАТО как у себя над Псковской губернией.
вых птичек............