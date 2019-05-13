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 Политика Украины, Общество, Технологии
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Все про:НАБУ (2736) отдых (269) Сытник (669)

 Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ

Обнародован протокол допроса свидетеля отдыха главы НАБУ Артема Сытника на базе в Ривненской области.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказался протокол допроса свидетеля отдыха главы НАБУ А.Сытника в Ривненской области. 

Следователи Госбюро расследований допросили гражданина Н.Надейко, который рассказал об особенностях отдыха главы НАБУ Артема Сыттника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко

Как следует из протокола, свидетель за личные средства поставлял продукты и алкоголь, оплачивал другие расходы - всего на сумму около 100 тысяч грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допрос Сытника в ГПУ не состоялся: он заявил о желании дать показания в письменном виде

 

Виски чивас, хеннеси, водка грей гус, - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника 01

Виски чивас, хеннеси, водка грей гус, - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника 02

Виски чивас, хеннеси, водка грей гус, - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника 03
Виски чивас, хеннеси, водка грей гус, - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника 04
Виски чивас, хеннеси, водка грей гус, - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника 05

Источник: https://censor.net.ua/n3126664
 
 
 Топ комментарии
 
Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника - Цензор.НЕТ 9092 Нормально так погулял борец с коррупцией.
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На июль?

Та Боже! 19-го кенгурация зЕ!ленского и 20-го все антинародные законы, постановления и указы будут отменены, а 21-го все виновные будут расстреляны, повешены и преданы остракизму.

Разве не?
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Соя какая ты тупая, чтоб что-то изменить нужно сначала поменять правительство, а еще лучше и Раду, у нас не диктатура что все решалось указом президента.
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На поліграфі свідка провіряли. Чи такому свідку Югга на слово вірить.
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В который раз убеждаюсь-Юга дибил полный, протокол допроса выложить в инет, это что ж в той голове должно быть.
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вопрос Сытник даст свои показания...... где все будет отрицать раз и второе подаст Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лиц- которые обвиняют Сытника в тяжком преступлении и третье- будет ли ГПУ дебильна проводить очную ставку -даже если такое допустить как факт то КАК И ЕЩЕ раз КАК будут устранены противотечения между показания одного и второго лица.. или истина где -то посредине ну да ля- ля пердимонокль в уголовном праве где -то все посредине...
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Этот свидетель...если он сбрехал...то уже подписал себе срок от 2-х до 3-ти....а это не хуже полиграфа...
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Doctor Solt "Надоели уже эти реформаторы"

ЗЕбеня придет порядок наведет Віскі "чівас", "хеннесі", горілка "грей гус", - усього на суму близько 100 тисяч, - свідок, який оплатив відпочинок Ситника - Цензор.НЕТ 8439


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Нормально так погулял борец с коррупцией.
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Первого директора польского аналога НАБУ посадили за коррупцию. Щас плетут лапти румынской звезде - борцуну с коррупцией - Лауре Ковеши. Им пороблено)
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Лауре кажется там много чего навешивают. Начиная от подделки документов. Дозвездилась похоже.
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Рукі прочь от Сітніка! Вєдь нє користі раді-а токмо ввіду слабого здоровья сваго!!
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Еще и квадрик умудрился поломать.
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а порча квадріка нє імєєт нічєго общєго с борьбой с коррупцієй!!
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Порча квадрика конечно нет, имеет отношение, что кто-то оплатил ремонт за него. Хочу теперь посмотреть как он будет сам с собой бороться.
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на пол его зарплаты ,это криминал ? Петька в день на Мальдивах тратил больше Віскі "чівас", "хеннесі", горілка "грей гус", - усього на суму близько 100 тисяч, - свідок, який оплатив відпочинок Ситника - Цензор.НЕТ 3541
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Петя может себе это позволить, смотрите декларацию. И о какой пол-зарплате речь. Он что - 200 тысяч в месяц получает? Там не 10, там 100 тысяч.
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Зарплата директора НАБУ Артема Сытника по 2017 год составила 1 605 000 грн, а главы САП Назара Холодницкого - 2 100 300 грн......12 мар. 2019 г. - В феврале зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника составила 177 тысяч грн.
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Ну нифига себе платят им за лохотрон. Віскі "чівас", "хеннесі", горілка "грей гус", - усього на суму близько 100 тисяч, - свідок, який оплатив відпочинок Ситника - Цензор.НЕТ 2922
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Так ведь не Сытник потратил 100 тыщ, а другой человек столько платил за Сытника.

Это самая настоящая неправомерная выгода. Неправомерная выгода на 100000. Даже при подарке от родственника, это надо внести в декларацию. Сделал это Сытник? Я не слышал об этом.
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Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила цену на природный газ для населения на 4,6% или на 380 гривен до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС) на июнь.

https://ukranews.com/news/631419-na-****-tsena-na-gaz-povysilas-na-4-6-do-8-627-griven-tys-kub-m
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100% - і тут цілковитий зв'язок - треба весь час піднімати холопам квартплату , аби Господарям вистачало на Хенесі і Чівас ...!
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На июль?

Та Боже! 19-го кенгурация зЕ!ленского и 20-го все антинародные законы, постановления и указы будут отменены, а 21-го все виновные будут расстреляны, повешены и преданы остракизму.

Разве не?
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Соя какая ты тупая, чтоб что-то изменить нужно сначала поменять правительство, а еще лучше и Раду, у нас не диктатура что все решалось указом президента.
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Петро, у которого была под контролем ВР все пять лет дурака валял. А вот Зе, у которого нет даже своей фракции в Раде уже заведомо должен порохне на сто лет вперед.
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Кловун прідьот, порядок навідьот і газ буде як при совку, а ціни "всьо по три".
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Не справиться. Куди йому до великого реформатора Петра. Той потужно і миролюбно виконав всі своі передвиборні обіцянки. І післявиборні теж. Усі хабарники ходять з відрубаними руками, приходиться іх з ложечки годувати.
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насправді - тупий жадний клован 5 років панував в Україні
Віскі "чівас", "хеннесі", горілка "грей гус", - усього на суму близько 100 тисяч, - свідок, який оплатив відпочинок Ситника - Цензор.НЕТ 9075
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чивас ригал, хеннеси и грей гус - лучшие советники пети порошенко
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да... вижу, бриллианты подобраны со вкусом.. (О.Б.)
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а фотосесія з Хряком хіба не варті обіду в ресторані ?
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Слушай, ты хоть знаешь о том, что президенты в простых ресторанах не обедают? Это протокол который утверждается и соблюдается службой личной охраны президента кто бы он ни был Зе, Пе, Ку, Ющ, Кра, даже хряка беглого
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А платить за обед тоже протокол запрещает? Лучше уж тогда на заправке хот-догами питаются, как баба Юля. На хот-доги им средств хватит хоть?
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Хрень какая то... Неужели Сытник мог так лохонуться? Не верю. Верю в то Шо у всей власти рыло в пуху, но в то Шо так дешево лохонулся глава такого ведомства, не верю...
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Самый настоящий ФЕЙК,как за жену Зеленского был фейк.САМОЯ НАСТОЯЩАЯ БРЕХНЯ!!!!!
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Ну ладно. Тогда запамятовал. Обещал расплатиться, а потом неотложные антикорупционные дела завертели в своей круговерти. Бывает.
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Легко.
На такой должности голова кружится плюс пьяный кураж. Типа "кто же меня посадит, я же памятник!"
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У нашей элиты война компроматов продолжается, не коррупционеров же им ловить, а то на себя можно выйти, картавый кум бегает собирает на Сытника чернуху, Сытник тоже любитель шикарных отдыхов на халяву при такой должности, хотя должен быт безупречным.
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Нічого дивного,все до чого причетна рука однотурового,все мертвонароджене,як і планувалось.Імітація та дескридитація всіх цих антикорупційнмх органів,щоб у людей склалося враження.що все це марно і що не роби,ситуація не зміниться,а стане ще гіршою.Як ботофрма співала,коррупція то корисно для країни.Цей ситник повинен сам був піти,коли застукали за відвідинами херанта.так ніж,у нас не принято самим іти,не в правилах так робити,сидіти і жерти треба до останнього поки влада не зміниться,та не попруть
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Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ

а,шо ,вы все хотите,шо бы самый хлавный антикоррупционер пил бадягу или самогон?)))
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Заборов корупцію накєр пополам! Шоби більше не відросло, мля. Отакоє от. А шо?..
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Умеют, что отдыхать, что работать... "элита", блин...
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они ещё на закупке носков показали тягу к красивой жизни
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Вони ж не можуть далати карупцію на тверезу голову. Це ж не асфальтом об два пальці. Тут всьо нужно обдумати, розкласти на столі. Хеннесі - це Банкова, пармезан - це прокуратура і тд. Розставив - і думаєш: - З чого почати?..
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это его фбр приучило к иностранным напиткам
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шабунин - дом, лещ - элитная квартира, на*бу - дорогие вещи и напитки. "борьба с коррупцией" - хороший бизнес
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где тут состав преступления? он вымогал это оплатить? он что-то сделал или проявил бездействие на пользу свидетеля? странно все это. где же криминал? какие доказательства для суда???
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почему тогда дорогие подарки запрещают, когда дарят ведь ничего не просят
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Та фигня. Щас Зебеня все порешает. Все будут харчеватся только в столовой Верховной рады.
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Может провокация, конечно. Но если правда, никто в Украине не удивиться. У нас 90% чиновников такие.
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Так от чому Ситник розбив квардрацикли, бо сів за кермо напідпитку
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А чему тут удивляться, НАБУшники привыкли жить на широкую ногу, дорогие носки у детективов, спортивные костюмы по 5000 грн., элитные дома и т.д.))
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Ай маладець! Навчимо Європу бенкетувати.
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Интересно чеки с мальдив посмотреть для сравнения.
Не сомневаюсь даже, что это ложь , придуманная иркой Луценко и воплощённая в жизнь клепателем липового компромата юрой Луценко . Один только Саакашвили , агенд хрымля чего стоит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВиски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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