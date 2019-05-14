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 Политика Украины
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 Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего и осознает тяжесть решений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал советник избранного президента Дмитрий Разумков.

"Готов ли он приступать к своим обязанностям главнокомандующего сразу после того, как состоится инаугурация, как ему будут делегированы полномочия главнокомандующего? Он готов, он понимает весь объем тяжести принятия решений, которые будут ложиться на его плечи", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Он отметил, что, по его данным, В.Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.

Также читайте: Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3126681
 
 
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Такой из себя боевой "деловод деловодства".
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очень надеюсь что у него не будет приступов мыролюбства и мыролюбных перемирий как у свиней.
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что это было? отравление соевой мацой или просроченным соевым шыкаладом?
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Короче, ватая ботва, таки нашла приключений на пятую точку...
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Поясніть хтось зе, що в нас парламентсько-президентська республіка. Не має права преЗедент вимагати щось у Верховної Ради.
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Он отметил, что, по его данным, В.Зеленский не проводил встречи с представителями Генштаба Украины и Минобороны.

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Пионер! Всегда будь смелым, Не бросай на ветер слов И проверить слово делом Будь готов! - Всегда готов! Будь веселым, плавай, прыгай, Жги костры среди кустов, Но склонить лицо над книгой Будь готов!
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Коллективный разум разумковых опять "постановил"...
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Это он себя так успокаивает или его? Мол не переживайте больной, вы готовы Зеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков - Цензор.НЕТ 7185
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В Туреччині в перервах між шашликами і басейном встиг підготуватись? Чи ще десь в Київі в тир завезли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский готов к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего, - Разумков
 
 
 
 
 
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