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 Общество
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Все про:горсовет (428) Харьков (4250)

 Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"

Власти города считают, что палатка была установлена незаконно, и теперь мешает транспорту и пешеходам. Провести в ней прием граждан народные депутаты не смогут, уверены в горсовете.

Соответствующее сообщение размещено на сайте городского совета Харькова, сообщает Цензор.НЕТ. Местные власти призывают волонтеров добровольно убрать палатку. Если они этого не сделают, вопрос о демонтаже обещают вынести на заседание исполкома Харьковского горсовета.

"Демонтаж может быть осуществлен не ранее принятия соответствующего решения исполкомом. Геннадий Кернес 9 мая предложил всем вместе определить новое место для, как сейчас начали говорить, пикета с использованием палатки. Никакой реакции с той стороны не было", – сказал директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Также в горсовете подчеркнули, что палатку не смогут использовать для приема граждан народные депутаты.

"Согласно закону, для личного приема граждан местные органы власти должны бесплатно предоставить депутату отдельно приспособленное помещение. ... Помещение – это часть внутреннего объема здания, ограниченная со всех сторон защитными конструкциями, стенами или перегородками, в том числе с окнами и дверями, с потолком, перекрытиями и полом, возможностью входа и выхода. Палатка никак не подпадает под это определение", – отметил Сидоренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

Также на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Источник: https://censor.net.ua/n3126677
 
 
 Топ комментарии
 
Не подскажешь, в чьей это команде Кернес затисался? Неужели это Зеленски возле микрофона?
Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы" - Цензор.НЕТ 546
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Не подскажите кто это с сепаром Кернесов ручкается? Уж не президент-патриот ли это?
Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы" - Цензор.НЕТ 92
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предлагаю компромисс - уничтожить горсовет. эти наглые, ватные, зажравшиеся, несменяемые лет десять персонажи, давно должны топтать зону.
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Их можно законно всех посадить за дерибан гор.бюджета, но петена сбу и прокуратура в теме.
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А может хай собі постоит до лучших времён.В чём проблема?Неужели всё таки не всё для победы?И надо прикрывать лавочку пока не спалились?Другого варианта,тупо нет.Разве что,как обычно,сами поставили,сами закрываем и сами вокруг этого делаем шоу,с целью провокаций?Президент Петя,а ну скажи что нибудь.И Петя в отве:-"Что нибудь"...Редята этот фокус с палатками был 5 лет назад на Майдане!Шо за день сурка,вашу мать!!!
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Про Гєпу:
P.S. «Дякую» Потроху за Гєпу! А порохоботам «25%» на замітку: саме кум потроха, Юра Луценко, дав вказівку «захворіти» 13-ом (!!!) прокурорам і не підтримати обвинувачення по Кернесу. Саме «договорнякі» Пєті і Гєпи зараз дають прецендент з «Жуковим» і знесенням волонтерського намету в Харкові!" - йдеться у публікації Артема Семеніхіна.
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Твоя правда може бути в тому, що "Юра Луценко, дав вказівку «захворіти» 13-ом (!!!) прокурорам і не підтримати обвинувачення по Кернесу" - може бути.
А брехня полягає в тому, що всім-всім, і Луценку, і прокурорам по ходу процесу стало зрозуміло, що той полтавський суддя веде справу до виправдання гепи. І тому таким технічним трюком прокурори домагаються передачі справи іншому судді - благо, суддя дав такий привід. Справа зараз "по техніці" розглядається в апеляційному з приводу закриття тим суддею ссправи взагалі. По-ідеї, по закону, якщо апеляція буде виграна - новий суддя має розглянути справу Кернеса по новій.
Скажеш - незаконо, брудно? А що адвокатам можна такі трюки робити - а прокурорам - зась?
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то есть гепа вырвался на нейтральную полосу и чудит?
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соєві , а ну розкажіть що коли влада Свинарчуків за 5 років так і не схотіла посадити Гєпу - то це чергова "перамога"..?
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звичайно перемога. перемога усього ватного що масово голосували за Зе.тож під каранацію подарунків буде немало. наприклад закон про люстрацію
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Переможно і потужно очєшуітєльна,во!
)))
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Или ти убиваешь врага
Или он убьет тебя
Кернес - враг Украини
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На даху тонучою будки пацюки їдять один одного..
Хто ж виживе?
🤣🤣
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виживе хтось із пацюків - Україні , від того , легше не стане ...
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Палатка волонтеров общественной организации "Инфоцентр Евро Харьков" стала общественной приемной народного депутата Ирины Геращенко.
"Сегодня же, как я и обещала, на палатке, которая 5 лет служила пунктом сбора помощи фронту, появилась табличка моей общественной приемной. Одна из известных харьковских активисток и волонтерок, которая обратилась ко мне с этой идеей, станет моим помощником на общественных началах, уверена, это позволит нам вместе с патриотическими силами Харькова более активно сотрудничать"

А теперь попробуйте снести. Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы" - Цензор.НЕТ 1177
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палатку убрать, а на том месте поставить бюст жукова
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Urs

Бюст жукова есть. Его декоммунизация обошла стороной.Правда в прошлом году разбили ,но власти в считанные дни его восстановили.
Если у Гепы получится убрать палатку,то вскоре увидим другую, с триколором и колорадками.
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а сколько в харькове зебилов в процентах,если вата так осмелела?
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Прахоботи ще не весь шоКАЛад ПОПи вилизали?
Так верещать , деж вони харчуваться будуть?
🤔🤣🤣🤣
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А где наш "национальный корпус " где это он прохлаждается, а может он корпус но не националистов а сепаратистов ? В Харькове идёт самый настоящий антиукраинский сепаратистский шабаш лютых врагов Украины. ЗЕ... конечно всё это по барабану, ему главное лишь бы булаву побыстрей получить да устроить по этому поводу всемирные гульбища - гуляния . А Раду её могут и распустить тогда некому будет даже осудить сепаратистов в )(арькове . Пока новая власть слуг непонятно какого народа разберётся то может образоваться кацапская ХарькоЛуганДония которую надо будет освобождать, и не мирным путём.
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Петя развернул тотальный террор против Украины и граждан. Весь беспредел который происходит в стране последний месяц это всё со стороны Пети происходит
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Ты намаж телевизор на хлеб и успокойся... Буратинка ж всё разрулит.
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Проворовавшейся власти нужно, чтоб отвлечь народ от воровства власти - поэтому она и создаёт подобные провокации. И поэтому я советую переименовать эту палатку в "Принеси верёвку для коррупционера" или "Казнокрадам смерть".
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Чогось при Пороху ця мавпа сиділа тихенько, а зараз голову підняла, вимагати стала.... і не він один "воспрял душой" - всі "повстанці" розцвіли по Україні - від Дніпра і до Закарпаття.
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Кернесадавно пора арестовать и в тюрьму свинью вонючую
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Как приятно смотреть на Кернеса в инвалидной коляске.Оно ж чмо вонючее и в гавне в штаны падло всырается
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Кернес здохни тварь вонючая ,ты ж всю жизнь был хирожопым ,а сейчас ты кусок вонючего нэпотрибного говна .И детей и внуков твоих твоих ********** уничтожить как банду мажоров подельников шо б ссуки и не размножались под ноль тварей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГорсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"
 
 
 
 
 
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