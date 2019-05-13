 Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя предложение фракции "Народный фронт" провести инаугурацию 28 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Я надеюсь, что Рада прислушается к предложению, которое прозвучало от новоизбранного президента, и проголосует за него. Если нет - тогда, наверное, будет другая дата, но пока давайте не гадать на кофейной гуще. Дождемся завтрашнего дня и услышим ответ на этот вопрос", - заявил Разумков.
Напомним, первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" на заседании фракции единогласно поддержал дату проведения инаугурации В.Зеленского 28 мая, и во вторник в парламент будет внесен соответствующий проект постановления.
А какое отношение саакадрочеры имеют к Майдану, фолодя?
Найдёшь, где я что-то написал против Майдана и майдановцев - приходи.
ПыСы. Мне угрожать деактивом на Цензор бессмысленно. Писать тут - это не смысл моей жизни и не работа, как бы вы, придурки, себе это не внушали. Доходчиво, Володя?
12.02.2018 19:11
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Володя. Ще раз для тебе упоротого окремо. То фото саакодрочева, а не Майдана.
Нехай Зе-"торопига" заспокоїться, незабаром отриає іграшку.
Тим більше Народний Фронт вирішиа голусувати за 28 травня.
и преЗЕдент готов...!)))
ну прикольно будет - всё забываю как они там писали: иновогурация будет с ...\вот это слово случайно не "фишечки"...?\
так медведь самое то...)))
Взяти участь у кампанії запропонував ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник (влітку 2013-го його затримали під час отримання хабарів у 40 і 80 тис. грн за вступ до університету. Під час обшуку в кабінеті виявили ще $30 тис. Слідство також з'ясувало, що він проводив махінації з майном університету. Посадовцю загрожувало до 12 років в'язниці).
Вони, за словами Разумкова, познайомилися на публічному заході. Майбутній політтехнолог тоді критикував помаранчеву революцію й політику Віктора Ющенка, а Мельник відверто підтримував Януковича й агітував студентів голосувати за "правильного кандидата".
Під час парламентської виборчої кампанії 2006-го Разумков познайомився з Валерією Матюхою. Вона пройшла до Верховної Ради за списком ПР, де їй дісталося місце наприкінці другої сотні. Матюсі тоді було 25 років, Разумкову, якого вона взяла до себе помічником на громадських засадах - 22. До парламенту Матюха працювала в групі юристів Олени Лукаш, яка представляла інтереси Януковича у справі про фальсифікації виборів 2004-го.
Після дострокового розпуску ВР 2007-го Матюха не потрапила до нового скликання, а Разумков пішов на держслужбу. Він приєднався до команди міністра регіонального розвитку Володимира Яцуби в уряді Януковича. За кілька років під час Євромайдану Яцуба організовував і відправляв до Києва тітушок, а, будучи головою Севастопольської міськдержадміністрації, добровільно пішов у відставку, передавши владу в місті "народному меру" Олексію Чалому.
Коли уряд Януковича розпустили, Разумков пішов із держсектора у бізнес. На роботу до компанії "ТАС" його запросив давній друг сім'ї Разумкових Сергій Тігіпко.
Спочатку Дмитро був особистим помічником бізнесмена, але згодом почав працювати самостійно у різних структурах його фінансової групи. 2010-го Разумков офіційно вийшов із Партії регіонів і став членом передвиборчого штабу кандидата в президенти Тігіпка. Він очолив київську організацію партії Тігіпка "Сильна Україна". Тігіпко набрав 13,6% голосів у першому турі й посів 3 місце, поступившись Януковичу та Юлії Тимошенко.
До команди Володимира Зеленського Разумкова запросив керівник штабу кандидата Іван Баканов. За словами технолога, їх познайомили спільні приятелі. Офіційна зустріч Разумкова з Зеленським відбулася торік у жовтні, а вже за 2 дні він став спікером штабу кандидата. Під час кампанії Разумков більше за інших членів команди з'являвся у ЗМІ.
Джерело: theБабель
"Нафтогаз" поднимет цену на газ для населения с 1 июня на 400 гривен. Документ
18:23, сегодня
В "Нафтогазе" повысят цену на природный газ для населения Украины на 4,6% или на 380 гривен. Как ожидается, новая стоимость голубого топлива с июня составит 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа. Копию документа показали Украинские новости.
19-21 мая еврейский праздник Шаувот-день Торы.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/587023.html
Шостий апеляційний адміністративний суд 13 травня відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.
а потім за тиждень до 21 квітня тихенько заявив, шо він за нього
- Изя, а зачем Зеленский так стремится к преждевременной инаугурации?
- А мне кажется, что тут спешить не нужно. Ведь чем раньше инаугурация, тем раньше импичмент.
Вова просто вже не може терпіти цього бЄзпрЄдЄлу марадьорового і хоче чим швидше нарІду почати оргаз...пардон благополуччя робити.
ну хоч одне назви ?
о попытках ослабить санкции на РФ в Совете Европы, о "врагах США в его окружении"...или он дал обет молчания до получения булавы?
Почему Петя молчит?Так он,что не скажет сразу выливаете ведра дерьма. Наверно решил помолчать, чтобы дерьмо сэкономили. Вдруг не хватит для нового президента
Если они там себя уважают, то должны послать Зелю с его предложениями куда подальше и назначить по своему усмотрению. Разделение власти называется.
Зря, что ли, ОН нарушил статью Уголовного Кодекса украины "Мошенничество", пытаясь завладеть бюджетными деньгами ?
Порох - в Брюсселе - общается с НАТО, Климкин - в Брюсселе - нагинает Совет Европы.
Зелёная Сопля - в интсте и ютубе - готовит новые проклятия Пороху, Климкину и вообще всем, падлам, которые укроксивы имеют.