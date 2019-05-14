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 Институт истории готовит Энциклопедию Украинской революции 1917-1921 годов

Украинские историки работают над Энциклопедией Украинской революции 1917-1921 годов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, книгу готовит отдел истории Украинской революции 1917-1921 годов Института истории Украины НАНУ.

"Очень много написано про Украинскую революцию. Можно дискутировать, насколько длинными или короткими должны быть тексты. Энциклопедия - как раз тот жанр, который позволяет кратко, но емко рссказать о каких-то локальных вещах. Это важно для студентов, школьников, учителей, но также и для широкой общественности", - рассказал заведующий отделом доктор исторических наук Владислав Верстюк.

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Историк подчеркнул, что подобные издания также имеют целью решить вопрос спорной терминологии:

"Российские историки, например, страшно отрицают, что была какая-то Украинская революция. Они считают, что была одна Российская. Здесь, мол, был чистый сепаратизм, а Грушевский и вовсе был сумасшедшим".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126680
 
   
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Припиніть існування держави УНР називати революцією.
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"Российские историки, например, страшно отрицают, что была какая-то Украинская революция. Они считают, что была одна Российская. Здесь, мол, был чистый сепаратизм, а Грушевский и вовсе был сумасшедшим". Источник: https://censor.net.ua/n3126680

А российские историки хотя бы знают что все империи прекратили свое сузествование более ста лет тому назад?
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"атборнейшая масковская чушь!!!" я знову ж, в 2797-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Світова війна привела до революції не тільки в Російській імперії. А вже коли імперія почала валитися, то наші тодішні патріоти зробили те що, зробили. Але вони довго розкачувалися і кожний хотів бути кращим і демократичнішим. Постійно засідали, вирішували, довіришувались, що нам армія не потрібна. І отримали удар."Білі" і "Червоні" здається були найлютіга вороги, а коли сходилися то і ті і ті били "хохлов", а за свою ворожість забували. Не до кінця зрозуміла поведінка Грушевського, Симона Петлюри, Вінніченко, Павла Скоропадського, Махно та інших. Ніби правильно робив Петлюра, але насідали і "білі" і "червоні" і поляки і німці і автрійці, а скільки було своїх "атаманів" Добре почав з економіки Скоропадський, але відмежувався від галичан, сперся на офіцерів Києва, які підтримали червоних і білих, аби не українців. А сам Махно. Його військо могло багато зробити доброго, але неграмотний, його використали комуняки і його руками захоплювали Україну. Дуже багато різних думок і відсутність точної історії, написаної істориками. Саме добре скористалися "червоні", які обманули всіх і прийшли до влади. Їх лозунги про все добре, привело нам все погане. Нічого не нагадує?
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Мало хто зараз сприймає цей досвід... Тому так і живемо...
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На московії в 1917 році сепаратисти захопили владу шляхом перевороту.І називають це "ривалюцєя"
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