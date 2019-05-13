 Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"

Соответствующее сообщение размещено на сайте городского совета Харькова, сообщает Цензор.НЕТ. Местные власти призывают волонтеров добровольно убрать палатку. Если они этого не сделают, вопрос о демонтаже обещают вынести на заседание исполкома Харьковского горсовета.
"Демонтаж может быть осуществлен не ранее принятия соответствующего решения исполкомом. Геннадий Кернес 9 мая предложил всем вместе определить новое место для, как сейчас начали говорить, пикета с использованием палатки. Никакой реакции с той стороны не было", – сказал директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Также в горсовете подчеркнули, что палатку не смогут использовать для приема граждан народные депутаты.
"Согласно закону, для личного приема граждан местные органы власти должны бесплатно предоставить депутату отдельно приспособленное помещение. ... Помещение – это часть внутреннего объема здания, ограниченная со всех сторон защитными конструкциями, стенами или перегородками, в том числе с окнами и дверями, с потолком, перекрытиями и полом, возможностью входа и выхода. Палатка никак не подпадает под это определение", – отметил Сидоренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.
Также на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем
11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.
13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.
P.S. «Дякую» Потроху за Гєпу! А порохоботам «25%» на замітку: саме кум потроха, Юра Луценко, дав вказівку «захворіти» 13-ом (!!!) прокурорам і не підтримати обвинувачення по Кернесу. Саме «договорнякі» Пєті і Гєпи зараз дають прецендент з «Жуковим» і знесенням волонтерського намету в Харкові!" - йдеться у публікації Артема Семеніхіна.
А брехня полягає в тому, що всім-всім, і Луценку, і прокурорам по ходу процесу стало зрозуміло, що той полтавський суддя веде справу до виправдання гепи. І тому таким технічним трюком прокурори домагаються передачі справи іншому судді - благо, суддя дав такий привід. Справа зараз "по техніці" розглядається в апеляційному з приводу закриття тим суддею ссправи взагалі. По-ідеї, по закону, якщо апеляція буде виграна - новий суддя має розглянути справу Кернеса по новій.
Скажеш - незаконо, брудно? А що адвокатам можна такі трюки робити - а прокурорам - зась?
)))
Или он убьет тебя
Кернес - враг Украини
Хто ж виживе?
🤣🤣
"Сегодня же, как я и обещала, на палатке, которая 5 лет служила пунктом сбора помощи фронту, появилась табличка моей общественной приемной. Одна из известных харьковских активисток и волонтерок, которая обратилась ко мне с этой идеей, станет моим помощником на общественных началах, уверена, это позволит нам вместе с патриотическими силами Харькова более активно сотрудничать"
А теперь попробуйте снести.
))
Бюст жукова есть. Его декоммунизация обошла стороной.Правда в прошлом году разбили ,но власти в считанные дни его восстановили.
Если у Гепы получится убрать палатку,то вскоре увидим другую, с триколором и колорадками.
Так верещать , деж вони харчуваться будуть?
🤔🤣🤣🤣