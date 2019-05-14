 Польские и украинские историки готовят сборник документов о союзе Петлюры и Пилсудского против России

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное обсуждение концепции книги состоялось вчера на заседании Украинско-польской комиссии для исследования взаимоотношений 1917-1921 годов.

Том документов "Союз Пилсудський–Петлюра" будет двуязычным - на польском и украинском языках.

"Мы пришли к приемлемым для обох сторон вещам. Между украинскими и польскиим историками идет какая-то скрытая война - в частности в связи с волынскими событиями. Мы создали нашу комиссию для того, чтобы показать, что существует маневр для плодотворного сотрудничества. Тема союза Петлюры и Пилсудского дает возможность показать, что между украинцами и поляками были такие моменты, когда мы вместе воевали против России. Они помагали нам. Мы понимаем, что этот союз обошелся для Украины тяжелой ценой. Тем не менее, это позитивный опыт", - отметил Соруководитель Комиссии доктор исторических наук Владислав Верстюк.

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Планируется, что книга будет опубликована к столетию подписания Варшавского договора между Петлюрой и Пилсудским - в 2020 году.

Ряд документов, которые известны как Варшавский договор, были подписаны лидерами двух государств 21 апреля 1920 года. За ними в обмен на признание независимости УНР и помощь в борьбе с большевиками Симон Петлюра соглашался признать украинскую-польскую границу по реке Збруч, фактически отказываясь от западноукраинских земель. Согласно договору польское правительство Юзефа Пилсудского отказалось от намерений расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой 1772 году (фактически до Киева).

Как отмечают историки, перед Петлюрой в 1920 году стоял сложный выбор: потерять все или пожертвовать частью территории и благодаря союзу с Польшей добиться признания УНР и получить союзника для борьбы против главной угрозы - большевистской экспансии из России. Пропаганда же самих большевиков распространяла информацию, что якобы Петлюра продал Украину Польше.

Верстюк напомнил, Украинско-польская комиссия для исследования взаимоотношений 1917-1921 годов была специально создана в 2018 году по инициативе Варшавского университета и Национального университета "Киево-могилянская академия". В отличие от комисии по историческим вопросам, которая из-за противоречий остановила свою работу, данная комиссия успешно действует и имеет локальную задачу - исследовать общую историю в события 1917-1921 годов, когда возрождались польская и украинская государственности.

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