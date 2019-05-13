 НБУ проиграл апелляцию по иску бывшего совладельца "Приватбанка"

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк не соглашается с решением суда и готовится к подаче кассационной жалобы", – сказал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Кипрская компания Triantal Investments Ltd. обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов. Она утверждает, что НБУ не имел права в 2016 году проводить внеплановую инспекционную проверку "Приватбанка".
"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка", – считает Григорчук.
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Владельцами Triantal Investments Ltd ранее через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.
"Национальный банк продолжит доказывать законность своих действий и обращает внимание, что подобные судебные решения являются угрозой для финансовой стабильности страны", – сказано в сообщении НБУ.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
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23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.
Да что вы такое мелете?
Приват сейчас в гос.собственности и был национализирован потому что Бэня довел его до банкротства , а на это банк было до хрена завязано экономики Украины...
Пришлось влить туда тонны гос. бабла что бы удержать экономику от коллапса...
да,ситуация на грани грандиозного шухера)
розраховуватись будуть за наш рахунок.
за подібні ігрища в помсту коломойський має сам сидіти з гратами, як і його судді.
Внимание нужно обращать только на законность предпринятых в 2016 году действий и , если действия НБУ были незаконными, то только они являлись и являются угрозой для финансовой стабильности страны..., и кто-то таки должен за это ответить!