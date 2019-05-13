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Все про:НБУ (4438) суд (22108) Приватбанк (465)

 НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка"

Нацбанк Украины намерен подать кассацию на решение суда по иску бывшего совладельца "Приватбанка" – кипрской компании Triantal Investments Ltd. Эта компания добилась того, что суд признал незаконной инвестиционную проверку "Приватбанка", которая сделала возможной его дальнейшую национализацию.

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов. Она утверждает, что НБУ не имел права в 2016 году проводить внеплановую инспекционную проверку "Приватбанка".

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка", – считает Григорчук.

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Владельцами Triantal Investments Ltd ранее через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

"Национальный банк продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны", – сказано в сообщении НБУ.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Также на Цензор.НЕТ: Послы G7 обеспокоены судебными процессами вокруг "ПриватБанка" и призывают продолжить реформы

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

Источник: https://censor.net.ua/n3126663
 
 
 Топ комментарии
 
Шо то я не слышал, что какой то мародер 150 миллиардов бюджетных денег (денег налогоплательщиков) влитых в Приват спер. Может ты имел в виду бывшего акционера Беню, укравшего из Привата 5,5 миллиардов долларов?
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клас! теперь зеля все отберет у Коломойского и Боголюбова и разделит по честному между электоратом своим!!НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6822
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не розумію захвату..
розраховуватись будуть за наш рахунок.
за подібні ігрища в помсту коломойський має сам сидіти з гратами, як і його судді.
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все эти псевдогосударственные движения с проверками и национализацией есть тупые потуги одного мародера с целью все грести под себя и через несколько дней карточный домик его власти рухнет НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1938
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Шо то я не слышал, что какой то мародер 150 миллиардов бюджетных денег (денег налогоплательщиков) влитых в Приват спер. Может ты имел в виду бывшего акционера Беню, укравшего из Привата 5,5 миллиардов долларов?
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короче мародер мудак. Точка. НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8705
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Петя отжимал приват под себя,но что-то пошло не так.Возможно,что мы узнаем правду.
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НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1016 сидор сидоров 945e588f - приват под себя?

Да что вы такое мелете?
Приват сейчас в гос.собственности и был национализирован потому что Бэня довел его до банкротства , а на это банк было до хрена завязано экономики Украины...
Пришлось влить туда тонны гос. бабла что бы удержать экономику от коллапса...
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СКОЛЬКО СКОТЫ- СУДЬИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ДЕЛЕ ПРИВАТБАНКА ? ЭТОГО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ПАВЛЕНКО НАДО В ДЕРЬМЕ УТОПИТЬ ЗА СУДЕЙСКУЮ РЕФОРМУ !!!!
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Правды проси у дубинского. Его правда - самая бенина...
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Да не под себя он Приват отжимал. ПоПА прекрасно понимал, что банк ему не потянуть, не его уровень. Весь кордебалет был затеян ради заветной мечты ПоПА, а именно "Плюсы". Барыга спал и видел в сладких снах телеканал. Ну вот и решила Гонтарева прогнуться, надеясь что Беня заложит акции телеканала. Говорят, что когда афера не выгорела, ПоПА в "лучшую банку мира" швырял все, что под руку попадало в кабинете. Вот после этого она и свалила в Лондон. А сейчас просто пошла обратка. НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5642
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НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка"

да,ситуация на грани грандиозного шухера)
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Прощавай,держбанк.Прощавай,співробітництво з МВФ.Прощавай,долар по 28 !
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клас! теперь зеля все отберет у Коломойского и Боголюбова и разделит по честному между электоратом своим!!НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6822
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Кто бы сомневался... Так, что граждане, готовьтесь похудеть ещё не несколько ярдов
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Тобі буде непереливки оскільки сша сказали бабки бені не дадуть буде дефолт
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не розумію захвату..
розраховуватись будуть за наш рахунок.
за подібні ігрища в помсту коломойський має сам сидіти з гратами, як і його судді.
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В Петра буде все добре, а ось в зебілів, які працюють за гривні та ждуть, що за них Петро повинен був горшок винести- навряд чи!
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Ни чего с пищеварением вышеупомянутого фраера не случится - а вот весь народ еще долго изжога будет мучить после всей этой аферы с приватбанком
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і що скаже з цього приводу Зе??? та нічого,така вже тактика мовчання! тай виступити проти бєні в нього кишка тонка. тож кінець епохи бідності то лише початок.
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Щож він тобі має казати ?він зіц предсидатель фунт вони скільки зможуть увірвати стільки увірвуть у цих маланців совісті не має вони всеодно в ізраілі живуть
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судді медведчука відчули послаблення ланцюга і почали відверто працювати на господаря
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"и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны", - сказано в сообщении НБУ.

Внимание нужно обращать только на законность предпринятых в 2016 году действий и , если действия НБУ были незаконными, то только они являлись и являются угрозой для финансовой стабильности страны..., и кто-то таки должен за это ответить!
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Выворачивать карманы будут тебе вне зависимости от того, что там произошло. Надеюсь все-же, до этого не дойдет, но на всякий случай готовь бабули. Они бене будут нужны.
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То есть вы таки за погромы и грабежи?
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Нет, я против. Но я также против того, чтобы государство забрало 150 млрд из привата и вот тогда действительно начнутся погромы и грабежи. Уже не виртуальные, а реальные.
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Нет там никаких млрд, там ОВГЗ на эти деньги, из процентов на которые и складывается озвученная прибыль, но, исходя из существующих на данный момент процентов по ОВГЗ, и эту прибыль там половинят нехило!
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Да это неважно. Что важно, что если это все рухнет, вообще безотносительно ни к чему будут большие проблемы. Откат к 2014 году со всеми последствиями.
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ВСе правильно: для этого и затевался проект "Зе". Когда Йуля поздравляла Коломойского (во время избирательной кампании) с днем его рождения, Коломойский сказал, что не успокоится, пока своего не добьется...
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Приват банк никогда не лопнет, по крайней мере в ближайшие 5 лет.
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никога не говори никогда! у нас Харьков-Гкпаград сейчас массово переводит комунальщиков в приват из Ощадбанка - рекомендую обратить на это внимание! Шухер будет нереальный если приват лопнет!
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Коломойський це люте зло вони розвалять країеу ненаситність і остервенілість цих аферистів просто вражає !і продажність журналістів з плюсів на наших кістках капітал зароблчють
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любой на месте коломойского поступил также, ему вернется и банк и средства, которые страна влила в него, чтобы закрыть дыру, и деньги возвращать уже не надо, а можно его ваще прикрыть и слинять вместе с деньгами вкладчиков, а потом из-за границы смело заявить, если идиоты хотят оставаться идиотами, нельзя им в этом отказывать....
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То Окружной зрадыв Майдан, то Апелляционный... Дашоштакое?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка"
 
 
 
 
 
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