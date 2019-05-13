 Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался протокол допроса свидетеля отдыха главы НАБУ А.Сытника в Ривненской области.
Следователи Госбюро расследований допросили гражданина Н.Надейко, который рассказал об особенностях отдыха главы НАБУ Артема Сыттника.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко
Как следует из протокола, свидетель за личные средства поставлял продукты и алкоголь, оплачивал другие расходы - всего на сумму около 100 тысяч грн.
ЗЕбеня придет порядок наведет
Это самая настоящая неправомерная выгода. Неправомерная выгода на 100000. Даже при подарке от родственника, это надо внести в декларацию. Сделал это Сытник? Я не слышал об этом.
https://ukranews.com/news/631419-na-****-tsena-na-gaz-povysilas-na-4-6-do-8-627-griven-tys-kub-m
Та Боже! 19-го кенгурация зЕ!ленского и 20-го все антинародные законы, постановления и указы будут отменены, а 21-го все виновные будут расстреляны, повешены и преданы остракизму.
Разве не?
Ссыль на страничку вброса и этот ответ там же. https://twitter.com/OoCWm5sBQEUBXoX/status/1124972432006234112
На такой должности голова кружится плюс пьяный кураж. Типа "кто же меня посадит, я же памятник!"
а,шо ,вы все хотите,шо бы самый хлавный антикоррупционер пил бадягу или самогон?)))
Не сомневаюсь даже, что это ложь , придуманная иркой Луценко и воплощённая в жизнь клепателем липового компромата юрой Луценко . Один только Саакашвили , агенд хрымля чего стоит