Об этом он сказал журналистам 13 мая в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"С одной стороны, политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия – это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", – подчеркнул Порошенко.
По его словам, "нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".
Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти 27 октября 2019 года. По закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.
Политик должен быть всегда готов к выборам, - Порошенко о внеочередных выборах в Раду
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит проблемы в назначении досрочных выборов в Верховную Раду.
Об этом он сказал журналистам 13 мая в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Петя думал только про выборы и в итоге позорно проиграл с отрывом в 3 раза.
... Рекомендация: Зеленскому надо срочно формировать команду квалифицированных карателей в законе. На аутсорсе. А сам пускай остается добрым и внесистемным. ))))
Справедливости ради, добавлю - это все не только его заслуга но и его помощников из рыгосоевой своры и его торговых партнёров из кремля.
та дайте ему касторки чтобы оно сидело дома и не бегало к микрофонам!
Бывшие соратники Петра Порошенко уговаривают его не идти на парламентские выборы и срочно покинуть страну.
Спустя 5 лет Петр Порошенко стал очень токсичен для своего бывшего окружения и в его команде происходит самый настоящий переворот.
Его уговаривают срочно покинуть страну, чтобы спасти остальных от тяжелых уголовных преследований.
А к ответу за свою свиноферму с последующей посадкой за граты …. нет ?
Советник Петра Порошенко Роман Доник на своей странице в Фейсбуке заявил, что проголосовавшие за действующего президента на выборах украинцы являются самыми умными и образованными, и только у них есть критическое мышление.
Соответствующий скриншот поста Доника на своей странице в Фейсбуке разместила волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.
https://censor.net.ua/news/3124940/sovetnik_poroshenko_my_25_elita_ukrainy_samye_umnye_i_obrazovannye_nam_plevat_chto_dumayut_ostalnye/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_70071138АГЫРАБВАЛГ, мля...
🤣🤣🤣
...н да...Я чомусь думав,що політик повинен бути готовим служити своїй країні і своєму народу.....А виявляєця он що!Суть НАШОГО політика прожити від виборів до виборів....
На дежурного по параше его выберут.
судя по его поведению.
как бы он с торговым партнером и кумовьями не сдал мордору страну за сохранность своих потрошков.