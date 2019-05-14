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Все про:Дания (196) порнография (141)

 Датский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели"

Бывший спортсмен, член датского парламента от партии "Либеральный альянс" Йоахим Б. Олсен запустил свою предвыборную рекламу на порносайте PornHub.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.

Слоган рекламы депутата: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".

По мнению Олсена, платформа, возможно, менее традиционна, чем другие, но у нее "есть потенциал". Он сказал, что политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на порносайтах".

В то же время Олсен подчеркнул, что реклама предназначена в первую очередь для того, чтобы рассмешить людей, даже если не принесет высоких результатов на выборах.

Депутат сказал, что не согласовывал размещение рекламы со своей партией. По его словам, его знают как серьезного политика, но у него "тоже есть чувство юмора" и он находит рекламу на PornHub очень смешной.

Общие выборы в Дании назначены на 5 июня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запретил осужденным посещать соцсети и порносайты

Источник: https://censor.net.ua/n3126685
 
   
 Топ комментарии
 
ну всё.. призрак бродит по Европе-призрак зеленизма..
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ну всё.. призрак бродит по Европе-призрак зеленизма..
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У ваших якраз 23.
З них мінімум 20 - крадених. Традиційно.
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Ваша думка імігранта нецікава. Прощавайте.
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Бгггг.
Може емігрант? Та й то не правда. Тобто брехня. Вже традиційна для липко-коричневих.
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Пришел подрочить в тихой обстановке
А тут на тебе, из чьей то задници рило радикальное торчит!
😁
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Боженька дал вам алкоголь, порно и котиков. Зачем же вы постоянно говорите о политике?

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Оригинально конечно, но до Зеленского с его мифическим Голобородько ему далеко.
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От порно с клоунами двойственные ощущения: с одной стороны, я с детства боюсь порно. Но меня всегда возбуждали клоуны.
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- Да Люсенька, аллё... это я! Чем занимаюсь? Кинишку смотрю по DVD! Люся, ну почему сразу порно?! Очень увлекательный немецкий фильм про бедную и несчастную девушку, у которой в доме сломалась вся сантехника и к ней приехала "Аварийка" с шестью сантехниками...
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- Гляди, книжку старую нашёл. Обложка потёртая, осталось только: "...альный... екс...ля...низма". - Ого, советская порнуха?! - Да нет: "Моральный кодекс строителя коммунизма".
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Тепер "моральний кодекс строителя антифазизма в Польше".
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Ну дуже складна фраза, як для єліти українского общіства.
Нє далась.
: ))))))
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К солдатам в армию приезжает стриптиз-танцовщица и вечером показывает
стриптиз. После сброшенного пальто - аплодисменты. После сброшенного
платья огромные аплодисменты. После сброшенного лифчика изумительные
аплодисменты.
После сброшенных трусиков... тишина.
Танцовщица так и так повернется -... тишина!
Она спрашивает: разве я вам больше не нравлюсь....?
Кто-то из зала шепчет:
- Одной рукой не поаплодируешь...

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Петя лоханулся!Надо было ему на гомосековских сайтах подобную рекламу захерачить!Попросил бы своих блогеров заднеприводных посодествовать.Олешку того ж самого!А он кокаин,кокаин,ссаки,ссаки...Гомики Петя,гомики!
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Сходив на той сайт. Контент якийсь дивний. Ні-ні-ні, я не можу сказати, що він однобокий! Просто дивний.
А депутатів там не було. Але судячи з контенту, вони там падразумєваютса.
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Таке враження..що Я на 🐷 порногілці...
🐷ботики так смачно коментують-обсмоктують...
🤗
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДатский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели"
 
 
 
 
 
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