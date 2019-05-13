 Политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора, он чувствует себя нормально, - правозащитница Щур

Об этом сообщила Укринформу российская правозащитница Татьяна Щур, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня адвокат (Уральской правозащитной группы. - Ред.) посетил Александра Кольченко. Подробности следующие: его поместили в ШИЗО 30 апреля, вернулся в отряд он 10 мая. В целом, Саша чувствует себя нормально, настроение хорошее", - рассказала Щур.

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По ее информации, "Новую газету", выписанную на его имя, Кольченко в мае еще не получал. Адвокат передал ему копию подписной квитанции, и Александр будет добиваться, чтобы ее отдавали. "Также адвокат ознакомил Кольченко с документами Уральской правозащитной группы, составленными по итогам нашего общения с прокуратурой, ФСИНом (Федеральная служба исполнения наказаний. - Ред.) по поводу максимального веса посылок и передач, который по закону сейчас может превышать 20 кг. Когда через пару дней мы увидим отчет адвоката, возможно, будут еще какие-то подробности", - подчеркнула правозащитница.

Она также уточнила, что причиной последнего помещения Кольченко в ШИЗО было, якобы, употребление им "нецензурной лексики". Притом, что, по ее словам, "Саша вообще никогда ее не употребляет". Татьяна Щур еще напомнила, что самое первое помещение Кольченко в ШИЗО тоже было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова "общежитие" он употребил слово "барак".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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31 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. 7 июня Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния его здоровья: у него упал уровень сахара в крови, стал падать в обморок, потерял 10 кг веса.