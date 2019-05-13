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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1200) инаугурация (287) Разумков Дмитрий (35)

 Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского надеются, что Верховная Рада поддержит предложенную им дату инаугурации.

Об этом сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя предложение фракции "Народный фронт" провести инаугурацию 28 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что Рада прислушается к предложению, которое прозвучало от новоизбранного президента, и проголосует за него. Если нет - тогда, наверное, будет другая дата, но пока давайте не гадать на кофейной гуще. Дождемся завтрашнего дня и услышим ответ на этот вопрос", - заявил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, - замглавы фракции Гончаренко

Напомним, первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" на заседании фракции единогласно поддержал дату проведения инаугурации В.Зеленского 28 мая, и во вторник в парламент будет внесен соответствующий проект постановления.

Источник: https://censor.net.ua/n3126655
 
   
 Топ комментарии
 
А где зеля мля по что за него говрит сеё одоробало Надеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков - Цензор.НЕТ 2592
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это ты про презЕдента клоуна с его феней ？
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Alexandr Slavich
А какое отношение саакадрочеры имеют к Майдану, фолодя?
Найдёшь, где я что-то написал против Майдана и майдановцев - приходи.

ПыСы. Мне угрожать деактивом на Цензор бессмысленно. Писать тут - это не смысл моей жизни и не работа, как бы вы, придурки, себе это не внушали. Доходчиво, Володя?
12.02.2018 19:11
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Володя. Ще раз для тебе упоротого окремо. То фото саакодрочева, а не Майдана.
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І ще, володя, чомусь улюблений ********* барИги аж пищить разом з володьою зЄ!лєним і такими ПУтріотами, як ти, намагаючись пришвидшити його інаугурацію. "Совпадение?"
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Дурачок, як можна призначати інагурацію 16-го на 19-те.
Нехай Зе-"торопига" заспокоїться, незабаром отриає іграшку.
Тим більше Народний Фронт вирішиа голусувати за 28 травня.
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А чё там нельзя на 19-ое? Вовочка запишет видосик инаугурации, а представители иностранных государств запишут видосики присутствия у него на инаугурации. Ну или хотя бы лайки поставят под видосиком.
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да что там замарачиваться - провести кенгурацию в фейсбуке, отлайкаться...!)))
и преЗЕдент готов...!)))
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Меня смущает отсутствие тайминга на ...ээээ... так сказать...вручения булавы непостредственно...эээ... бенефициару.
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а можно это поручить...?\медведю...\
ну прикольно будет - всё забываю как они там писали: иновогурация будет с ...\вот это слово случайно не "фишечки"...?\
так медведь самое то...)))
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Да.. И со словами "Превед, а я - медвед".... Вот это фишечка! Все. Не раньше 28.05. Тут подготовиться надо. Не каждый медвед согласится.
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мені до вподоби українські чати... ніякої агресії, самі жарти і Слухи народа
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Для него это не булава, а самотык. Извращенец, ***
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Спікер штабу новообраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков розпочинав політичну кар'єру у Партії регіонів. На місцевих і парламентських виборах 2006-го Разумков працював у "регіоналів" агітатором, повідомляють Патріоти України.
Взяти участь у кампанії запропонував ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник (влітку 2013-го його затримали під час отримання хабарів у 40 і 80 тис. грн за вступ до університету. Під час обшуку в кабінеті виявили ще $30 тис. Слідство також з'ясувало, що він проводив махінації з майном університету. Посадовцю загрожувало до 12 років в'язниці).
Вони, за словами Разумкова, познайомилися на публічному заході. Майбутній політтехнолог тоді критикував помаранчеву революцію й політику Віктора Ющенка, а Мельник відверто підтримував Януковича й агітував студентів голосувати за "правильного кандидата".
Під час парламентської виборчої кампанії 2006-го Разумков познайомився з Валерією Матюхою. Вона пройшла до Верховної Ради за списком ПР, де їй дісталося місце наприкінці другої сотні. Матюсі тоді було 25 років, Разумкову, якого вона взяла до себе помічником на громадських засадах - 22. До парламенту Матюха працювала в групі юристів Олени Лукаш, яка представляла інтереси Януковича у справі про фальсифікації виборів 2004-го.
Після дострокового розпуску ВР 2007-го Матюха не потрапила до нового скликання, а Разумков пішов на держслужбу. Він приєднався до команди міністра регіонального розвитку Володимира Яцуби в уряді Януковича. За кілька років під час Євромайдану Яцуба організовував і відправляв до Києва тітушок, а, будучи головою Севастопольської міськдержадміністрації, добровільно пішов у відставку, передавши владу в місті "народному меру" Олексію Чалому.
Коли уряд Януковича розпустили, Разумков пішов із держсектора у бізнес. На роботу до компанії "ТАС" його запросив давній друг сім'ї Разумкових Сергій Тігіпко.
Спочатку Дмитро був особистим помічником бізнесмена, але згодом почав працювати самостійно у різних структурах його фінансової групи. 2010-го Разумков офіційно вийшов із Партії регіонів і став членом передвиборчого штабу кандидата в президенти Тігіпка. Він очолив київську організацію партії Тігіпка "Сильна Україна". Тігіпко набрав 13,6% голосів у першому турі й посів 3 місце, поступившись Януковичу та Юлії Тимошенко.
До команди Володимира Зеленського Разумкова запросив керівник штабу кандидата Іван Баканов. За словами технолога, їх познайомили спільні приятелі. Офіційна зустріч Разумкова з Зеленським відбулася торік у жовтні, а вже за 2 дні він став спікером штабу кандидата. Під час кампанії Разумков більше за інших членів команди з'являвся у ЗМІ.
Джерело: theБабель
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"Я звертаюсь до українського парламенту"Сподіваюся, Рада прислухається до пропозиції Зеленського і призначить датою інавгурації 19 травня, - Разумков - Цензор.НЕТ 4456
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шобы цирк голосовал за клоуна? да такого отродясь не бывало...
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зе остановись скотина!

"Нафтогаз" поднимет цену на газ для населения с 1 июня на 400 гривен. Документ
18:23, сегодня

В "Нафтогазе" повысят цену на природный газ для населения Украины на 4,6% или на 380 гривен. Как ожидается, новая стоимость голубого топлива с июня составит 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом свидетельствует дополнение к договорам купли-продажи газа. Копию документа показали Украинские новости.
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прикинь, 1 июня полюбасу за это будет отвечать уже не порошенко, а Владимир Александрович Зеленский )))
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Цікаво,з якого дива депутати мають голосувати за дату,призначену узеленського ? А якщо 20 травня ? Чи 1 червня,чи 7 червня (якраз Порошенко відбуде 5-річний термін) ? Що зміниться ?
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Конечно назначат 19 мая.
19-21 мая еврейский праздник Шаувот-день Торы.
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На Шаувот якраз кошерно виходить (Шавуот 2019. З вечора:субота, 8 червня .До вечора:понеділок, 10 червня). І всі задоволені.
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А вот интересно , обосрется в первый же день или уже на следующий начнет.
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Я так і не побачиа їх ррограму в їх нову команду @я так лили лапшу про нових людей а по факту бенені ляльки
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кінець епохи бідності.частина 2
https://ua.interfax.com.ua/news/general/587023.html

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 травня відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd, йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.
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Щоб потім не було відповідальностіСподіваюся, Рада прислухається до пропозиції Зеленського і призначить датою інавгурації 19 травня, - Разумков - Цензор.НЕТ 149
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Зє слід звикати, що будуть відмовляти, а часом і бити носом об стіл) Головне зняти дзвоники з ковпака, щоб не дзеленькали.
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Десь рюмсає один блондінчік у костюмчику крЄвЄтки і одна бородата ділда з пуштунським тер"єром.
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блондінчик срав на порошенко декілька років,

а потім за тиждень до 21 квітня тихенько заявив, шо він за нього
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад



Сподіваюся, Рада прислухається до пропозиції Зеленського і призначить датою інавгурації 19 травня, - Разумков - Цензор.НЕТ 944 - Изя, а зачем Зеленский так стремится к преждевременной инаугурации?
- А мне кажется, что тут спешить не нужно. Ведь чем раньше инаугурация, тем раньше импичмент.
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От порохоботи хЄрові ржуть, що у зЄ!лєнського прЄждєврємєнна інаугурація і нетримання булави, а не потрібно ржати. Воффа чього хоче ту булаву аж пищить? Думаєте тому, що бабущка із Хайфи йому його музичну кінцівку з бубЄнчіками защимлює? А от і НІТ!

Вова просто вже не може терпіти цього бЄзпрЄдЄлу марадьорового і хоче чим швидше нарІду почати оргаз...пардон благополуччя робити.
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Порохоботи від фамілії Зеленській просто дрищуть один поперед іншого. Перед виборами також радили і результат 73,% якщо посадить баригу і його друзів то буде 90%.
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а шо з того, чого ти чекав від нього до виборів, він підтвердив своїми словами після виборів ?

ну хоч одне назви ?
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рада принцыпиально не проголосует за 19 число, меньше клоуну понты нужно было лепить и в приказном порядке обращатся к раде. чмырю уже корона мозг сжала)))
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Разумков рыг и лютый украинофоб, отличная ЗЕкоманда.
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А основатель ПР кто ? Не твой ли любимый Петрик ? Шо то тут не то , как кацапы жопу рвут за х ... ло , так и вы за Петю . Не с одной конторки ли вы ?
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Так ты тупо стрелки кидаешь на Петю. А как это должно оправдать рыга Разумкова не понятно??? А за кого рвали жопу кацапы на выборах это ты явно забрехался. Напомнить за кого агитировали Жириновский, Скабеева, Губарев и все пропагандоны кремлёвские ??
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Лучше бы нам донес мнение новоизбранного президента о попытке реванша в Харькове,
о попытках ослабить санкции на РФ в Совете Европы, о "врагах США в его окружении"...или он дал обет молчания до получения булавы?
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Чего трепаться как петя, действовать надо имея полномочия президента. Петя чего молчит?
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У него же доверительные отношения с народом и чтобы поделиться своим мнением удостоверения президента не надо.,Действовать без полномочий действительно он не может. Но тем не менее его советники ездили в Брюссель. Кто их "уполномачивал" ? Они даже не депутаты.
Почему Петя молчит?Так он,что не скажет сразу выливаете ведра дерьма. Наверно решил помолчать, чтобы дерьмо сэкономили. Вдруг не хватит для нового президента Сподіваюся, Рада прислухається до пропозиції Зеленського і призначить датою інавгурації 19 травня, - Разумков - Цензор.НЕТ 4789
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Причина молчания проста....презЕдент зеленский двух слов без фени связать не может...
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О, какие люди! Зелин дружбан с поздравлениями подвалил
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Спілкуючись зі знайомим, я взнав, що ціну на цибулю задирає Порох, але гривню зміцнює ЗЕ.
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Странно... Почему это на "День пионерии", а не на "День Победы"? П.С. Извините,что осквернил страницу такими словами.
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А с какого она должна прислушиваться?
Если они там себя уважают, то должны послать Зелю с его предложениями куда подальше и назначить по своему усмотрению. Разделение власти называется.
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Вы что, реально тут все не понимаете, что при зарплате Президента Украины 28 тысяч гривень в месяц Зеленский каждый день не инаугурации теряет почти штуку ?

Зря, что ли, ОН нарушил статью Уголовного Кодекса украины "Мошенничество", пытаясь завладеть бюджетными деньгами ?
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Якщо ця Рада оголосить Вовіку війну, то ми будемо спостерігати дуууууже цікаві наступні пів року. Зеленського вже ніякі умовності стримувати не будуть. І українці будуть на його боці.
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хахли і ватники будуть на його боці. І сумнівно що вони відірвуть сраки від диванів, прєставітєль нарота пуєв.
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Сподіваюся, Рада прислухається до пропозиції Зеленського і призначить датою інавгурації 19 травня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9842Кот Бегемот‏ @kaliym6 3 ч.3 часа назад

Порох - в Брюсселе - общается с НАТО, Климкин - в Брюсселе - нагинает Совет Европы.

Зелёная Сопля - в интсте и ютубе - готовит новые проклятия Пороху, Климкину и вообще всем, падлам, которые укроксивы имеют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, Рада прислушается к предложению Зеленского и назначит датой инаугурации 19 мая, - Разумков
 
 
 
 
 
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