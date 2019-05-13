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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1200) инаугурация (287) Червакова (60) Блок Петра Порошенко (1616)

 Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова

Проекты постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будут рассмотрены регламентным комитетом Верховной Рады утром 14 мая.

Заседание регламентного комитета начнется в 9 утра. Об этом народный депутат от БПП Ольга Червакова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Черваковой, БПП проголосует за любую дату инаугурации, только бы ее назначили.

"Нам не жаль отдать голоса и за несколько постановлений, но мы будем ориентироваться на решение регламентного комитета, заседание которого состоится завтра в 9 утра", – написала Червакова.

При этом она подчеркнула, что часть депутатов БПП высказалась против проведения инаугурации 19 мая – даты, на которой настаивает избранный президент Владимир Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

"Их аргументация лежит как в плоскости неприемлемости торжеств в день траура, так и в плоскости самоуважения парламента, который не должен допускать давления и ультимативной формы общения, в которой избранным Президентом было высказано требование назначить инаугурацию на 19 число", – пояснила Червакова.

Ранее нардеп об БПП Алексей Гончаренко заявил, что фракция проголосует за любую дату инаугурации.

Также на Цензор.НЕТ: Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3126671
 
 
 Топ комментарии
 
Не боишься результатов возможного референдума с инициативой купирования хвостов и принудительного спиливания рогов порохоботам?
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Если зрада инаугурацию 19 мая не утвердит, то их депутатов завтра народ порвет на куски.
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И займитесь наконец-то вопросом организации референдума по поводу даты инаугурации !!!

Владимир Александрович обещал, что все важные решения будут согласованы с народом !
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Не боишься результатов возможного референдума с инициативой купирования хвостов и принудительного спиливания рогов порохоботам?
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зеленский не придет - он ролик утром делает о том как рада опять утром булову недала
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Хорош бухать, уже давно согласовали на 19 мая.
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он твои петя-гройсманцы с петюшками.захватывают в виннице завод
У пэдры пошли уже все методы
www.facebook.com/agaidai/videos/2114731821914204/
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прикинь, петя, который за лямы построил фонтан, захватывает сраные 127 штук )))
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эта падаль щас будет хапать все подряд,пока есть время,а оно 19го закончится.И какой фонтан? Ты,шо там перегрелся под...луной?Какие лямы?Он за копейку удавится
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фонтан в Виннице сам собой возник ?
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Сколко на этом фонтане пэтушара наварил,не в курсе,не?
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тв когда-нибудь пробовал покрасить лавочку возле своего под'езда за свой счёт ?

я так понимаю, что не пробовал.

Ты покрась за свой счёт и потом расскажешь, сколько ты на этом наварил
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надо построить велодорожку в ВР... а дальше согласно п19, параграфа 19
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- папа. а почему. когда я откусываю яблоко. оно темнеет ?

- понимаешь ли. сынок. когда оголяются молекулы яблока. они вступабт с воздухом в реакцию окисления и поэтому происходит выделение коричневых результатов химисеской реакции

- папа, а с кем ты сейчас разговаривал ?
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Червакова начала опять ассоциировать себя с Будкой? Бат уай?
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Если зрада инаугурацию 19 мая не утвердит, то их депутатов завтра народ порвет на куски.
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Прям вот так...сидя на диване начнет рвать на куски？ как Тузик грелку？😀
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возможны даже массовые обссыкания
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из миллионов сторонников достаточно позвать одну тясячу и будет вам пипец, так, что пока по-хорошему просим даже с диванов. Не будите лихо иначе хер остановите черти Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова - Цензор.НЕТ 5002
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Да я и не спорю, что достаточно позвать )))

Но
кроме нацжён, никто не придёт )))
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так за пять лет столько майданчиков и импочментов Пороху сделали - мама не горюй...!)
они это умеют...)))
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алкомайдан - самый длительный

пока киевляне не вышли и не снесли это
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ЗЕкулисные дела
Пока свежеизбранный президент сел на пенек и ест пирожок, дожидаясь даты инаугурации, поговорим о тех, кто к пенькам на яркое солнце не выходит, предпочитает сидеть в лесу, в тени. Ведь в то, что Зеленский - самостоятельная фигура на политической шахматной доске, продолжают верить только мнэээ… очень необычные люди.

Они себе верят истово, а тем временем те, кого команда молодого президента собирается выкорчевать с корнями, как те пеньки (то есть олигархи), продолжают чувствовать себя отлично, ворочать большими деньгами и делить рынки. Энергетический в том числе, потому что там ну ооочень большие деньги. Делят и периодически в нужный говорят «фас» молодой команде, чтобы там озвучили ту или иную позицию или же пролоббировали их интересы в парламенте.

На данный момент Игорю Валерьевичу очень печет запуск в Украине с 1 июля свободного рынка электроэнергии. Печет и раздражает. Потому что этот запуск означает одно - потерю бабла им лично. Ферросплавный бизнес Коломойского требует огромного количества электроэнергии, и чем дешевле она будет - тем ему лучше. Запуск же в Украине рынка, его полноценное функционирование и приведение цен к рыночным больно ударит Беню по карману.

Максимально оттянуть этот момент - стало главной задачей Игоря Валерьевича, а значит, и молодой команды.

Совсем поставить крест на этом они пока не рискуют (пока - ключевое слово), ведь за этим пристально следят и в Европе, и в Штатах. Следят и уже начинают беспокоиться. А европейское беспокойство иногда выливается в прекращение запланированных траншей, что больно ударит уже по всей стране.

Добиться своей цели Коломойский может очень просто - поставив своего человека во главе НКРЭКУ. Ведь именно для этого и затевалась вся эта игра в долгую. Для того, чтобы иметь своих людей во всех реперных точках страны, от президентского кресла и парламента - далее везде. Тем более, что нынешняя глава НКРЭКУ, возглавлявшая комиссию с 2018 года, уже написала заявление об отставке и намерена покинуть свой пост сразу же после инаугурации Зеленского.

Во главе НКРЭКУ Игорь Валерьевич намерен водрузить Андрея Геруса, бывшего члена комиссии, которого напрямую связывают с Коломойским, давно засветившегося в команде нового президента. Именно этот человек, судя по всему, будет всеми силами оттягивать вступление Украины в новый энергетический рынок. А это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой ухудшение отношение с ЕС и Штатами.

А мы ведь очень хорошо знаем, что происходит, когда ухудшаются отношения с Западом - тогда сразу же просыпается Россия. Тем более, что она и не спит. И совсем не исключено, что очень быстро появятся лоббисты уже российских интересов и любезно предложат импортировать электроэнергию из РФ. И Юрий Бойко сразу же вспомнит, зачем он недавно в Россию ездил.

Вот такой пирожок на пеньке. Приятного аппетита.
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когтями и зубами вцепились в свои кресла.....даже жалко бедолаг немного-)
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Я точно такого же мнения !!!

Ведь что получается...

Они прошли по спискам БПП (не по индивидуальным округам),

потом 4 года срали на это сраное БПП

но до сих пор из него не вышли и мандаты не сложили !!!

Ну не твари ли ?

Я имею ввиду Лещенко и Наема
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Это итоги того законодательсва которое быдло-элита приняла за 27 лет для своего безкарного ограбления Украины. Вертят тем законом как цыган солнцем - ни одну коррумпирнованную мразь посадить невозможно. Что делать в таком случае народу Украины? Довершить Майдан!
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нельзя писать - корумпированную мразь. Нужно писать - потужного мыролюбного реформиста.
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Правильно !!!

Вот как отрубишь голову последнему коррупционеру,

так сразу из его шеи вылезет подписанный президентом закон о запрете коррупции

а на место казнённого сразу образуется очередь из милллионов честных, грамотных, нищих и бездомных с опытом работы !!!
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Я знаю, что коррупцию полностью уничтожить вроде как нельзя - так коррупционеры нам уверяют. А я вот думаю если развесить тыщу другую коррупционеров по фонарным столбам, то уничтожив носителей коррупции можно уничтожить и саму коррупцию.
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так мыслят исключительно ограниченные в мышлении люди, типа тебя.

Да, в принципе и не мыслят, а просто для себя так представляют картинку.

Мышление - это совокупность анализа и синтеза. Тебе знакомы эти слова?

кароч, упрощённо для избирателей ЗЕ :

В Китае расстреливают и коррупция не уменьшается
В Швеции не расстреливают и коррупция минимальная

Тебе хочется, чтобы расстреливали или чтобы не было коррупции ?
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За уровень коррупции в Китае говорит его уровень экономики. Сравни теперь уровень коррупции у нас и уровень нашей экономики, и тебе умнику сразу станет понятно влияние расстрелов на уровень коррупции. Что касается Швейцарии то если там хранят деньги коррупционеры со всего свету включая и Украину, то это мегакоррумпированная страна, только у неё коррупция внешняя которая и обеспечивает высокий уровень жизни в Швейцарии, а у нас мегакоррупция внутренняя которая и обеспечивает Украине самую бедную бедность в Европе. Понял, умник или будем дальше припираться?
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від корита....
Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова - Цензор.НЕТ 5066
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та самая Ленка справа, которая через фейсбук ширкала предоставлять за 15 штук рублей сведения о перемещении ВСУ в апреле 2014-го года ?:
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причем тут льісьій? не втягивайтееее!!!!
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а може просто спалити ту хату разом з тими тварями що там будуть ?!
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шо лично тебя останавливает ?

граница с Украиной ?
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Вообще-то максимум месяц от провозглашения ЦИК победителя дается на случай непредвиденных обстоятельств: болезнь, семейные проблемы, ВР подожгли, затопило ее и всяких других случайностей. Остальное будет рассматриваться, и Западом тоже, как низкой политической культурой так званой элиты.
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Да сколько ж их там развелось, соучастников процесса-то - инаугурационного комитета там у них еще нет? А дембельского?
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советую место для инугуру: стадион Спартак, сектор №19, ряд 19, место 19... а дата не столь важна
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а справка из Еаролаба от актёра массовки, выписанная позавчерашним числои ?
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У Парубия все-таки коленки дрогнули! Если комитет рассмотрит вопрос инаугурации утром, значит его поставят на голосование в тот же день! Как же обладают наручники - животворящей силой!
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и явка будет для 226 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Считаем:
Куприй, Лещенко, Наем ...

Расчёт окончен
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Забыл Антошку Геращенко,

эскузи мэ
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просуммируем.... итого четьіре... можн наливать
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нет каалиции-нет и явки... малине капец
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Ты не забывай, что голосовать этим четырем придется и за мовный закон потом тоже! Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова - Цензор.НЕТ 3947
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не дрогнули... покажет коленки, а там увидишт циферную дату
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Про даты на коленках он будет показывать уже в одиночной камере! А может и не в одиночной, если повезет!
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бьіл бьі Чумак, зарядил бьі воду.... а так....
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Думаю, народ к тому времени соберется под стенами и будет ждать результата.... Регламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова - Цензор.НЕТ 4116
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То шо? Спочатку чергові парламентські вибори, потім запуск клоуна до АП?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет Рады рассмотрит вопрос о дате инаугурации завтра утром, - Червакова
 
 
 
 
 
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