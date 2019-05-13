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Все про:Генштаб ВС (960) 61 отдельная мотопехотная бригада (1)

 Отдельная егерская бригада переведена из корпуса резерва в боевой состав для обороны северных границ, - Генштаб

С целью усиления обороны на северных границах в ВС Украины создана 61-ю отдельная пехотная егерская бригада, которая предназначена для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице бригады в Фейсбуке. 

Бригада была переведена в боевой состав из Корпуса резерва согласно общей директивой Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 25.04.2019 года. 61 отдельная пехотная бригада Корпуса Резерва была переведена в боевой состав как 61 отдельная пехотная егерская бригада с главной целью усиления обороны Украины на северной границе.

Сообщается, что новая бригада комплектуются только военнослужащими контрактной службы, которые имеют опыт боевых действий или гражданская деятельность которых родственная со спецификой бригады (охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств).

Приоритет предоставляют действующим и бывшим военнослужащим Сил специальных операций и военной разведки.

Также читайте: Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Источник: https://censor.net.ua/n3126672
 
   
 Топ комментарии
 
Вот бы Зелёные шутканули но всерьёз. И назначить Министром обороны Порошенко! И ядерного оружия не надо бы было. А ведь на крутых поворотах построения государства только смелые и неожиданые действия сулят успех. Но не тот случай.
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І називав Фінляндію повією, яка приймає з будь-якого боку. Окрему єгерську бригаду переведено з корпусу резерву в бойовий склад для оборони північних кордонів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8160
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апаршин скаже,що фсб проти,як проти баз в Азові.
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після того, як Апаршин всім нарешті повідомив, що північні кордони у нас ГОЛІ, генштаб в кінці своєї п"ятирічки розчехлився
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Свинарчуки мародёра Порошенко знают своё дело по уничтожению обороноспособности Украины.
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угу - в Манергейма також були бізнеси в РФ і він був кумом Сраліна ...
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І називав Фінляндію повією, яка приймає з будь-якого боку.
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Финны этого не знают. "Suomi" пишется вообще без "н". Но дохлым парашным оккупантам финской земли от этого не легче.
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На жаль серед тих 705 кацапів були і українці, зокрема, з Житомирщини (Новоград-Волинський і не лише).
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Всі ці 705 на території Фінляндії були окупантами. Тому шкодувати їх не потрібно. Окрему єгерську бригаду переведено з корпусу резерву в бойовий склад для оборони північних кордонів, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9684
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Igor Parkanskyy Не тільки кацапів, а й українців. Наприклад, 44 стрілецька дивізія була укомплектована, в основному українцями.
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Повторюю: в Фінляндії все вони були окупантами. Мені плювати якої національності нинішні окупанти Криму і Донбасу: всі вони повинні бути знищені. Так чим фіни гірше нас?
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українські військові двічі запитували дозвіл на знищення колони військової техніки, яка під керівництвом Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) прямувала зі Слов'янська до Донецька, але отримали відмову, - екс-спікер прес-центру штабу АТО Олексій Дмитрашківський.

Отдельная егерская бригада переведена из корпуса резерва в боевой состав для обороны северных границ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9977
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так же с Киева был отменен приказ штурмовать луганское сбу, захваченое сепарами, за 15 мин. до начала...
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Для знищення ворогів України ніяких окремих дозволів або наказів не треба
Це передбачають Статути збройних сил та Конституція
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"українські військові двічі запитували дозвіл на знищення колони військової техніки,"
- Українські військові це - можна конкретніше, підрозділ, командувач ?
- Запитували на дозвіл у кого, можна конкретніше?


ЗІ Ти розповсюдувач кремлівських фейків.
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Что бы на болотах воевать, надо плетенки лозовые на ноги одевать.
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А лапти, онучи и фуфайка не помогут? Сусанину, если шо помогли. Но не полностью.
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Зменшается тиск и багна не засмокче.
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Вот бы Зелёные шутканули но всерьёз. И назначить Министром обороны Порошенко! И ядерного оружия не надо бы было. А ведь на крутых поворотах построения государства только смелые и неожиданые действия сулят успех. Но не тот случай.
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апаршин виконує вказівки фсб,і він претендент на міністра оборони.
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А новая "метла" не поставит их на колени перед врагом оккупантом. Мир , мир, мир и с последующей позорной капитуляцией Украины перед своим лютым кровавым врагом оккупантом Крыма и Донбасса паРаше.?
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Егеря это дело )) Я бы еще гренадерские бригады создал, чтобы кацапня совсем усралась от злости ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтдельная егерская бригада переведена из корпуса резерва в боевой состав для обороны северных границ, - Генштаб
 
 
 
 
 
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