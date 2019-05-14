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Все про:Дания (196) порнография (141)

 Датский депутат разместил рекламу на порносайте: "Я там, где мои избиратели"

Бывший спортсмен, член датского парламента от партии "Либеральный альянс" Йоахим Б. Олсен запустил свою предвыборную рекламу на порносайте PornHub.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.

Слоган рекламы депутата: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".

По мнению Олсена, платформа, возможно, менее традиционна, чем другие, но у нее "есть потенциал". Он сказал, что политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на порносайтах".

В то же время Олсен подчеркнул, что реклама предназначена в первую очередь для того, чтобы рассмешить людей, даже если не принесет высоких результатов на выборах.

Депутат сказал, что не согласовывал размещение рекламы со своей партией. По его словам, его знают как серьезного политика, но у него "тоже есть чувство юмора" и он находит рекламу на PornHub очень смешной.

Общие выборы в Дании назначены на 5 июня. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запретил осужденным посещать соцсети и порносайты

Источник: https://censor.net.ua/n3126685
 
 
 Топ комментарии
 
Я думав, що лише у нас 73%🙄
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ну всё.. призрак бродит по Европе-призрак зеленизма..
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вы такие наивные детки

чувак- заскринь мой комент, что бы когда порох наберет как минимум свои 5%- а это проходной барьер для ВР- я тыкнул тебя носом в этот скрин
для меня порох- уже клон
а зеля- пока что еще клоун

но вы даже смешнее порохоботов- своей святой наивностью и простачковой верой
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...я тебя уже зскринил, петя не наберет 5% голосов, потому что будет в бегах у своего дружбана Саака.
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ок- я скриню оба комента
если ты не балабол, конечно
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сори, я тебя разочарую- он никуда не убежит из страны, как овощь

можешь этот мой комент тоже заскринить
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Якщо Зе за 100 днів ніфіга не зробить (а судячи з усього так і буде), то там не те що Петя пройде, там і Свобода вернеться)
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Зеля ничего не обещал, поэтому все зробить! Датский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели" - Цензор.НЕТ 1176
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Все не так просто, пока остается старый парламент и Кабмин обвинить ЗЕ будет практически нив чем невозможно, а вот старый парламент и Кабмин да, потому что у нас парламентско-президентская республика
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Воно-то так, але пересічному українцеві це не зовсім зрозуміло... І так, у президента все ж таки є повноваження для деяких кроків.
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убрать петиных друзей от кормушки будет самое большое достижение Зели. За это его выбирали.
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Время покажет, я не могу показать заголовки газет из будущего, вы тоже.
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самое интересное - каково наше трактование нормы Конституции - "не более двух сроков подряд". В рашке на эту тему баталии, не помогло даже решение по этому поводу ихнего Конституционного суда.
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Так... Это ведь не какой то анализ или хотя бы попытка, не желание- точнее НЕЖЕЛАНИЕ просчитать ситуацию- сплошняком такое вот идолопоклонничество. Декларация хотелок. Слепая вера в... то, что себе сами и намнили, вот что смешит и пугает одновременно.
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плагіат.....клуб"у зеленського "може звертатись до суду
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Невже там проковтнуть,як у нас.....Хай ще зіграє на інстументі
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А что все делали на этом порносайте, что видели эту рекламу?
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Они учились там патриотизму по Зе-методике.
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80% всех запросов винтернет так или инче связано сс ексом и проноиндустрей, поэтому нет ничего удивиетльного что этим воспользовался депутат. Только полные ханжи могут орать - фу, а мы нетакие.
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на таких сайтах самый большой трафик, посещаемость и бабосов немерянно)
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Что не сделаешь ради корыта...можно даже публично жопу выставить и продаться за деньги...какой пример для наших депутанов
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Но ещё больше голосов может он приобрести, если бы по-мимо рекламы, находился в прямом общении со своими порно-избирателями, воочию показав себя, как он общается с ними и спереди и сзади.
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Включаешь тв - там депутаты, включаешь радио - депутаты, включаешь компьютер- депутаты
Порнуху включать страшно
(с)

В преддверии выборов в Раду вполне идея для чьей-то избирательной кампании.

Зы. Зашла на Гордон, там фото этого датчанина. Есть на что посмотреть 👍🏻😁
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Прямо как на Московии,"Когда вы закончите ласкать своего Фюрера -то можете выпить за него! ". Датский депутат разместил рекламу на поронсайте: "Я там, где мои избиратели" - Цензор.НЕТ 1832 Источник: https://censor.net.ua/n3126685
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А почему нет!
Одно другому не мешает. Комментарии под видео на Pornhub уже давно не ассоциируются с самим видео. Можно сказать, что это социальная сеть. Причем данный ресурс развивается, покупая другие интернет компании.
И давайте без ханжества. Все смотрят порнушку и любят передернуть 😉
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДатский депутат разместил рекламу на порносайте: "Я там, где мои избиратели"
 
 
 
 
 
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