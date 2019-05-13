 На саммите Украина-ЕС готовится "очень амбициозная" повестка дня, - Порошенко

Об этом глава государства заявил в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня-завтра проходит саммит "Восточного партнерства". Четко задекларировано, что Украина является лидером "Восточного партнерства", на сегодняшний день мы твердо стоим на позиции "больше за большее" – то есть, тем, кто больше сделал, должно предоставляться больше возможностей. При этом программа "Восточного партнерства" отнюдь не ограничивает наше двустороннее сотрудничество. Было подтверждено, что летом этого года состоится саммит Украина-ЕС, и сейчас уже формируется очень амбициозная повестка дня ", – сказал Порошенко.
Он добавил, что предложил ряд вещей для того, чтобы темпы сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом не снижались, "и это удалось".
Также на Цензор.НЕТ: "Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Порошенко 13-14 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".
А в реальности......
"Ни слова о европейских устремлениях, не установлена дата следующего саммита ВП, а торжественное заявление сведено к "выводам председателя". Именно такую ценность имеет Восточное партнерство в данный момент" Источник: https://censor.net.ua/n3126601
Ну давайте, соевая плесень, расскажите о вЯликом дипломате ПоПА и как весь мировой политический бомонд затаил дыхание и прислушивается к его мнению
А як же "чомуахмЄтовннесидить?!", "***********...", долляр по 8 і комуналка безкоштовна?
Вангуєте?
)))
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи.
В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
После нашего эпохального выбора фигляра стало так
В мае 2019 года все перевернулось с ног на голову, и Ягланд уже говорит об обратном - что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой.
5 ч. ·
Світ робить все, щоб українці запишалися, але в українців такі справи в Україні, що їм не до того. Малесенька, нікому невідома досі країна, що вариться у власному соку, нікому не цікава, і це взаємно - світ вона теж, скажімо чесно, мала в носі - втручається у вибори президента США, антикорупціонери зливають Манафорта, генпрокурор Луценко викриває послиню США, а депутат БПП Лещенко лякає колишнього мера НЙ Джуліані своєю корумпованістю. А давайте надалі продавати новини з України (до Росії, до США - байдуже) тільки за великі гроші. Це наш серіал і ми в ньому граємо. Нема чого ото.