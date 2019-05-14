Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.
Слоган рекламы депутата: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".
По мнению Олсена, платформа, возможно, менее традиционна, чем другие, но у нее "есть потенциал". Он сказал, что политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на порносайтах".
В то же время Олсен подчеркнул, что реклама предназначена в первую очередь для того, чтобы рассмешить людей, даже если не принесет высоких результатов на выборах.
Депутат сказал, что не согласовывал размещение рекламы со своей партией. По его словам, его знают как серьезного политика, но у него "тоже есть чувство юмора" и он находит рекламу на PornHub очень смешной.
Общие выборы в Дании назначены на 5 июня.
Датский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели"
Бывший спортсмен, член датского парламента от партии "Либеральный альянс" Йоахим Б. Олсен запустил свою предвыборную рекламу на порносайте PornHub.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.
З них мінімум 20 - крадених. Традиційно.
Може емігрант? Та й то не правда. Тобто брехня. Вже традиційна для липко-коричневих.
А тут на тебе, из чьей то задници рило радикальное торчит!
😁
Нє далась.
: ))))))
стриптиз. После сброшенного пальто - аплодисменты. После сброшенного
платья огромные аплодисменты. После сброшенного лифчика изумительные
аплодисменты.
После сброшенных трусиков... тишина.
Танцовщица так и так повернется -... тишина!
Она спрашивает: разве я вам больше не нравлюсь....?
Кто-то из зала шепчет:
- Одной рукой не поаплодируешь...
А депутатів там не було. Але судячи з контенту, вони там падразумєваютса.
🐷ботики так смачно коментують-обсмоктують...
🤗