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 Политика Украины
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Все про:ЕНП (153) Доль (2)

 Обсудили углубление межпартийного сотрудничества перед парламентскими выборами, - Порошенко провел переговоры с главой ЕНП Долем

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

 В сообщении отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы углубления межпартийного сотрудничества в контексте подготовки к парламентским выборам в Украине.

"Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за неизменную мощную поддержку Украине, которую политическая семья ЕНП демонстрировала в течение последних лет в сближении с Европейским Союзом, укреплении демократических институтов, внедрении реформ и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент Европейской народной партии высоко оценил усилия украинской власти в обеспечении свободных и демократических президентских выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы

Источник: https://censor.net.ua/n3126675
 
 
 Топ комментарии
 
Г(Х)улливер умер..
И прахоботы тихо прошептали:-Ипать копать..
🤗
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Давай уже вали переговорщик хренов.
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Чё кацапцик не в терпеж??? Думаешь что для вас что то поменяется???
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Чё кацапцик не в терпеж??? Думаешь что для вас что то поменяется???
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А шо у него в партии еще кто-то остался? Какие-то малоподвижные крыски.....
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Че галики посетили? Кто верещал-то? Нет же никого
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Пєтя або депутан, або зек .Іншого баризі не дано.
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Г(Х)улливер умер..
И прахоботы тихо прошептали:-Ипать копать..
🤗
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Интересно при Зеленском мы увидим украинские фильмы? К примеру про войну с рашкой?
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И где-то вдалеке слышно как взрываются пузырьки с зеленкой.........
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Пороху уже снится звание "почетный президент", с ним легче пролезть в ВР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили углубление межпартийного сотрудничества перед парламентскими выборами, - Порошенко провел переговоры с главой ЕНП Долем
 
 
 
 
 
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