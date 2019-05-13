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 Политика Украины
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 Шесть стран "Восточного партнерства" приближаются к ЕС, - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что, несмотря на проблемы проекта "Восточное партнерство", его шесть стран-участниц - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина - за 10 лет стали ближе к ЕС.

"У "Восточного партнерства" были свои успехи, свои проблемы, а также моменты высокой драмы, как в ноябре 2013 года, во время саммита в Вильнюсе, где президент Янукович отклонил соглашение об ассоциации с Украиной, о чем он позже горько сожалел", - сказал Д.Туск в понедельник в Брюсселе на праздничном ужине для лидеров шести стран "Восточного партнерства" по случаю его 10-летия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня, спустя десять лет, мы можем задуматься о наших достижениях. Три из шести стран "Восточного партнерства" имеют соглашения об ассоциации, которые включают в себя углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли. У них также есть безвизовый режим с ЕС", - напомнил глава Евросовета.

Д.Туск отметил "миллиарды евро, потраченных на управление границами, связь, окружающую среду и энергоэффективность, поддержку бизнеса, юридические консультации и образование" для восточных партнеров. В университетской программе ЕС Erasmus участвуют молодые люди из стран "Восточного партнерства", сообщил председатель Европейского совета.

"Еще многое предстоит сделать, но нет никаких сомнений в том, что наши страны-партнеры стали ближе к ЕС, чем другие наши соседи. Это означает, что через десять лет в ЕС будет больше Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. И, я считаю, во всех ваших странах будет больше ЕС, чем когда-либо прежде. Мы не только соседи - мы члены одной европейской семьи", - подчеркнул Д.Туск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126670
 
   
 Топ комментарии
 
Белорусь разве тоже сблизилась. Шесть стран "Восточного партнерства" приближаются к ЕС, - Туск - Цензор.НЕТ 6177
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Приблизилась, безвиз получили в обмен на украинский лес.
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Через 10 лет скажут что Украина еще больше приблизилась. Приближаться можно до бесконечности.

Шість країн "Східного партнерства" наближаються до ЄС, - Туск - Цензор.НЕТ 2509
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Приблизилась, безвиз получили в обмен на украинский лес.
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Через 10 лет скажут что Украина еще больше приблизилась. Приближаться можно до бесконечности.


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Шаг вперьод и два взад..
Кто б гласил..
🙃
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Так близко подошли. Даже шёпотом говорить нельзя---услышат! Ещё пару движений---и как заорём:* Застава---в ружьё! Рота---подьём!*. Вот пересерут---а мы посмеёмся. В который раз но первыми.
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Каким боком Армения и Белоруссия стали ближе к ЕС ? Тут на лицо как раз раскол проекта .Одни стали ближе .Другие наоборот отдалились. По уму бы еврочиновникам и отношения с этими странами выстраивать соответствующе .Но нет же. Все хорошо. Проект 100% успешен .ВСЕ! стали ближе . Это очень по-европейски .Всех похвалили , никого не забыли . Видно Туск хочет ещё кавалером какого нибудь армянского ордена стать и кавалером бутылки армянского коньяка к украинским конфетам впридачу . Потом можно и в савэцкую Белоруссию смотаться .За медалью и картохой. Она же тоже приблизилась.....с его слов
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Вы как будто обиделись что Украину не назначили любимой женой.
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Я обиделся на то что за пять лет войны Украину не назначили хотя бы КАНДИДАТОМ на вступление в ЕС . А например Черногорию или Албанию с Македонией таки назначили
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Он про 2013 год вспомнил . Это говорит ,,моменты высокой драмы" когда петухович отклонил соглашение об Ассоциации . А про подобный же финт со стороны армян он позабыл ? Они тоже отклонили и пошли к х.йлу в стойло ? И какие выводы были сделаны еврочиновниками ? Какого же хрена он вообще про армян и бульбашей вспоминал?
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ЕС всем выделяет деньги под всякие проекты. Мы их быстро и честно осваиваем.Почему нас и не вспомнить добрым словом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШесть стран "Восточного партнерства" приближаются к ЕС, - Туск
 
 
 
 
 
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