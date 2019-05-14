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Все про:Винница (463) рейдерство (802) Могерини (406)

 Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Виннице полиция с привлечением бойцов "КОРДа" 13 мая пресекла попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д. Нечая. В попытке рейдерского захвата принимали участие несколько сотен молодых людей, задержано около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Отмечается, что несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы "КОРДа". В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в отделение полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полсотни рейдеров пытались захватить аграрный кооператив на Киевщине: их задержала полиция. ФОТОрепортаж

Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 01
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 02
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 03
Спецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице 04

Источник: https://censor.net.ua/n3126683
 
   
 Топ комментарии
 
Во вторник, 14 мая, в 10 утра Конституционный Суд Украины - проводит заседание по поводу ОТМЕНЫ закона о люстрации!
Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!

https://www.youtube.com/watch?v=YJkUFd_A2OA
Сєпарські вибрики, Вата шоу.
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Рейдерство тільки починається. Вже підтягнувся Боголюбов.
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Судами прикрывайтесь свинячим
Суд же не признал свиновора марадером
А приват прийдется отдать
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у свиней рефлекс, пытаются украсть даже у себя то, что немного раньше сами и украли.
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Во вторник, 14 мая, в 10 утра Конституционный Суд Украины - проводит заседание по поводу ОТМЕНЫ закона о люстрации!
Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!

https://www.youtube.com/watch?v=YJkUFd_A2OA
Сєпарські вибрики, Вата шоу.
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Це просто ********* через своїх холопів гарячково відміняє повноваження, відміняє закони, які можуть бути застосовані до нього і т.д.
Палить мости.
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Что, мало платят что по ночам приходится работать? Или у тебя белые ночи?
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Рейдерство тільки починається. Вже підтягнувся Боголюбов.
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Да вы шо?А где вы были эти 5 лет,чоловіче?С Марса шо ли прилетели?Вот это гон!
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В АТО были пока такие как ты по сепарским каналам и г+г свободу слова защищали...
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Ну если ты было в АТО,то молодец.Только тебя не спрашивали.А спрашивали того,кто не видел 5 лет тех рейдерских захватов,которые вытворяла эта власть,пока, кто-то был в АТО!АТокает оно.
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Чучело сепарское, я в отличае от тебя различаю о чем речь идёт и своими глазами видел кто строил Украину а кто всё ещё надеется разрушить, жаль что такому дерьму как ты в дом русский мир не запустили чтобы посмотрела и потом погавкать попыталось...
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Там Петя сподобился реабилитационный центр открыть для тех,кого кантузило и у кого с нервами проблемка после той войны в которой ты побывал.Обратись к нему,может он тебя туда пристроит,как самого контуженного.Пока ты гранатой не самовзорвался.Всеж таки он старался для тебя,будь ему благодарен иди вылечись.Мало ли,а вдруг голова пригодится ещё,когда нибудь.Хотя можешь нюхать дальше.Вы нарики такие одинаковые.Даже если не нарик,голову лечи,бо она у тебя очччень больная.И главное не бери ни чего в руки опасного,кислоту например.А то ещё выпьешь случайно в приступе бешенства.Лечись одним словом.Кстати Супруниха там от бешенства кое что закупила,дык и это проколи на всякий случай,а то шо то ты совсем плохонькое.Или ты рашистский бот?Обычно их так плющит и метелит.
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Судами прикрывайтесь свинячим
Суд же не признал свиновора марадером
А приват прийдется отдать
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Шо делается?Полиция заработала,ура!Да ещё и в Винницкой области?Аваков рулит!!!
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Правильно,Петя и его команда не могли начать хвалить,а то чего доброго Аваков начал бы всех их молодчиков вязать на радостях...И как бы потом Пашинские там всякие и иже с ними отжимали бы,то что отжали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецподразделения полиции пресекли попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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