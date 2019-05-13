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 "Чиновников" оккупационной администрации в Крыму хотят уволить за украинские паспорта

"Прокуратура" в оккупированной Алуште рекомендовала уволить 20 сотрудников так называемой "городской администрации". Они должны поплатиться за то, что пересекали админграницу по паспортам граждан Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Прокуратура" вменяет сотрудникам оккупационной администрации города нарушение статьи 330.2 Уголовного кодекса России про "не уведомление о приобретении другого гражданства".

Так называемый "мэр" Алушты Галина Огнева подтвердила журналистам, что "прокуратура" рекомендовала уволить двадцать ее подчиненных, однако посетовала, что выполнить это не позволяет нехватка квалифицированных кадров.

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Российский юрист Марк Фейгин подтвердил, что российским чиновникам нельзя иметь второе гражданство. "На госслужбе не могут находиться лица с двойным гражданством. Они должны как минимум декларировать при приеме на работу наличие второго гражданства. Даже в специфической ситуации Крыма пребывание на должностях таких лиц недопустимо. Есть обязанность у граждан России уведомлять в 30-дневный срок, причем, под страхом уголовной ответственности, о наличии второго гражданства", – рассказал он.

По словам юриста, санкция статьи 330.2 предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей (80 тысяч гривен. – Ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.

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Ситуацию прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. "Российские документы у крымчан – это как паспорта "ДНР" и "ЛНР", это такая игрушка для тех, кто проживает на оккупированной территории. Пересекать админграницу могут только граждане Украины или иностранцы, которые едут, не нарушая законодательство Украины, по спецразрешениям от украинской миграционной службы", – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126658
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно.
А то і в Європу мотаються і на грошики окупанта жирують.
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Andriy Lavrys‏ @AndriyLavrys



Безвізу скоро вже 2 роки.
Що це таке? От гляньте: Туреччина - член НАТО, на відміну від України. Туреччина - офіційний кандидат в члени ЄС. І при цьому Туреччина досі ще не має безвізу з ЄС.
А Порошенко для України - зміг, добився, зробив.
Цінуйте свій паспорт.
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Молодці Путінососи. А то хитрєці 5 років сидять на двох стільцях.
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Ты хотел сказать:
Молодцы оккупационная прокуратура Крыма?

))))))
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Правильно.
А то і в Європу мотаються і на грошики окупанта жирують.
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Вот тюпые, в фсб их на руководящие должности, как Семочко!
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А так і має бути!
Не завадило б це запровадити і на Україні.
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В Україні.
Коли Русь Київська була могутньою європейською державою, таті та розбійники, які повтікали від суду княжого на північ, створили там князівство розбійників Володимиро-Суздальське, яке жило за рахунок грабежів та розбоїв, очільникам розбійного утворення не давали спокою багатства Русі і вони, періодично, здійснювали на неї свої грабіжницькі набіги. Збираючись на черговий грабіж, вони казали "идем НА Русь, за добичей". З тих пір таті розширили свої володіння, за рахунок чужих земель, але звичка грабувати в них залишилася на віки, як і звичка казати "НА Русь -Україну"
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Угарающая с цырка косвенно хвалит оккупационную прокуратуру))))
Я начал угарать)))
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а еще лучше иметь испанский пачпорт и носить титул прынца мальдивского "Чиновников" оккупационной администрации в Крыму хотят уволить за украинские паспорта - Цензор.НЕТ 6341
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И сразу депортировать в Украину. И тогда они поймут как Родину предавать .
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Нi, це перемого, "Прокуратура" оккупированной Алушты няша.Источник: https://censor.net.ua/n3126658
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Если чиновник занимается обманом, то он и взятки будет брать.
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От не надо ля-ля! Раисся-матушка - это вам не Украина фожиздобиндеровская. На раиссе коррупцию искоренили уже давным-давно!

Что сразу роттенберг и дерипаска?
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А вот не надо становиться на защиту недобросовестных чиновников. В любой стране их надо искоренять.
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Оккупанты могли бы проще поступить: просто стукануть украинским погранцам, когда эти чиновники будут пересекать админ. границу с Крымом.
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Andriy Lavrys‏ @AndriyLavrys



Безвізу скоро вже 2 роки.
Що це таке? От гляньте: Туреччина - член НАТО, на відміну від України. Туреччина - офіційний кандидат в члени ЄС. І при цьому Туреччина досі ще не має безвізу з ЄС.
А Порошенко для України - зміг, добився, зробив.
Цінуйте свій паспорт.
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Надо же. А в Украине у них не было бы проблем с русскими паспортами.
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ща климкин ноту протеста забацает "наших граждан" абижают
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А, что хотели одной жопой на двух стульях усидеть?
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За украинские паспорта в окупированном Крыму хотят уволить, а в Украине за росийские паспорта ничего не делают. Потому Украина теряет територии, а их Рашка приобретает. Толерасты слюнявые всегда проигрывают гопнику.
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Я бы на месте московского Гитлера ,расстрелял бы этих сомневающихся предателей Украины "Чиновників" окупаційної адміністрації в Криму хочуть звільнити за українські паспорти - Цензор.НЕТ 3262
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З хитрожопими так і буває. Нехай щастить.
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Хорошая практика. Надо бы еще их на Колыму выслать. Пущай вяличие Рассеюшки восстанавливают с помощью кирки и лопаты. Иш че удумали, хахлы хитрожопые.
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главное что кацапы чмарят своих за хитрожопость, а нашим все по фиг. Типа СБУ и погранцы не знают, что они едут по нашему паспорту, а там занимают должности. Их кто-то тронул? нет. Всем по фиг. Тут мы еще русским, выясняется, спасибо должны сказать! дурдом!!!
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женя, не руским а кацапам... яодно знаю что хитрожопым приезжающим из крыма в Украину по украинскому паспорту (с крымской пропиской) не дают закордонных биометрических паспортов. ну а остальное по фигу , пусть приезжают в Херсон и Николаев бабкм тратить. хотя как по мне я бы кордоны что с крымом что с лугандой перекрыл бы наглухо!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Чиновников" оккупационной администрации в Крыму хотят уволить за украинские паспорта
 
 
 
 
 
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