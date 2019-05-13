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Все про:Путин (24773) Трамп (2245)

 Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в июне: "Разумно иметь хорошие отношения с Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Он должен состояться 28–29 июня в японской Осаке.

Об этом Трамп заявил журналистам во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Разумно иметь хорошие отношения с Россией", – добавил президент США.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. "Нет. Запросов никаких не было", – заявил он РБК.

14-й саммит "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп раскручивает историю о связях Байдена и властей Украины, так как считает его своим "самым грозным соперником", - конгрессмен Шифф

Во время предыдущего саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3126674
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, просто еще одно доказательство того, что с Украиной больше никто считаться не будет. Вернее, с ее интересами. И если на прошлом саммите он отменил встречу из-за захвата моряков, то сейчас с превеликим удовольствием встретится. Над командой фигляра можно смеяться, но этого недостаточно для политики.
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А сирийцев они по той же причине киданули? Грузинов?
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Если страна -подвергнувшаяся оккупации-выбирает себе президентом и главнокомандующим прикольного артиста разговорного жанра-то зачем штатам терпеть хоть малейшие неудобства?
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Ты осознаёшь насколько это диаметрально противоположно действительности и как идиотски выглядит?
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Нет, просто еще одно доказательство того, что с Украиной больше никто считаться не будет. Вернее, с ее интересами. И если на прошлом саммите он отменил встречу из-за захвата моряков, то сейчас с превеликим удовольствием встретится. Над командой фигляра можно смеяться, но этого недостаточно для политики.
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Если страна -подвергнувшаяся оккупации-выбирает себе президентом и главнокомандующим прикольного артиста разговорного жанра-то зачем штатам терпеть хоть малейшие неудобства?
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А сирийцев они по той же причине киданули? Грузинов?
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они и нас в еще в 90-х киданули. я сейчас о том-что Трамп скажет-что действует в интересах нации( не залезая в глобальную политику насчет сирийцев и грузинов)-а там-кто его знает-может он искренне рад-что украинцы такой веселый и изобретательный народ-который выбрал себе президентом комедийного актера сыгравшего президента-а что во время войны-так пустяки.. дело ведь житейское-научится и говорить и воевать и думать начнет по украински
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да им глубоко нас*рать, кого выбирает украинский народ! когда до вас, тупорогих порохорылых баранов это дойдет? сильно америка выполняла свои обязательства согласно Будапештского меморандума при свинорылом? договоры с америкой, так же как и договоры с паРашей, не стоят и бумаги, на которой они подписаны!
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а ты читай выше-я о том же пишу-баран клоунорылый..
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Лучше такой стране выбрать мародёра, который наживается на оборонке и уничтожил практически все артсклады во время войны?
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там было еще 37 кандидатов- у вас свет клином сошелся на Порошенко? Я за него голосовал единственный раз.
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Дело не столько в фигляре, сколько взавебованной ху#лом рыжей кошелке трамплине...
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Проблеми України будуть вирішені уже після інавгурації Зеленського та розпуску ВР. Крим визнають російський, Донбас- автономією.

Якщо чесно- я і сам не розумію чому США мають клопоти через Україну.

The country is not formed.
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Если Зе-беня хотя бы заикнется про автономию Донбасса, то судьба Овоща ему покажется сказкой.
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Он может и не заикнется, но будет делать все для "автономии". Кривбасовец, как и трамп, завербованный... Беняисейчасиподлизывается ктху#лу, думает, то его простит.
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Так це ж дякуючи пороху і його махінаціям при виборах президента США, не було чого кліторші підігрувати, а Трамп ще той злопам'ятний говнюк
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Странно......... какую фэнтези Вы прочли, где рассказывают, что Порошенко подыграл Клинтон? Неужели буйная фантазия дошла до того, что вообразили себе вариант, когда Порошенко что-то делал через проституирущего Лещенко, у которого в мозгу одна извилина и та морским узлом завязана?
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Коротка память бачу маєш, то гуглом користуйся. Амбарну книжку партії регіонів з компроматом на Манафорта хто передав ? Чи то фентезі?
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У меня с памятью всё просто великолепно. Амбарную книгу, кстати по требованию НАБУ из ГПУ им передали в мае месяце. В августе Сытник и дурачок Серьожа вывалил это всё в сеть. Еще и Севгиль Мусаеву с Марчуком за собой потянул.

Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·

Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
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Надеюсь не будете меня сейчас убеждать, что Лещенко является сторонником Порошенко.
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)) Значить Трампнаш ще до червня планує ввалити чергову порцію прінудітєльного к разуму для карліка.
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а обещали пока моряков не отпустят встречаться не будет...
Слово США.... Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в июне: "Разумно иметь хорошие отношения с Россией" - Цензор.НЕТ 4457
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Кому он обещал? ............ вот то-то же......
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найкраще це взагалі не мати жодної причетності до русні
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Конгресс не может ему запретить встречу.
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Жирик пил за Трампа и не зря, Трамп полный подкацапник, Жириновский топил за Зеленского..Жириновский знает что делает.
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Сколько дедушке Тампампаму еще потрындеть осталось - годок. Дайте старичку побалдеть
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Остаёца надеяца что Трампа не выберут на второй срок.
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Вообще там всяких ХХбилов поменьше чем у нас. Но с чем черт не шутит будем надеяться на лучшее
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Взагалі Трамп нехило так підтримує американськийтбізнес і ложив на всякі геополітичні ігри які б'ють по кишені американських платників податків
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А когда США задолжали Украине ? Когда европа задолжала Украине ? Ваши политики неадекватно себя ведут и это именно политики виноваты в потере Крыма и войне на Донбассе ...
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В окупации Крыма и войне на Донбасе виновата рашка
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Trump teases the world with his lies! Come on, Trump, admit, finally, that you slept with Putin, and the end of the case. No, Trump continues to lie to the world, that just had with Putin were only oral sex.
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Трамп уже ничего не решает.
в 2020 будут выборы в США
Байден слудующий през.будет
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Я бы не спешил с подобными выводами. Экономика в хорошем состоянии. А это главный критерий и козырь рыжего на выборах
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Мать его‏ @tsylechka 6 часов назад

Дерипаска только что инвестировал $200 млн в алюминиевый завод в Кентукки, штат лидера Республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, что создаст новые рабочие места и должно помочь Митчу в выборах 2020г. Напоминаю: Митч в прошлом году организовал снятие санкций с бизнесов Дерипаски
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заявлять заявлял в Аргентине прошлый год , а как токо все отвернулись - побежал на цырлах к Михаливанычу - к своему плешивому бизнес - партнёру, и 2 часа пацанские тёрки тёрли . Упырь чотко его вычислил ещё в Москве. И ведь, *****, НИКУЯ не выполнил, что обещал : НЕТ возрождения нефтехимической, автомобильной промышленности ( крайслер - шлак , который нахера- то итальянцы прикупили и сели на жопу вместе), угольной , стальноплавильной промышленности ,металлообработки массовой, как было раньше ,железных дорог, нихера заводы не возвращаются от косых ,во многих каунти региональные мосты и дороги, как в какой нибудь Тамбовской губернии между райцентрами. На всех фронтах обосрался - и с Ыном, и с сирийцами и ангельских путинферштееров нагнуть не может И похер - вата всё - равно от него кипятком ссыт. Вот КАК бы так научиться?
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Агент "радиоактивный пепел" просит связь с агентом "бое-головка"!
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от демократов отбился, более того начал сам их давить, теперь можно и карту дружбы с рф заново вытащить, отлично
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ну и дурак...а впрочем, ...это разве секрет?
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Пора рыжему придурку в отставку. Хватит, порулил, пора и честь знать Трамп збирається зустрітися з Путіним на саміті G20 в червні: "Розумно мати хороші відносини з Росією" - Цензор.НЕТ 4314
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Ну і шо..У нас 5 років війна зі свинарчукамі і каупцієй..А уйло кацапське..ну просто уйло..воно тут яким до акупантов свінарчуков-каупціонєров???
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У нас 5 років війна зі свинарчукамі і каупцієй- это уже паранойя и это не лечится...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в июне: "Разумно иметь хорошие отношения с Россией"
 
 
 
 
 
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