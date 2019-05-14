 К украинскому политзаключеному Балуху не допускают консула, поскольку считают его гражданином РФ

Как передает Цензор.НЕТ, полученное письмо опубликовала в Фейсбуке деятель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих" взаимоотношений "с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Он рассказал, что у него пытаются отобрать украинское гражданство и не дают встретиться с консулом Украины, поскольку, как утверждает администрация колонии, он якобы является гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Ранее Балуха в ШИЗО посетила адвокат Ольга Динзе. По ее словам, состояние политзаключенного значительно ухудшилось. Его уже в третий раз отправили в ШИЗО.

Также подконтрольный оккупационной власти Верховный суд Крыма принял решение, которое продлевает время пребывания в колонииукраинського политзаключенного Владимира Балуха.

Владимир Балух – гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.