 Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова

Заседание регламентного комитета начнется в 9 утра. Об этом народный депутат от БПП Ольга Червакова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Черваковой, БПП проголосует за любую дату инаугурации, только бы ее назначили.

"Нам не жаль отдать голоса и за несколько постановлений, но мы будем ориентироваться на решение регламентного комитета, заседание которого состоится завтра в 9 утра", – написала Червакова.

При этом она подчеркнула, что часть депутатов БПП высказалась против проведения инаугурации 19 мая – даты, на которой настаивает избранный президент Владимир Зеленский.

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"Их аргументация лежит как в плоскости неприемлемости торжеств в день траура, так и в плоскости самоуважения парламента, который не должен допускать давления и ультимативной формы общения, в которой избранным Президентом было высказано требование назначить инаугурацию на 19 число", – пояснила Червакова.

Ранее нардеп об БПП Алексей Гончаренко заявил, что фракция проголосует за любую дату инаугурации.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.