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 Сенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект против проекта газопровода "Северный поток – 2".

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент",  об этом сообщает Foreign Policy.

По данным издания, сенаторы предложили ввести санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

Документ также предусматривает заморозку финансовых активов лиц, которые сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока – 2".

При этом законопроектом предлагается ввести ограничения против тех, кто предоставляет финансовую поддержку данным кораблям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео

Напомним, ранее в США заявили, что строительство российского газопровода в Германию является угрозой не только для энергобезопасности ЕС, но также для Штатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3126687
 
 
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Трамп не завізує..
Він вже дружить з росією
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенаторы США разработали санкции против строителей "Северного потока-2", - Foreign Policy
 
 
 
 
 
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