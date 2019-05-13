 Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, информирует Цензор.НЕТ.
Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.
"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского. – Ред.), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", – пояснил комиссар.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан
По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.
"Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности", – пояснил он.
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Я за Нейо галасовал..
🤗
Узеленского
Что то сказали - там ничего не поняли.Но что то о квотах
Надо на ютубе ролик записать - если он наберет больше миллиона просмотров то квоты нужно отменить
Он стремный начиная от своих роликов на ютубе и своей команды уотзеленского творящих какую то дичь до не совсем смешных мансов с коломойским и отказа через час после оглашения результатов выборов от всех своих обещаний
Что же эти клоуны со страной сделают.Когда кажется что хуже порошенко уже ничего не было и не может быть - начинаешь понимать что эти клоуны побьют все рекорды треша
Ладно, спрошу по другому.
Увеличить квоты для украинских товаров это позорить страну???
Что с быдла взять, кроме анализов.
1) Намітився розкол у Православній Церкві України.
2) МВФ попереджає, що у 2019 році грошей не дасть.
3) Скасовано візит довіреної особи Трампа - через звинувачення оточення команди Зебіла у корупції.
4) ЄС не хоче вводити санкції щодо Росії через видачу нею російських паспортів жителям Донбасу - а коМАНДА ЗЕбіла мовчить, ні пари з вуст...
5) Довірена особа Зеленського з питань військової безпеки вже готується нагріти руки на розпродажі майна ЗСУ.
6) Рада Європи планує зняти санкції та повернути Росію у свої структури.
7) Рішення судів по Приватбанку - всі на користь Каломойського.
8) Повернувся в Україну Боголюбов - подільник Каломойського.
Початок вражаючий..
Далі буде..
1 Какое отношение зеля имеет к расколу церкви?Вы же хвалились о достижения Пети в получении Томоса ? Все вопросы к петручио и старому маразматику Филарету , который как и петя возомнил себя "богом и спасителем " и не хочет отдавать власть .
2 МВФ приедет в конце мая , а у вас уже инсайд что не дадут денег? А не вы ли потом кричите , что понабирали кредитов , что и внуки отдавать будут ?
3 Визит отменен не поэтому , и не команда зели замешана в корупции , как раз петина
4 А что толку что петюня кричал "по зубам дадим " , что то изменилось ?Ну да потеряли Дебальцево . И от заяв что то изменится ? Он уже заявил, проспал что ли ?
5 Не нагреть руки а передать излишки в ФГИУ, если они есть фактически , а не на бумаге . А то там генеральские дома стоят и гектары земли, а платит МО за землю.
6 Ну сначала сами нормальные санкции введите , а не запрещаете поставки бутылок и эмалированной посуды и увеличиваете торговлю с окупантами , а они должны санкции секторальные вводить.
7 Так суд же реформированный петей ? Он же им хвалился ? Такой суд не может выносить неправомерных решений.
8 Так у властей на него ничего нет ! Не стрнно ? Боголюбов и Коломойский компаньоны , "Приват " в равных долях , а вопросы почему то , только к Коломойше ?
Как пить дать.
Я думала хуже ***** уже не может быть ничего.
Эти, если не хуже, то явно не отстают от него.
Угораздило нас жить недалеко от этого гнойника)))
Мои внуки уже очень хорошо знают кто наши враги!
Шапито на 5 лет гарантированно! Посты всех не удалят.
Ждем-с!
разабратьца..
🤔
А то ЗЕ уже импичментом 🐷боты до булавы
гррозят!!))))
Впрочем, нет Клоун будет только один.
Побольше креатива и хайпа 😀
Коломойский хочет продавать продукцию своих фабрик в Европу, для чего необходимо отменить квоты. Заодно быдлу втюхать "мы добились свободной торговли с ЕС!"
Вот только одно "но". ЕС никому свой рынок не открыл. Только для товаров которые не производятся в ЕС,или их недостаток (например если неурожай яблок как в прошлом году).
Вопросы есть?