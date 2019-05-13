EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия
  1375  29
Все про:Харьков (4250) коммунальное предприятие (73) активист (519)

 Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове

Активисты стали возле палатки стеной, и сотрудники коммунального предприятия были вынуждены отправиться восвояси.

Об этом "Укринформу" рассказал председатель организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В 15:00 представители КП "Харьковские тепловые сети", которых утром мы уже отправили с площади, вновь прибыли к палатке, уже с техникой: грейдером и трактором, чтобы начать "ремонтные" работы. Активисты стали стенкой возле палатки, и коммунальщики снова ушли прочь", – отметил Антон Сосницкий.

По его словам, сейчас активисты, дежурящие возле палатки, начали работу по благоустройству территории: "Активисты моют и убирают палатку".

Читайте на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

Источник: https://censor.net.ua/n3126666
 
   
 Топ комментарии
 
нужно не овец-комунальщиков гнать ,а тех кто им дал команду сносить палатку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну хоть какое-то место работы найдет. Скоро перед ней встанет насущный вопрос о трудоустройстве.
 показать весь комментарий
 
а милиция не была с народом, как на клочках тогда?
 показать весь комментарий
 
нужно не овец-комунальщиков гнать ,а тех кто им дал команду сносить палатку
 показать весь комментарий
 
 
Какой гепа, Ирку Геращенко нужно вешать, тогда будет дело!
 показать весь комментарий
 
То колінами, то грудьми, все одно в неї якось не переконливо виходить, бо лицемірка.
 показать весь комментарий
 
Знаеш как говорил Чингисхан. Лучше иметь 10 человек на улице чем 10 тысяч в фейсбуке)
 показать весь комментарий
 
 
я о другом.
люди вышли это хорошо!
ты уверен в том что все кто вышел на улицу обязательно проголосовали за петра??
 показать весь комментарий
 
КП "Харьковские тепловые сети" всегда были и есть на подхвате у Гепы. Попробуй ослушайся - сучий пёс уволит всех без выходного пособия. Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове - Цензор.НЕТ 6129

Источник: https://censor.net.ua/n3126666
 показать весь комментарий
 
В итоге снесут. Завтра, после завтра, через месяц - не более. Реванш малороссов состоялся, украинцы теперь изгой, живите с этим.
Sad but true.
 показать весь комментарий
 
 
там надо для пущей надежности, шобы ирка трясогузка торговала гросиным мясом с винничины, палатка, как филиал винницкого мясного рынка в харкиве точно проканает, да и ирке скорая переквалификация не помешает Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове - Цензор.НЕТ 9272
 показать весь комментарий
 
Меня другое интересует.А кто контролирует всё ли из этой палатки идет военным?
 показать весь комментарий
 
А то как посмотришь на некоторых волонтёров не успевают машины менять и квартиры покупать.И опа-ча уже в Раду собрались депутатами,а некоторых выгнать из неё не возможно.И главное жирные такие все стали,морды квадратные.Знаю таких.Еще на Майдане себе намайданили на несколько машин.А потом волонтерить начали,теперь вот в партии повпрыгивали,которые осенью в парламент собрались.Я за них свой голос не отдам.
 показать весь комментарий
 
Коротко о том, на чьей стороне власть. Кернес, между прочим, соучастник убийства, но друг Пороха. Поэтому он все 5 лет был у власти.
 показать весь комментарий
 
Все 5 лет палатка стояла, сносить начали после того как кловуна выбрали.
 показать весь комментарий
 
 
Пора Кернесу вбить гвоздь в кришку гроба
 показать весь комментарий
 
 
Вся сепарня активизировалась, почуяли своего кловуна. Беня запел про гражданскую войну...Прав был Петя это самый настоящий кремлёвский реванш.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове
 
 
 
 
 
 вверх