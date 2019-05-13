EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  1661  149
Все про:Порошенко (17451) досрочные выборы (7)

 Политик должен быть всегда готов к выборам, - Порошенко о внеочередных выборах в Раду

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит проблемы в назначении досрочных выборов в Верховную Раду.

 Об этом он сказал журналистам 13 мая в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

"С одной стороны, политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия – это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, "нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти 27 октября 2019 года. По закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3126657
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко уже и сам запутался где правда, а где ложь. Такого лживого, кровожадного, безумного Президента как Порошенко Украина еще не видела.
 показать весь комментарий
 
25 мая мародёра избрали на выборах а 6 июня произошла инаугурация... то есть всего за 12 дней от момента выборов мародёр стал президентом...
за то Зеленскому, предлагается больше месяца ждать...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
censor.net.ua/news/3126571/zelenskomu_nujno_pomenyat_primerno_semsot_chelovek_pashinskiyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70195109
 показать весь комментарий
 
Второй тур - 21 апреля Сегодня - 13 мая Итого: 22 день ни ответа ни привета от чепушил, которые 4 года рассказывают, что уже завтра нападает путин и при этом ни единого раза не пропустили ни каникул ни выходных. Ну не твари?!
 показать весь комментарий
 
 
Политик должен всегда работать в интересах своего работодателя (народа) и не думать про выборы.
Петя думал только про выборы и в итоге позорно проиграл с отрывом в 3 раза.
 показать весь комментарий
 
 
особливо коли з гринівим один поперед одного хвастались,що жодних виборів ніколи не програли.а тут бац і нежданчик.Якби по правді,то другого туру петько і близько не бачив би,украли у юлі однозначно і це всі розуміють і знають,просто ради іміджу де хто попросив не возмущацця,а воно ще й вумнічає і не може піти по людськи,як кліщ присмоктався і не відірвеш
 показать весь комментарий
 
 
Да Юлю Петя нагрел не по детски,и почему она ПРощает Гадам по жизни??
 показать весь комментарий
 
Alexandr Kochetkov
... Рекомендация: Зеленскому надо срочно формировать команду квалифицированных карателей в законе. На аутсорсе. А сам пускай остается добрым и внесистемным. ))))
 показать весь комментарий
 
 
о Томоса бесишься?? Так это 101% заслуга Пети.
 показать весь комментарий
 
 
Взорваные арсеналы, это заслуга пети. Иловайский и Дебальцевский котлы, это заслуга пети. Газ дороже чем в Европе это заслуга пети. Роттердам плюс это заслуга пети. Патриоты в тюрьмах это заслуга пети. Мародерство на армии это заслуга пети. Гепы, допы и прочие трухановы с медведчуками это заслуга пети. Ну и еще куча подобных заслуг у пети!
Справедливости ради, добавлю - это все не только его заслуга но и его помощников из рыгосоевой своры и его торговых партнёров из кремля.
 показать весь комментарий
 
 
госпади!
та дайте ему касторки чтобы оно сидело дома и не бегало к микрофонам!
 показать весь комментарий
 
 
Політик має бути готовий до піклування про людей держави, в якій він живе, а завжди готовий до виборів - Льоха Гончаренко.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Порошенко потерял связь с реальностью и до сих пор приказывает своему окружению готовится к парламентским выборам, однако окружения у Порошенко уже нет.
Бывшие соратники Петра Порошенко уговаривают его не идти на парламентские выборы и срочно покинуть страну.
Спустя 5 лет Петр Порошенко стал очень токсичен для своего бывшего окружения и в его команде происходит самый настоящий переворот.
Его уговаривают срочно покинуть страну, чтобы спасти остальных от тяжелых уголовных преследований.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кузьміна начитався?
 показать весь комментарий
 
Тільки піду з Банкової,то путін зразу нападе
Політик має бути завжди готовий до виборів, - Порошенко про позачергові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 2176
 показать весь комментарий
 
 
кацапи такі обмежені, що нічого і написати не можуть, правда?
 показать весь комментарий
 
під час бюджетної розписухи ніхто не оберає новий парламент
 показать весь комментарий
 
Вы знаете, когда, в какую дату, состоялись двое последних выборов в Раду? Или "Саранский комсомолец" обходил эту тему?
 показать весь комментарий
 
 
Я вот не пойму, кто ждал от ПАП честного и адекватного поведения, после неадекватного поведения в течении 5 лет, а особо во время выборов президента 2019 года . Сможет Зе - отомстит, не сможет, будет 5 лет плакать от отсутствии возможностей .
 показать весь комментарий
 
 
Брехало,брешу і буду брехати! Коли воно вже згине?
 показать весь комментарий
 
 
стань з таким плакатом перед мавзолеєм
 показать весь комментарий
 
 
Не треба брехати, стримуйте себе, для цього є спеціальні вправи...
 показать весь комментарий
 
Политик должен быть всегда готов к выборам ….. Порошенко.

А к ответу за свою свиноферму с последующей посадкой за граты …. нет ?
 показать весь комментарий
 
 
Советник Порошенко: "Мы, 25% - элита Украины, самые умные и образованные, нам плевать, что думают остальные"
Советник Петра Порошенко Роман Доник на своей странице в Фейсбуке заявил, что проголосовавшие за действующего президента на выборах украинцы являются самыми умными и образованными, и только у них есть критическое мышление.
Соответствующий скриншот поста Доника на своей странице в Фейсбуке разместила волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.
https://censor.net.ua/news/3124940/sovetnik_poroshenko_my_25_elita_ukrainy_samye_umnye_i_obrazovannye_nam_plevat_chto_dumayut_ostalnye/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_70071138АГЫРАБВАЛГ, мля...
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Политик должен быть всегда готов к выборам, - Порошенко о внеочередных выборах в Раду

...н да...Я чомусь думав,що політик повинен бути готовим служити своїй країні і своєму народу.....А виявляєця он що!Суть НАШОГО політика прожити від виборів до виборів....
 показать весь комментарий
 
 
сказал человек, который проиграл выборы с позорным разгромным процентом даже брехливому клоуну
 показать весь комментарий
 
А кого в тебе больше?Политика или бизнесмена?Разница в том,що политик заслуживает довiру справами,а бизнесмен тупо её покупает за бюджетний кошт Політик має бути завжди готовий до виборів, - Порошенко про позачергові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 6651
 показать весь комментарий
 
 
Следующие выборы для мародера будут в тюрьме на старосту барака.
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо? Он же барак украдет!
На дежурного по параше его выберут.
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя хочет по-быстрому в новую раду, шоб бути недоторканним
 показать весь комментарий
 
 
но путь в раду проходит мимо лукьяновского СИЗО Політик має бути завжди готовий до виборів, - Порошенко про позачергові вибори в Раду - Цензор.НЕТ 64
 показать весь комментарий
 
 
Зеботи, шо ви так підстрибуєте? Ваш улюблений клоун незабаром буде на арені. Ви, зубожілі, хочете відразу прикупити йому слонів, тигрів та коней? Відкрийте рахунок у приватбанку і кидайте туди пожертви. Подивимося на вашу активність та платоспроможність.
 показать весь комментарий
 
В чем проблема? Пусть новоизбранный зе берет ноги в руки и идёт договариваться с политическими силами в раду. Пусть покажет своим избирателям какой он успешный и влиятельный политик.
 показать весь комментарий
 
Ой Петя, пролетел на президентских, пролетишь и на парламентских. Только кучу бабла зря истратиш
 показать весь комментарий
 
 
шо то у меня все время точат сомнения, что барыга отдаст булаву добровольно.
судя по его поведению.
как бы он с торговым партнером и кумовьями не сдал мордору страну за сохранность своих потрошков.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитик должен быть всегда готов к выборам, - Порошенко о внеочередных выборах в Раду
 
 
 
 
 
 вверх