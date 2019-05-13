 Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове

Об этом "Укринформу" рассказал председатель организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В 15:00 представители КП "Харьковские тепловые сети", которых утром мы уже отправили с площади, вновь прибыли к палатке, уже с техникой: грейдером и трактором, чтобы начать "ремонтные" работы. Активисты стали стенкой возле палатки, и коммунальщики снова ушли прочь", – отметил Антон Сосницкий.

По его словам, сейчас активисты, дежурящие возле палатки, начали работу по благоустройству территории: "Активисты моют и убирают палатку".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

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11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.