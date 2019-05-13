 Коммунальщиков с трактором и грейдером не пустили к волонтерской палатке "Все для победы" в Харькове

Об этом "Укринформу" рассказал председатель организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В 15:00 представители КП "Харьковские тепловые сети", которых утром мы уже отправили с площади, вновь прибыли к палатке, уже с техникой: грейдером и трактором, чтобы начать "ремонтные" работы. Активисты стали стенкой возле палатки, и коммунальщики снова ушли прочь", – отметил Антон Сосницкий.
По его словам, сейчас активисты, дежурящие возле палатки, начали работу по благоустройству территории: "Активисты моют и убирают палатку".
Читайте на Цензор.НЕТ: Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.
12.05.19 17:31Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове
люди вышли это хорошо!
ты уверен в том что все кто вышел на улицу обязательно проголосовали за петра??
Источник: https://censor.net.ua/n3126666
Sad but true.