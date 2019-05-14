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 197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Волонтеры международного сообщества InformNapalm нашли фотодоказательства, которые свидетельствуют о том, что военнослужащие из состава 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ участвовали в операции по захвату Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте InformNapalm.

Гарифуллин Эдуард Ильясович

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 01

На основе изучения данных со страницы соцсети "ВКонтакте" установлено: дата рождения 22.03.1995 г.

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 02

Родной город - Казань (столица Республики Татарстан, РФ). Служил на большом десантном корабле (БДК) "Николай Фильченков".

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 03

Этот корабль входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе (Украина, Крым), в / ч 72136.

Гарифуллин опубликовал не только фото награды, которую получил за участие в операции захвата Крыма, но и наградное удостоверение.

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 04

Фото со страниц соцсети Е. Гарифуллина.

Также в профиле Гарифуллина найдено фото, которое стало отправной точкой для дальнейшего расследования. На нем на корабле трое моряков с медалями за оккупацию Крыма. На фото Гарифуллин (в центре) и двое его сослуживцев. Их имена также установлены.

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 05
На фото слева направо: Кирилл Шустов, Эдуард Гарифуллин, Кару Яманов

Шустов Кирилл Анатольевич

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 06

Дата рождения 19 февраля 1990 г.. Живет в г. Таганрог (Ростовская область России). Учился в Таганроге в школе номер 6 и в школе номер 33. После окончания школы учился в Таганрогском институте управления и экономики. Служил на БДК "Николай Фильченков".

Как и Гарифуллин, опубликовал свое фото с медалью за оккупацию Крыма, а также фото наградного удостоверения к медали.

Интересно, что фотографировали свои удостоверения Гарифуллинаи Шустов очевидно вместе фото отличаются только удостоверениями. Стиль фотографий, поверхность, на которой лежат права и фуражка, идентичны.

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 07

Фото со страниц соцсети К. Шустова

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 08
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 09
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 10
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 11
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 12
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 13
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 14
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 15
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 16
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 17

Личность третьего фигуранта на фото - Кару Яманова - помог установить еще один моряк, тоже награжденный медалью за оккупацию Крыма. 

Деркач Владислав Сергеевич

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 18

Дата рождения 31 мая 1993 года. Живет в г. Краснодар (административный центр Краснодарского края России). На странице в соцсети "Одноклассники" указал место рождения г. Донецк. Вероятно, это Донецк в Украине, потому что его отец учился в школе в Макеевке, сейчас живет в Краснодаре. Другие родственники живут в разных городах России. Также есть родственники на оккупированной территории Украины.

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Учился Владислав Деркач в Краснодаре в Южном институте менеджмента (ЮИМ). Служил на БДК "Николай Фильченков". Вот фото из альбома Деркача, на котором присутствует и Эдуард Гарифуллин (первый слева):

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 19

На следующем фото есть Шустов (второй ряд, третий слева), Деркач (второй ряд, в центре) и Гарифуллин (первый ряд, первый слева):

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 20

Деркач также опубликовал фото с медалью и фото удостоверения к медали за оккупацию Крыма

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 21
197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 22

А вот Деркач с моряком, который был на фотографии, которая стала отправной точкой этого расследования. Подпись под фото: "С Кару. Севас ".

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 23

Итак, имя третьего моряка - Кару. Имя довольно редкое. В друзьях у фигурантов этого расследования и у других моряков с БДК "Николай Фильченко есть только один Кару - Кару Яманов.

Еще одно фото из профиля Деркача, на котором есть Кару Яманов:

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 24

Вот Кару в профиле Кирилла Шустова:

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 25

В соцсети "ВКонтакте" найден еще один профиль на имя Кару Яманов. Указанный там возраст подходит для нашего фигуранта. Также место проживания Элиста - столица Калмыкии, а в первом профиле на аватарке стоит флаг Калмыкии. Поэтому этот профиль, можно предположить, тоже принадлежит нашему фигуранту Кару Яманову с 197-й БрДК.

197-я бригада десантных кораблей ЧФ РФ

197-я БрДК была сформирована в 1966 году как бригада морских десантных сил. Выполняет задачи в тесной связи с морской пехотой. Большие десантные корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем на большое расстояние войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники. БДК обычно оснащены ЗРК и артиллерийскими пушками, а также средствами огневой поддержки десанта.

Сейчас в состав 197-й БрДК входят большие десантные корабли (БДК) "Николай Фильченков", "Орск", "Саратов", "Азов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Ямал". В последние годы на нескольких кораблях бригады установили новейшие системы спутниковой связи "Центавр-НМ2С", "Аурига" и "SAILOR 900 VSAT".

Наградные документы к медалям за оккупацию Крыма подписывал командир 197-й БрДК капитан 1-го ранга Алексей Владимирович Комаров.

197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm 26

Источник: https://censor.net.ua/n3126689
 
 
 Топ комментарии
 
Дозволив Проффесор, підписавши Харківські угоди і тим самим продовживши перебування ЧФ до 2042 року. Спасіба жітєлям Думбаса.
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Та да, порохобот. Та да 197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2762
ПОРОШЕНКО: ПОДПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ БЫЛО ВЗАИМОВЫГОДНЫМ

Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, потому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем, - считает Порошенко
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А що тут дивного.
Самі дозволили лишити російську базу на своїй території.
Мабуть потрібно поспитати з наших керманичів - куди вони дивились.
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Совет форумчанПравила форума
 
А що тут дивного.
Самі дозволили лишити російську базу на своїй території.
Мабуть потрібно поспитати з наших керманичів - куди вони дивились.
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Дозволив Проффесор, підписавши Харківські угоди і тим самим продовживши перебування ЧФ до 2042 року. Спасіба жітєлям Думбаса.
 показать весь комментарий
 
 
Та да, порохобот. Та да 197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2762
ПОРОШЕНКО: ПОДПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ БЫЛО ВЗАИМОВЫГОДНЫМ

Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, потому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем, - считает Порошенко
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Причем тут я, соя? Все вопросы к твоему потужно-патриотичному и прынцыповому Кабану
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Він стверджує що я порохобот, а доказів цьому не надав, тому і тріпло. І взагалі, не пхай носа не в свою справу.
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Спасибо жителям Украины.
Кучмо-Кравчук с 1992 по 1997 год позволили раше захватить украинский флот и разместить его как свою военную базу на территории Украины вопреки результатам референдума и Конституции.
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Как ни странно в первую попытку захвата АРК, как раз Кучма дал приказ провести операцию по выявлению и ликвидации бандитско ГРУшных группировок в АРК. Купоны нам мешками возили. Мы тогда справились. А потом разница в зарплатах, предательство ГУ СБУ в АРК сделали свое дело....
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Да ничего он не делал.
Там имел место договорнячок.
Вы нам базу военную и афтономию под нашим де факто управлением,а мы вам видимость добрососедских отношений.
Кучмо-Кравчуков все устраивало потому что Украина для них это место для ведения пизнеса по ограблению населения.
Междусобойчик испортил Ющенко,когда намекнул на вывод базы в 2017 году и стал на сторону Грузии.
Поэтому мудрый украинский народ его возненавидел и выбрал Януковича.
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це наслідок славнозвісної багатовекторності
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Это все было запраграмировано 30 лет назад.
После якобы поражения СССР в холодной войне западом была заложена возможность реванша.
Именно разоружением Украины и Беларуси(республики создатели СССР и республики денонсировавшие договор о создании СССР) и оставлением оружия раше и экономической ей помощью.
Чечня это была репитиция принуждения к союзу,которая прошла успешно.
Потом Грузия.
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это жители дамбасского бамбаса поставляли и поставляют электрику и газ на крысм с 14 по 19 годы?
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Вони не керманичі, вони гниди продажні і вори. Вони дивилися у ваші кармани, щоб набити свої!!!!
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Сейчас ЗЕкоманда еще и Турчинова начнет во всем обвенять....
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у совковьіх пионеров совсем другой менталитет... єто дети джинсьі
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путен сам подписал явку с повинной своими заявлениями , и все равно не было адекватной реакции с Запада. Для кого это? Мы и так все знаем, факты вещь упрямая - аннексированный Крым платочком не прикроешь, а участники Будапештского меморандума спрятались за более им выгодным минским соглашением, перекрылись им.
Мне кажется , что самое перспективное - это работа наших топ юристов с отжатыми рашкой нашими месторождениями газа в море и отжатыми вышками бойко. Это никак нельзя назвать рашкиным наследием, скрепы тута не клеятся никак. Месторождения разрабатывались совсем недавно, вышки приобретены тоже. Даже с брйкиной накруткой эти вышки давно себя бы окупили. Мало того- это газ, который давал бы нам энергетическую независимость. Можно даже предположить, что эти месторождения и были одной из причин захвата казламордыми Крыма . Поэтому можно и нужно принудить рашку к ответу. А не продать эти вышки по сходной цене, как были уже попытки от команды Порошенко.
Когда- то мы узнаем о масштабах реальных произошедшего. Масштабы реального предательства и количества предателей Украины , думаю, вполне соразмеримы с негодяями из нарассеи.
Рашка мало того, свои паганые бамажки с дохоыми курицами на обложке собрались втюхивать по всей Украине. Хочу сказать, что мне лично это г ненужно даже если доплатят .
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Десь проскочила інфа ..що на Чорноморському шельфі добувають до 9 лярдів газу !? 197-ма бригада ЧФ РФ брала участь в операції захоплення Криму, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7959
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Раньше не сильно хотели на флот идти служить, три года , это не два. Зато форма конечно козырная, девушкам нравилась.
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Якщо правильно підігнана, та носиться з душею. Сам 3 роки відбув, ще й в прикордонних військах (МЧПВ). А те, що зараз роблять з тією формою, просто жах. До чого тут аксельбанти? Ремені вже не ті.
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Та спалити незрін ту базу треба, ото свято буде))
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Росія ніколи не була братнім народом для всіх своїх сусідів--це фашистське утворення всю свою історію повязує війнами з своїми сусідами, а Україна для них головніше ніж їхні землі за Уралом--без України,як проавославної країни, імперії не може бути. Таму саме ми і є найбільшим подразником для росії. Прикро,що росіяни, які живуть в Україні не один десяток років, не можуть зрозуміти. що наш добробут можливий тільки в Європі, а не в азіатсько--імперській росії. а так всім нам погано.
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галифулин - какая рузькая православная фамилия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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