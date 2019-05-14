 Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь нет, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
о данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка;
- дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;
- из станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новотроицкое;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:
- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское;
- дважды из стрелкового оружия - около населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не отрывали", - сказано в сообщении.
По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожены, еще двое - ранены.
С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Смерть ворогам !