 Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, информирует Цензор.НЕТ.

Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского. – Ред.), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", – пояснил комиссар.

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По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.

"Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности", – пояснил он.

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