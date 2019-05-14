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 Политика Украины
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 Вместо Избирательного кодекса лучше было бы принять закон о парламентских выборах, - Разумков

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что лучшим и более простым решение было принятие закона о парламентских выборах, а не Избирательного кодекса.

"Если мы с вами говорим о кодексе, то можно сейчас пойти по другому пути - можно рассмотреть закон. Потому что кодекс по большому счету должен был бы в себя включить все: и выборы президента, и выборы в парламент, и местные выборы... можно не рассматривать около 4 тыс правок, а принять закон. И таким образом упростить процедуру, было бы желательно", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Д.Разумков напомнил, что вопрос принятия Избирательного кодекса был одним из пунктов коалиционного соглашения.

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7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.

Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126684
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбилы а вы собственно за кого голосовали??? или подзабылось???
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я думаю-потому что разумкова он видел на том-чем зеленский на рояле наяривал
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ну ладно, Майкл просто к венерологу сходит, а вот к какому доктору идти сорокамиллионной стране?
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Так распустить или принять новый закон? А вообще все как обычно, не надо правки, не надо процедуру, не надо как положено, надо быстрее как выгоднее "узеленского" команде.
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це ж просто ляльки-озвучують думки Папи Гоші-а в нього все від настрою залежить..
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Я думал кого мне напоминает ЗЕкоманда, теперь понял, Зеленский это ведь реально голохвостов, а Разумков -Пляшка, кто Беня сами догадаетесь и кто Украина...
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так і запишемо-президентом обрали разумкова-а навіщо фото поміняли?
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Нет. Президентом выбрали коломойского. Розумкова выбрали секретарем президента. А зиц предсидателем, который будет за все отвечать потом - выбрали зеленского.
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и зачем вы сейчас раскрыли важную гостайну??? Вместо Избирательного кодекса лучше было бы принять закон о парламентских выборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 1559
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а вот сейчас боголюбов напрягся и подумал "капец- так это я что зря прилетел?" Вместо Избирательного кодекса лучше было бы принять закон о парламентских выборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 823
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ЗЕбилы а вы собственно за кого голосовали??? или подзабылось???
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А чого Разумков вказує ВР що робити? І що означає "И таким образом упростить процедуру, было бы желательно"?
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просто лавры чечетова не дают диме покоя
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А кто знает, а чего это Помпео с порохом встретился в Брюсселе, а не с разумковым??
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я думаю-потому что разумкова он видел на том-чем зеленский на рояле наяривал
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ну ладно, Майкл просто к венерологу сходит, а вот к какому доктору идти сорокамиллионной стране?
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Після інавгурації побачимо. Моя думка, що розмова була про подальшу роботу в нових умовах, гарантіях демократичного розвитку та стримування російської агресії.
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то есть Помпео по инерции встретился с порохом? Или ВАЗ не может дать Помпео гарантии демократического развития страны и гарантий сдерживания российской агрессии??
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Помпео не знайшов Зеленського, а ще вони після скандалу з Лещенком не хочуть зустрічатися з його командою🤔
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А как тогда будут коммуницировать? ********* будет на радиоуправлении?
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Прошу прощения: это звучит как - теперь все через жопу.
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парни вас плохо слышно говорите громче чего там у вас и где это вы ?
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а интересно, на каком языке вещал разумков на этом ток-шоу? Кто слышал? Оно вообще на украинском говорит?
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Усьо кака положено - через #опу..
🤗
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прохосрань что то я не припомню что бы петя после выборов в 2014 бегал по телевизионным каналам и рассказывал что он будет делать после принятия присяги да и про людишек своих что то до выборов петя тоже не очень . не очень и про вр но распустил ее быстренько и выборы провел по закрытым спискам и вот теперь в бпп одни ......сы за редким исключением. забыли ? а через сколько дней петя присягу принял и вступил в должность напомнить ? месячишку петя не ждал побежал в вр как 100 метровку . Разумков прав примите закон про выборы по открытым спискам что мешает а мешает то что петя потянет своих свинарчуков .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо Избирательного кодекса лучше было бы принять закон о парламентских выборах, - Разумков
 
 
 
 
 
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