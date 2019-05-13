 Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20 в июне: "Разумно иметь хорошие отношения с Россией"

Об этом Трамп заявил журналистам во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Разумно иметь хорошие отношения с Россией", – добавил президент США.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. "Нет. Запросов никаких не было", – заявил он РБК.

14-й саммит "Большой двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

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Во время предыдущего саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.