 Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Foreign Policy.

По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока – 2".

При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.

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Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.