Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.
Слоган рекламы депутата: "Когда вы закончите мастурбировать – голосуйте за Йокке".
По мнению Олсена, платформа, возможно, менее традиционна, чем другие, но у нее "есть потенциал". Он сказал, что политики "должны быть там, где есть их избиратели, в том числе и на порносайтах".
В то же время Олсен подчеркнул, что реклама предназначена в первую очередь для того, чтобы рассмешить людей, даже если не принесет высоких результатов на выборах.
Депутат сказал, что не согласовывал размещение рекламы со своей партией. По его словам, его знают как серьезного политика, но у него "тоже есть чувство юмора" и он находит рекламу на PornHub очень смешной.
Общие выборы в Дании назначены на 5 июня.
Датский депутат разместил рекламу на порносайте: "Я там, где мои избиратели"
Бывший спортсмен, член датского парламента от партии "Либеральный альянс" Йоахим Б. Олсен запустил свою предвыборную рекламу на порносайте PornHub.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило издание The Copenhagen Post 13 мая.
чувак- заскринь мой комент, что бы когда порох наберет как минимум свои 5%- а это проходной барьер для ВР- я тыкнул тебя носом в этот скрин
для меня порох- уже клон
а зеля- пока что еще клоун
но вы даже смешнее порохоботов- своей святой наивностью и простачковой верой
если ты не балабол, конечно
можешь этот мой комент тоже заскринить
Порнуху включать страшно
(с)
В преддверии выборов в Раду вполне идея для чьей-то избирательной кампании.
Зы. Зашла на Гордон, там фото этого датчанина. Есть на что посмотреть 👍🏻😁
Одно другому не мешает. Комментарии под видео на Pornhub уже давно не ассоциируются с самим видео. Можно сказать, что это социальная сеть. Причем данный ресурс развивается, покупая другие интернет компании.
И давайте без ханжества. Все смотрят порнушку и любят передернуть 😉