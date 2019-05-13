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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини

Главы МИД стран ЕС обсудили на встрече в понедельник решение РФ раздавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам первого дня работы Совета министров ЕС по иностранным делам заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсуждали этот вопрос (о реакции на раздачу российских паспортов. - Ред.) не только в рамках встречи Восточного партнерства, но также среди министров во время Совета ЕС. Я уверена, что будут следующие шаги по этой проблеме в течение следующих недель", - отметила Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чиновников" оккупационной администрации в Крыму хотят уволить за украинские паспорта

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Также читайте: Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126665
 
   
 Топ комментарии
 
а відреагує черговою "стурбованістю" ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини - Цензор.НЕТ 9875 ... це вже і так зрозуміло !
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И я даже знаю как. Проявит озабоченность и снимет санкции
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Овцы. А настали времена волков и гиен.
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а відреагує черговою "стурбованістю" ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини - Цензор.НЕТ 9875 ... це вже і так зрозуміло !
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И я даже знаю как. Проявит озабоченность и снимет санкции
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Да куда вы так летите-то? Зачем так спешить?
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Нет конечно. Адекватной реакции не будет. Эти позорники уже достаточно проявили себя во всей красе.
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СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЗ РОССИИ ПОПРОСИЛА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В УКРАИНЕ. - bykvu.com. 13 мая 2019 21:00
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А чего так кричим? уже сотни если не тысячи россиян попросили убежище в Украине.Хотим перебить тему форума? Буквы кстати прокацапский сайт - будьте с ним аккуратней
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что значит "даже"?.... видим мы здесь, на востоке, европейских грантодателей и т.д....)
дерибанят бабло не хуже, чем наши.... поэтому сюда и рвутся быстро привыкают... ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини - Цензор.НЕТ 1652
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В ЕС какие то хитрожопые надо им тоже говорить отреагируем в течении следующих недель.Как они так и им надо отвечать.
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нам точно потрібно дотримуватись цих фейкових "мінських угод" які ЄС , разом з ****** , нав'язали Україні ..?! ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини - Цензор.НЕТ 7405
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Климкин уже высказался на эту тему. Хотя фиг его знает, что нас ожидает во внешней политике после инаугурации.
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Вот такими импотенскими заявами ЕС роет себе могилу, пока они отреагируют на раздачу паспортов, кацапские детки вырастут и будут топтать земли Португалии, только уже не в потешных "бессмертных" пилотках, а в реальных бронежилетах. Поведение большинства лидеров ЕС напоминает Бабин Яр, там евреи перед расстрелом спокойно раздеались и безропотно повиновались своим палачам.
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Овцы. А настали времена волков и гиен.
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шкода , що українці так вперто не бажають ставати хижаками ...(9
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Питання спірне. Може як би не це, то Ізраїль так би і не відбувся.
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_Всего через несколько лет после окончания ВМВ Западная Европа уже была настроена "понять и простить" нацистов и людоедов. Они и сегодня водят хороводы с людоедами. А израильский Моссад и десятилетия спустя выслеживал и уничтожал организаторов и причастных к убийству миллионов евреев. Израильтяне молодцы!
_Расия убила миллионы украинцев. Что сделали украинцы? Увы...
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павлухо климкинд может теперь от радости еще немного подвернуть свои джинсы
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Климкин уже собрает чумаданы, осталось только затолкать три пары тапочек в авоську... ЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини - Цензор.НЕТ 3859
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ЕС отреагирует на выдачу паспортов и раздаст свои!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС отреагирует на выдачу российских паспортов на Донбассе в течение следующих недель, - Могерини
 
 
 
 
 
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