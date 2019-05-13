 Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова

Заседание регламентного комитета начнется в 9 утра. Об этом народный депутат от БПП Ольга Червакова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Черваковой, БПП проголосует за любую дату инаугурации, только бы ее назначили.
"Нам не жаль отдать голоса и за несколько постановлений, но мы будем ориентироваться на решение регламентного комитета, заседание которого состоится завтра в 9 утра", – написала Червакова.
При этом она подчеркнула, что часть депутатов БПП высказалась против проведения инаугурации 19 мая – даты, на которой настаивает избранный президент Владимир Зеленский.
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"Их аргументация лежит как в плоскости неприемлемости торжеств в день траура, так и в плоскости самоуважения парламента, который не должен допускать давления и ультимативной формы общения, в которой избранным Президентом было высказано требование назначить инаугурацию на 19 число", – пояснила Червакова.
Ранее нардеп об БПП Алексей Гончаренко заявил, что фракция проголосует за любую дату инаугурации.
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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.
Владимир Александрович обещал, что все важные решения будут согласованы с народом !
У пэдры пошли уже все методы
www.facebook.com/agaidai/videos/2114731821914204/
я так понимаю, что не пробовал.
Ты покрась за свой счёт и потом расскажешь, сколько ты на этом наварил
- понимаешь ли. сынок. когда оголяются молекулы яблока. они вступабт с воздухом в реакцию окисления и поэтому происходит выделение коричневых результатов химисеской реакции
- папа, а с кем ты сейчас разговаривал ?
Но
кроме нацжён, никто не придёт )))
они это умеют...)))
пока киевляне не вышли и не снесли это
Пока свежеизбранный президент сел на пенек и ест пирожок, дожидаясь даты инаугурации, поговорим о тех, кто к пенькам на яркое солнце не выходит, предпочитает сидеть в лесу, в тени. Ведь в то, что Зеленский - самостоятельная фигура на политической шахматной доске, продолжают верить только мнэээ… очень необычные люди.
Они себе верят истово, а тем временем те, кого команда молодого президента собирается выкорчевать с корнями, как те пеньки (то есть олигархи), продолжают чувствовать себя отлично, ворочать большими деньгами и делить рынки. Энергетический в том числе, потому что там ну ооочень большие деньги. Делят и периодически в нужный говорят «фас» молодой команде, чтобы там озвучили ту или иную позицию или же пролоббировали их интересы в парламенте.
На данный момент Игорю Валерьевичу очень печет запуск в Украине с 1 июля свободного рынка электроэнергии. Печет и раздражает. Потому что этот запуск означает одно - потерю бабла им лично. Ферросплавный бизнес Коломойского требует огромного количества электроэнергии, и чем дешевле она будет - тем ему лучше. Запуск же в Украине рынка, его полноценное функционирование и приведение цен к рыночным больно ударит Беню по карману.
Максимально оттянуть этот момент - стало главной задачей Игоря Валерьевича, а значит, и молодой команды.
Совсем поставить крест на этом они пока не рискуют (пока - ключевое слово), ведь за этим пристально следят и в Европе, и в Штатах. Следят и уже начинают беспокоиться. А европейское беспокойство иногда выливается в прекращение запланированных траншей, что больно ударит уже по всей стране.
Добиться своей цели Коломойский может очень просто - поставив своего человека во главе НКРЭКУ. Ведь именно для этого и затевалась вся эта игра в долгую. Для того, чтобы иметь своих людей во всех реперных точках страны, от президентского кресла и парламента - далее везде. Тем более, что нынешняя глава НКРЭКУ, возглавлявшая комиссию с 2018 года, уже написала заявление об отставке и намерена покинуть свой пост сразу же после инаугурации Зеленского.
Во главе НКРЭКУ Игорь Валерьевич намерен водрузить Андрея Геруса, бывшего члена комиссии, которого напрямую связывают с Коломойским, давно засветившегося в команде нового президента. Именно этот человек, судя по всему, будет всеми силами оттягивать вступление Украины в новый энергетический рынок. А это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой ухудшение отношение с ЕС и Штатами.
А мы ведь очень хорошо знаем, что происходит, когда ухудшаются отношения с Западом - тогда сразу же просыпается Россия. Тем более, что она и не спит. И совсем не исключено, что очень быстро появятся лоббисты уже российских интересов и любезно предложат импортировать электроэнергию из РФ. И Юрий Бойко сразу же вспомнит, зачем он недавно в Россию ездил.
Вот такой пирожок на пеньке. Приятного аппетита.
Ведь что получается...
Они прошли по спискам БПП (не по индивидуальным округам),
потом 4 года срали на это сраное БПП
но до сих пор из него не вышли и мандаты не сложили !!!
Ну не твари ли ?
Я имею ввиду Лещенко и Наема
я не смотрю Г+Г
Вот как отрубишь голову последнему коррупционеру,
так сразу из его шеи вылезет подписанный президентом закон о запрете коррупции
а на место казнённого сразу образуется очередь из милллионов честных, грамотных, нищих и бездомных с опытом работы !!!
Да, в принципе и не мыслят, а просто для себя так представляют картинку.
Мышление - это совокупность анализа и синтеза. Тебе знакомы эти слова?
кароч, упрощённо для избирателей ЗЕ :
В Китае расстреливают и коррупция не уменьшается
В Швеции не расстреливают и коррупция минимальная
Тебе хочется, чтобы расстреливали или чтобы не было коррупции ?
граница с Украиной ?
Считаем:
Куприй, Лещенко, Наем ...
Расчёт окончен
эскузи мэ