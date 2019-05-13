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Все про:контрразведка (123) СБУ (13445) шпионаж (794)

 Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы. ДОКУМЕНТ

Суд в Николаевской области приговорил военного пенсионера Юрия Ломако к пяти годам лишения свободы за шпионскую деятельность.

Цензор.НЕТ получил копию решения суда. 

Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 01
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 02
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 03
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 04
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 05
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 06
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 07

Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 08
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 09
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 10
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 11
Российский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы 12

Источник: https://censor.net.ua/n3126679
 
   
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За аналогічне на росії цей Ломако отримав би не менше 15 років. Так, що дійсно - мало.
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Кто не хотел учить в школе украинский язык - прямая дорога в тюрьму!
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А Грицаку Героя дали...
Зебілам все-одно не вгодиш.
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А когда будут сажать коррупционеров из Держкомзема? Исправить ошибочку, которую они же и сделали - 1500 хрывень.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский агент Ломако, разоблаченный контрразведкой, получил 5 лет тюрьмы. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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