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 К украинскому политзаключеному Балуху не допускают консула, поскольку считают его гражданином РФ

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из штрафного изолятора в колонии в Тверской области. Он рассказал, что к нему не пускают консула Украины, поскольку считают гражданином РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, полученное письмо опубликовала в Фейсбуке деятель Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих" взаимоотношений "с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Он рассказал, что у него пытаются отобрать украинское гражданство и не дают встретиться с консулом Украины, поскольку, как утверждает администрация колонии, он якобы является гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Ранее Балуха в ШИЗО посетила адвокат Ольга Динзе. По ее словам, состояние политзаключенного значительно ухудшилось. Его уже в третий раз отправили в ШИЗО.

Также подконтрольный оккупационной власти Верховный суд Крыма принял решение, которое продлевает время пребывания в колонииукраинського политзаключенного Владимира Балуха.

Владимир Балух – гражданин Украины, "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Также на Цензор.НЕТ: РФ незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО, - Климкин

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3126682
 
 
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Во вторник, 14 мая, в 10 утра Конституционный Суд Украины - проводит заседание по поводу ОТМЕНЫ закона о люстрации!
Все кто может - велкам на митинг! НЕТ отмене люстрации!
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И это всё при пока еще действующем президеньте Пете Порошенко!!!Патриоте Украины и Томосоносце!Шо делается!Ай!Ай!Ай!Ну молодец Петя,доделывает судебную раформу!Старается на благо Украины и украинцев!!!
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Ось вам і відповідь на питання як визнає росія подвійне громадянство🤔
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Твоя нічна зміна зараз буде?
Інфантільний ти наш!
Шо ти верзеш!)))
🤗
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Це ти верзеш! Ти вже так напився віскі, що ти тепер у далеких краях.
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У Балуха мать и сестра тоже имеют российские паспорта...Кстати, у Балуха было приличное домашнее хозяйство, бизнесмен, так сказать, среднего уровня - со всеми выплатами налогов!
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Какая выплата налогов с ДОМАШНЕГО хозяйства??? И что означает "тоже"??? У вас есть копия его рашкинского паспорта???
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