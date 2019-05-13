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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Восточное партнерство (115) Порошенко (17451) Евросоюз (12414)

 На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что Украина сохранит последовательность курса на европейскую интеграцию, и пообещал "очень амбициозную" повестку дня на саммите Украина-ЕС летом.

Об этом глава государства заявил в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня-завтра проходит саммит "Восточного партнерства". Четко задекларировано, что Украина является лидером "Восточного партнерства", на сегодняшний день мы твердо стоим на позиции "больше за большее" – то есть, тем, кто больше сделал, должно предоставляться больше возможностей. При этом программа "Восточного партнерства" отнюдь не ограничивает наше двустороннее сотрудничество. Было подтверждено, что летом этого года состоится саммит Украина-ЕС, и сейчас уже формируется очень амбициозная повестка дня ", – сказал Порошенко.

Он добавил, что предложил ряд вещей для того, чтобы темпы сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом не снижались, "и это удалось".

Также на Цензор.НЕТ: "Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко 13-14 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

Источник: https://censor.net.ua/n3126654
 
   
 Топ комментарии
 
Вы там держите его, а то он по привычке начнёт ещё кого-то награждать там! На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9740
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Як мені соромно що мене освідчену людину буде представляти бенін клоун !господи яке позортще був зек і тут на тобі ще це зе днище
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Мародер никак не угомонится,никак не осознает-Украина послала его нах,для всего мира Оно уже никто,просравшее все,что можно.С таким позором еще никто не проигрывал
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РОбить із мухи слона. По звичці професійного брехуна.
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ПоПА в своем репертуаре. На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1687 Объявил об очередной перемоге. "Четвертные" сейчас строем пойдут дзюрить в баночки от восторга и умиления. На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1687 "Сегодня-завтра проходит саммит "Восточного партнерства". Четко задекларировано, что Украина является лидером "Восточного партнерства"...... Бла-бла-бла... Источник: https://censor.net.ua/n3126654 На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1687
А в реальности......
"Ни слова о европейских устремлениях, не установлена дата следующего саммита ВП, а торжественное заявление сведено к "выводам председателя". Именно такую ценность имеет Восточное партнерство в данный момент" Источник: https://censor.net.ua/n3126601 На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 139

Ну давайте, соевая плесень, расскажите о вЯликом дипломате ПоПА и как весь мировой политический бомонд затаил дыхание и прислушивается к его мнению На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1687
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Як мені соромно що мене освідчену людину буде представляти бенін клоун !господи яке позортще був зек і тут на тобі ще це зе днище
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"ОсвіДчена" людина... Разберись для начала с лексикой и пунктуацией.
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ясна справа! Набагато приємніше коли таких "освідчених" роттердамить обрюзший , брехливий мародер))))
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Тебе беня так отротердамив вже а ще новий заход робить що ти будеш в дефолтній країні лайно жерти !що до ротердама тиб хочаб поцікавиася що то таке і чому мві вимагала застосовувати таку формолу !но кому я це пишуцн асе марно чому бідні бо дурні чому дурні бо бідні !з впс весь свіь надсміхається пресу західну почитай
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Просвещенный, но тупой. Только ленивый не говорил о коррупции в топлевной энергетике.
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Коли беня роздеребанив укр нафту то чого ліниві не говорили про це ?мало того омлбливо умні йогл щей президентом ******* і тепер це іудейське еодло плвертається і все по новому !повниц деребан країни цими маланцчми на вашій совісті
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Соевые, вы утомили своим кликушеством.
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Ти холоп маланців з єрехона як каже беня лох платить двічі а українець тричі хїжаються маланці назад будуть лошпенів доїти
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А тебе, как " освіченої людинi", что ни будь о знаках препинания известно? На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7809
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Вы там держите его, а то он по привычке начнёт ещё кого-то награждать там! На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9740
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Наградил....... Туска......... Туск не против, выглядит довольным
На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5714
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ну, а шо туску? Причепив ******** і радий)) То ж з нашого бюджету іде в рік 20 млн. гривень на бранзулєтки) Хай би він свою хоч одну рашенівську будку подарував. О!
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Представляю этот пустой зал и Петя трет про то,как надо усилить санкции в отношении рАссеи и прекратить с ней торговать,а также не покупать у неё газ.Бо петино правительство само заняло нишу торговли с рашкой,всем,чем только можно.Где-то я уже это видела.Или Петя предусмотрительно в место себя отправит кого-то другого, чтобы не позорится.Мля,зоопарк хренов.
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Он так говорит, как будто он остается президентом.
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Петро Олексійович, як справжній державник, як патріот, як антипутініст - показує зебілу той коридор в напрямку НАТО та ЄС (в конкретному випадку: програму "східного партнерства НАТО"). От туди і має рухатись Україна. І зебіл має знати: як зверне з цього курсу - опиниться, як овощ, під колесами цієї машини. І буде свій "95кв" або "святи" знімати в Ростові - за кошт того ж самого держбюджету %уйла.
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Свинарчук и Нарик твой бред подтвердят?А может кум-плокулол?Или кум минСтець?Твой Пэдро алексеевич просрало все,за это его и погнали ссаными тряпками.И если Зеленский будет следовать его курсом-воровства,коррупции и мародерства,то закончит еще хуже,чем Мародер
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Враховуючи те що за п'ять років цього "європейського курсу" в нас з'явились лише європейські ціни, то може - ну його............. цей курс?
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а може ну його ... до хутіна тих, хто пропонує повернутись до расєйкі ?
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Тю? зЄ!лєбоби хіба за "пЄтя будєть нікєм" голосували?

А як же "чомуахмЄтовннесидить?!", "***********...", долляр по 8 і комуналка безкоштовна?
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Палкой в колесе. Обиженной, озлобленной занозой в пятке Украины.
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Ну может хоть так Зе-беня поймёт, чем юмор политика отличается от фиглярства.
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Я не вангую, а констатирую факт. Пусть учится Зе-беня как ведут себя политики. Это всё же сложнее игры голышом на рояле.
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Фи-Петя это тот политик которому кредиты не дают?
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Петя это тот, при котором было так -
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи.
В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

После нашего эпохального выбора фигляра стало так
В мае 2019 года все перевернулось с ног на голову, и Ягланд уже говорит об обратном - что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой.

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это ты считаешь успехом Петрика? Забыла упомянуть что многие эти отмирающие органы были глубоко и очень глубоко озабочены , и двум или чуть больше ватанам в ЕС запретили ездить гадить в барах, при этом достраивают у себя газопровод ,что бы у России было бабла как у дурака махорки, и которая чьхала на все эти ассамблей с высоты ядерной дубинки
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Я это считаю проигрышем Украины. Уже со дня выборов показали, что теперь можно не считаться с ее интересами. До этого, пусть и скрипели зубами, но делали то, что нужно.
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ни хрена не делали , вата в выборы американцев залезла ( святое после доллара ) и что ? Скоро гадить всем на головы будут , скоро Китай и ЕС их бабосами накачают до не могу они вообще оборзеют
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То как петя фиглярствовал у Зе не заметят.
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Он не фиглярствовал, он тонко тролит уже месяц. Но наверное Вы правы. Такая игра не для Зе-бени. Ему бы что-то из юмора с подворотни надо, чтобы дошло.
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Мародер никак не угомонится,никак не осознает-Украина послала его нах,для всего мира Оно уже никто,просравшее все,что можно.С таким позором еще никто не проигрывал
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Ющенко проиграл достойно - не устраивал сетки подкупа избирателей за бюджетные день, не грозился через год вернуться на Банковую, не цеплялся за власть, не оттягивал инаугурацию, наконец, не участвовал в дальнейших парламентских выборах.
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Ющенко,при всех его недостатках,намного умнее воровитого,продажного Мародера
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Летом? Когда его напрут Петя как Кролик собирается вышивать по заграницам без портфеля ? В качестве кого ... Петро Инкогнито ?
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Наши бывшие президенты традиционно обладают крепким здоровьем и живут долго. Но состояние здоровья Порошенко меня пугает последний год, он явно психически неадекватен. Все-таки диабет - очень серьезная болезнь и имеет масу последствий, в т.ч. для психики. Он так истерически цепляется за власть, что может кондрашка хватить.
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Кучма такой был по словам окружаюих, когда ты был вершитель, а стал обычным.
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Антон Санченко
5 ч. ·

Світ робить все, щоб українці запишалися, але в українців такі справи в Україні, що їм не до того. Малесенька, нікому невідома досі країна, що вариться у власному соку, нікому не цікава, і це взаємно - світ вона теж, скажімо чесно, мала в носі - втручається у вибори президента США, антикорупціонери зливають Манафорта, генпрокурор Луценко викриває послиню США, а депутат БПП Лещенко лякає колишнього мера НЙ Джуліані своєю корумпованістю. А давайте надалі продавати новини з України (до Росії, до США - байдуже) тільки за великі гроші. Це наш серіал і ми в ньому граємо. Нема чого ото.
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Скажите кто- нибудь порошенко,что он выборы проиграл вщент, а то он продолжает керуваты . Это уже несмешно
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он как курица с отрезанной головой...все бегает по двору...мельтешит...
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кто встретит порошенку просите его все что угодно...героя украины...медали за все что угодно...он все вам даст..
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Европеец херов с очердной "перемогой"... интересно он видел по чём овощи у нас? И это в аграрном государстве...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко
 
 
 
 
 
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