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Все про:Венгрия (812) Россия (72773) самолет (2213)

 Истребители ВВС Венгрии перехватили российский самолет Ан-26 над Балтикой

Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", сообщает венгерское Министерство обороны.

По данным ведомства, днем ​​13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушной центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии. Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

Министерство иностранных дел России инцидент пока не комментировало.

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Около сотни венгерских военных, в том числе летная звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen с 1 мая уже во второй раз, начиная с 2015 года, осуществляют 4-месячный патрулирование с целью охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.

Источник: https://censor.net.ua/n3126692
 
 
 Топ комментарии
 
лучше Турции пока никто не смог перехватить летунов из паРашы.
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мне вот так чисто любопытно - сколько мир будет терпеть хамство этой недостраны? кого они еще должны захватить, обстрелять, убить, чтоб им захлопнули крысоловку?
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Будет нагнут кремлядями и вскоре начнет опять визжать "о притеснениях в Закарпатье".
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Не читая предпологаю)))
А чего их не сбили? Обнаглели. Где ПВО НАТО?
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у меня другой варант - это была наша ошибка, извините В.В.
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Будет нагнут кремлядями и вскоре начнет опять визжать "о притеснениях в Закарпатье".
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мне вот так чисто любопытно - сколько мир будет терпеть хамство этой недостраны? кого они еще должны захватить, обстрелять, убить, чтоб им захлопнули крысоловку?
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Они летают в нейтральном пронстранстве, по другому в Калининград не попадешь, а вот что там венгры делали?
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по тревоге из Объединенного противовоздушной центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей ВВС Венгрии.
Источник: https://censor.net.ua/n3126692
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Так он нарушил воздушное пространство стран Балтии, или это была просто паника?
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лучше Турции пока никто не смог перехватить летунов из паРашы.
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cimbitep, да только так "ихтамнетов" и нужно перехватывать.
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а чого ви піднімались ?
росєяні до вас з миром прилетіли
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шо за феня........... где Хунгария и где Балтика...... олё гараж...........
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зы. полётную карту или схему хотя бы..... посоны служившие в пво совка Ю-З округа
расказывали шо над Чёрным морем идёт воздушная война/невойна но войнушечка
стороны дразнили друг друга постоянно иногда наглелии "догоняло" уже птичек над
их терводами но.... глаза закрывали потомушо все были заинтересованы в снятии
писькозамера............ я про то что именно нарушил транспортник ??? или чисто заце
пил крылом ???
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Ан-26 залетел в возд пространство одной из стран Балтии. Россияне это делают по многим причинам - от постановки гидролокаторных буев-шпионов до записи частот и координат РЛС и хронометрирования работы ПВО НАТО (Для детальной разработки планов вторжения). В НАТО это понимают и поднимают на перехват самые экономичные и не самые скоростные истребители с венграми. Чтоб мхом не заросли. А реальные козыри стараются не светить.
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То же мне новость.
Российские военные самолеты летают над странами НАТО как у себя над Псковской губернией.
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Да-да, вот тем российским пилотам, что решили над Турцией полетать точно такую же байку травили. А когда их сбили орали "Низабудим! Нипрастим!." Потом и забыли и простили и еще С-400 продали.
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Так бы и написали, что Вы имели в виду, что до 1991 рода военные самолеты, которые потом стали российскими, свободно летали над странами, которые потом стали НАТОвскими.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители ВВС Венгрии перехватили российский самолет Ан-26 над Балтикой
 
 
 
 
 
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