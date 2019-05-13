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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (919) Зеленский (1200) Данилюк Александр (321) Хан (135) Рябошапка Руслан (24)

 Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан

Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка во время визита в Брюссель в начале мая подняли вопрос о пересмотре условий Соглашения об Ассоциации.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, информирует Цензор.НЕТ.

Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского. – Ред.), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", – пояснил комиссар.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан

По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.

"Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности", – пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3126669
 
   
 Топ комментарии
 
"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского. - Ред.), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", - пояснил комиссар.

Добро бы если они сами знали, что имеют в виду. Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан - Цензор.НЕТ 9275
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У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", - пояснил комиссар.Источник: https://censor.net.ua/n3126669

Привыкайте..... Члены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан - Цензор.НЕТ 8150
К руководству страной приходит маладая каманда цирковых профессионалов....
Они сами мало чего понимают....
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И снова порохоботыи, Тань? У зЄ!ломойского и бабушка из Хайфы, и тамбовский волк со студией 95 квартал и куча апаршиных-данилюков-разумкувых в советниках, а пояснять зелёной сопле что-то должны порохоботы?
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Пецекантроп, тебе с югиком поболтать, быстро найдешь с ним общий язык.
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Юльку-форофку нада, усех порвьот..))
Я за Нейо галасовал..
🤗
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После такого расклада забухает даже мой кот мурзик. А он стойкий перец)
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Наверна, мурзиком продукт перчит..))
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Отзеленского
Узеленского
Что то сказали - там ничего не поняли.Но что то о квотах

Надо на ютубе ролик записать - если он наберет больше миллиона просмотров то квоты нужно отменить
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Этот человек реально позорит страну на мировом уровне - над ними уже непрекрыто стебутся на западе

Он стремный начиная от своих роликов на ютубе и своей команды уотзеленского творящих какую то дичь до не совсем смешных мансов с коломойским и отказа через час после оглашения результатов выборов от всех своих обещаний

Что же эти клоуны со страной сделают.Когда кажется что хуже порошенко уже ничего не было и не может быть - начинаешь понимать что эти клоуны побьют все рекорды треша
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Не бывает настолько плохо чтоб не могло стать еще хуже)
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это и есть одна из частей бениной задумки-мести украинцам.
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О, проснулся редактор Цензора.
Ладно, спрошу по другому.
Увеличить квоты для украинских товаров это позорить страну???
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откуда ты знаешь что они хотели увеличить? Вон высшие чиновники ЕС и то не поняли. Зато зебилы сразу поняли.
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Не скажи. Ролики от Зе быдло очень уважает! Особенно когда барс барсовичем по роялю...
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быдло кипятком писяет как он "Пукина на место поставил" своим ответом в фейсбуке на раздачу паспортов
Что с быдла взять, кроме анализов.
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Перші здобутки безбулавного, новопреставленого, ще не інавгурованого преЗЕдента України:

1) Намітився розкол у Православній Церкві України.
2) МВФ попереджає, що у 2019 році грошей не дасть.
3) Скасовано візит довіреної особи Трампа - через звинувачення оточення команди Зебіла у корупції.
4) ЄС не хоче вводити санкції щодо Росії через видачу нею російських паспортів жителям Донбасу - а коМАНДА ЗЕбіла мовчить, ні пари з вуст...
5) Довірена особа Зеленського з питань військової безпеки вже готується нагріти руки на розпродажі майна ЗСУ.
6) Рада Європи планує зняти санкції та повернути Росію у свої структури.
7) Рішення судів по Приватбанку - всі на користь Каломойського.
8) Повернувся в Україну Боголюбов - подільник Каломойського.
Початок вражаючий..
Далі буде..
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И носит же земля дибилов!
1 Какое отношение зеля имеет к расколу церкви?Вы же хвалились о достижения Пети в получении Томоса ? Все вопросы к петручио и старому маразматику Филарету , который как и петя возомнил себя "богом и спасителем " и не хочет отдавать власть .
2 МВФ приедет в конце мая , а у вас уже инсайд что не дадут денег? А не вы ли потом кричите , что понабирали кредитов , что и внуки отдавать будут ?
3 Визит отменен не поэтому , и не команда зели замешана в корупции , как раз петина
4 А что толку что петюня кричал "по зубам дадим " , что то изменилось ?Ну да потеряли Дебальцево . И от заяв что то изменится ? Он уже заявил, проспал что ли ?
5 Не нагреть руки а передать излишки в ФГИУ, если они есть фактически , а не на бумаге . А то там генеральские дома стоят и гектары земли, а платит МО за землю.
6 Ну сначала сами нормальные санкции введите , а не запрещаете поставки бутылок и эмалированной посуды и увеличиваете торговлю с окупантами , а они должны санкции секторальные вводить.
7 Так суд же реформированный петей ? Он же им хвалился ? Такой суд не может выносить неправомерных решений.
8 Так у властей на него ничего нет ! Не стрнно ? Боголюбов и Коломойский компаньоны , "Приват " в равных долях , а вопросы почему то , только к Коломойше ?
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Похерят все, что мы имеем на сегодняшний день положительного.
Как пить дать.
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Да я не сомневаюсь.
Я думала хуже ***** уже не может быть ничего.
Эти, если не хуже, то явно не отстают от него.
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эти хуже. Там враг явный, и он остановился в районе Гранитного, Песков и Светлодарска, и на него можно посмотреть в бинокль, или через прицел. А здесь - и не враг будто бы. Ну, сосед по лестничной площадке, которому пофиг апаршины и прочие лещенки... Ну, училка сына в школе, которая мурчит в уши вашему сыну или дочке про мышебратьев, и про то, как родителям нужен мир прямо завтра.....
Члени команди Зеленського порушили в Брюсселі питання про вільну торгівлю з ЄС, - Ган - Цензор.НЕТ 6053
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Не далее как сегодня ходили с 3х-летней внучкой показать фак на камеру ****************** консульства. Это для нас обычная процедура на прогулке.
Угораздило нас жить недалеко от этого гнойника)))
Мои внуки уже очень хорошо знают кто наши враги!
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Оказывается, здесь уже нельзя писать про геруса, шульмейстера и абромавмчюса и его российский бизнес. Посты о них хоронят под крестиками. Занятный такой вот цензорнет.
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Я думаю, что скоро о них будут писать все, кто умеет что-то писать.
Шапито на 5 лет гарантированно! Посты всех не удалят.
Ждем-с!
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Реально грядет конец эпохи бедности. Наступает эпоха нищеты
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Чета муть какаето...Сначала сами с собой нада
разабратьца..
🤔
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Шта? Квоты? Какие квоты? Европейцы включили дурака.
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А сам Зелинский вообще существует? Или у него только члены вещают?
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Свистеть нада опосля инагурации!
А то ЗЕ уже импичментом 🐷боты до булавы
гррозят!!))))
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Пусть будет полный цирк глядетелей, много пуделей, слонов, акробатов и клоунов.
Впрочем, нет Клоун будет только один.

Побольше креатива и хайпа 😀
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Какие все непонятливые.
Коломойский хочет продавать продукцию своих фабрик в Европу, для чего необходимо отменить квоты. Заодно быдлу втюхать "мы добились свободной торговли с ЕС!"
Вот только одно "но". ЕС никому свой рынок не открыл. Только для товаров которые не производятся в ЕС,или их недостаток (например если неурожай яблок как в прошлом году).
Вопросы есть?
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Звідки рашанам знати, що там в ЕС відкрито, а що закрито?
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звидты откуда всем образованным людям - информация вся открытая. Впрочем, зебилам не понять - они живут в мире сказок, где Каломойский какает бабочками а преЗедент ездит на велике и говорит.
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Не президент, а якась "команда члєнов".
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Если умники обманывают ожидания, это еще не значит, что дураки спасут мир Члени команди Зеленського порушили в Брюсселі питання про вільну торгівлю з ЄС, - Ган - Цензор.НЕТ 6501
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Опять этот некто Узеленского! Вернее теперь -ЧЛЕНЫ Узеленского, а где САМ? ....Жаль. Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха! Вопрос к тем, кто отдал свой голос за Зеленского - вы за кого голосовали? За Зеленского, за Узеленского или за членов Узеленского?
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твоє питання не заведе 73% в тупік лише з тієї причини, що вони вже давно там...
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Это все смахивает на скверный анекдот! Приезжают какие то люди,представляются ЧЛЕНАМИ. Коммисару Хану бы взять да и проверить наличие-присутсвие у них удостоверений "членов команды". А вдруг самозванцы,блин. И не о квотах гутарют,а например как сьесть чего нибудь. Иностранцы ж.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлены команды Зеленского подняли в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, - Хан
 
 
 
 
 
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