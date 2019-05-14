 197-я бригада ЧФ РФ принимала участие в операции по захвату Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте InformNapalm.

Гарифуллин Эдуард Ильясович

На основе изучения данных со страницы соцсети "ВКонтакте" установлено: дата рождения 22.03.1995 г.

Родной город - Казань (столица Республики Татарстан, РФ). Служил на большом десантном корабле (БДК) "Николай Фильченков".

Этот корабль входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе (Украина, Крым), в / ч 72136.

Гарифуллин опубликовал не только фото награды, которую получил за участие в операции захвата Крыма, но и наградное удостоверение.

Фото со страниц соцсети Е. Гарифуллина.

Также в профиле Гарифуллина найдено фото, которое стало отправной точкой для дальнейшего расследования. На нем на корабле трое моряков с медалями за оккупацию Крыма. На фото Гарифуллин (в центре) и двое его сослуживцев. Их имена также установлены.



На фото слева направо: Кирилл Шустов, Эдуард Гарифуллин, Кару Яманов

Шустов Кирилл Анатольевич

Дата рождения 19 февраля 1990 г.. Живет в г. Таганрог (Ростовская область России). Учился в Таганроге в школе номер 6 и в школе номер 33. После окончания школы учился в Таганрогском институте управления и экономики. Служил на БДК "Николай Фильченков".

Как и Гарифуллин, опубликовал свое фото с медалью за оккупацию Крыма, а также фото наградного удостоверения к медали.

Интересно, что фотографировали свои удостоверения Гарифуллинаи Шустов очевидно вместе фото отличаются только удостоверениями. Стиль фотографий, поверхность, на которой лежат права и фуражка, идентичны.

Фото со страниц соцсети К. Шустова





















Личность третьего фигуранта на фото - Кару Яманова - помог установить еще один моряк, тоже награжденный медалью за оккупацию Крыма.

Деркач Владислав Сергеевич

Дата рождения 31 мая 1993 года. Живет в г. Краснодар (административный центр Краснодарского края России). На странице в соцсети "Одноклассники" указал место рождения г. Донецк. Вероятно, это Донецк в Украине, потому что его отец учился в школе в Макеевке, сейчас живет в Краснодаре. Другие родственники живут в разных городах России. Также есть родственники на оккупированной территории Украины.

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Учился Владислав Деркач в Краснодаре в Южном институте менеджмента (ЮИМ). Служил на БДК "Николай Фильченков". Вот фото из альбома Деркача, на котором присутствует и Эдуард Гарифуллин (первый слева):

На следующем фото есть Шустов (второй ряд, третий слева), Деркач (второй ряд, в центре) и Гарифуллин (первый ряд, первый слева):

Деркач также опубликовал фото с медалью и фото удостоверения к медали за оккупацию Крыма





А вот Деркач с моряком, который был на фотографии, которая стала отправной точкой этого расследования. Подпись под фото: "С Кару. Севас ".

Итак, имя третьего моряка - Кару. Имя довольно редкое. В друзьях у фигурантов этого расследования и у других моряков с БДК "Николай Фильченко есть только один Кару - Кару Яманов.

Еще одно фото из профиля Деркача, на котором есть Кару Яманов:

Вот Кару в профиле Кирилла Шустова:

В соцсети "ВКонтакте" найден еще один профиль на имя Кару Яманов. Указанный там возраст подходит для нашего фигуранта. Также место проживания Элиста - столица Калмыкии, а в первом профиле на аватарке стоит флаг Калмыкии. Поэтому этот профиль, можно предположить, тоже принадлежит нашему фигуранту Кару Яманову с 197-й БрДК.

197-я бригада десантных кораблей ЧФ РФ

197-я БрДК была сформирована в 1966 году как бригада морских десантных сил. Выполняет задачи в тесной связи с морской пехотой. Большие десантные корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем на большое расстояние войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники. БДК обычно оснащены ЗРК и артиллерийскими пушками, а также средствами огневой поддержки десанта.

Сейчас в состав 197-й БрДК входят большие десантные корабли (БДК) "Николай Фильченков", "Орск", "Саратов", "Азов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Ямал". В последние годы на нескольких кораблях бригады установили новейшие системы спутниковой связи "Центавр-НМ2С", "Аурига" и "SAILOR 900 VSAT".

Наградные документы к медалям за оккупацию Крыма подписывал командир 197-й БрДК капитан 1-го ранга Алексей Владимирович Комаров.