 Датский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.



Слоган рекламы депутата: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".



По мнению Олсена, платформа, возможно, менее традиционна, чем другие, но у нее "есть потенциал". Он сказал, что политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на порносайтах".



В то же время Олсен подчеркнул, что реклама предназначена в первую очередь для того, чтобы рассмешить людей, даже если не принесет высоких результатов на выборах.



Депутат сказал, что не согласовывал размещение рекламы со своей партией. По его словам, его знают как серьезного политика, но у него "тоже есть чувство юмора" и он находит рекламу на PornHub очень смешной.



Общие выборы в Дании назначены на 5 июня.

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