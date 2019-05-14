 Институт истории готовит Энциклопедию Украинской революции 1917-1921 годов

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, книгу готовит отдел истории Украинской революции 1917-1921 годов Института истории Украины НАНУ.

"Очень много написано про Украинскую революцию. Можно дискутировать, насколько длинными или короткими должны быть тексты. Энциклопедия - как раз тот жанр, который позволяет кратко, но емко рссказать о каких-то локальных вещах. Это важно для студентов, школьников, учителей, но также и для широкой общественности", - рассказал заведующий отделом доктор исторических наук Владислав Верстюк.

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Историк подчеркнул, что подобные издания также имеют целью решить вопрос спорной терминологии:

"Российские историки, например, страшно отрицают, что была какая-то Украинская революция. Они считают, что была одна Российская. Здесь, мол, был чистый сепаратизм, а Грушевский и вовсе был сумасшедшим".

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