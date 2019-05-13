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 Руководство Музея Революции достоинства пообещало не продолжать строительство без согласования со следователями ГПУ, - Горбатюк

Начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк получил от руководство музея письмо с обещанием не продолжать строительство мемориала Небесной Сотни без согласия следователей.

Об этом Горбатюк заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он получил письмо от руководства музея в ответ на свое обращение относительно невозможности осуществления строительных работ в месте проведения следственных экспериментов.

В этом письме руководство музея заверило, что не будет проводить никаких строительных работ без согласования со следователями, а также предложило провести круглый стол с участием представителей Управления спецрасследований и адвокатов потерпевших.

"Однако о разрушенной мостовой они почему-то ничего не сказали. А относительно круглого стола, то я готов хоть сейчас принять участие, однако они хотят пригласить еще и адвокатов, а их труднее собрать, потому что они постоянно в судебных заседаниях", – сказал Горбатюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Митинг на Институтской: родственники Небесной Сотни требуют отложить строительство мемориала

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Также на Цензор.НЕТ: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3126668
 
 
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Петя перед уходом подчистил последние улики. Ведь потом так просто всё списать на неожиданный ремонт.Мол случайно утратили последние улики.
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Оці дві тендітні дівчинки зупинили трахтур кличка-порошенка.А де ж херої націоналісти свободівці,чи тягнисраку ахметов за це не заплатить
Руководство Музея Революции достоинства пообещало не продолжать строительство без согласования со следователями ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3328
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теперича все достоинства тупо переведены в слепой оффшор
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А в этом музее будет экспозиция как потрошиная гнида со сворой свинарчуков саботировала расследования по расстрелу Майдана?
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Министр культуры Евгений Нищук,мля...Когда уже это закончится!
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А почему у вас такие вопросы решат музеи ? Это как минимум непонятно...
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