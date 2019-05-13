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Все про:Азовское море (1184) Керченский пролив (336) Россия (72758) Клименко Андрей журналист (31)

 Россияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА

Продолжительность искусственной задержки судов в Керченском проливе, следующих в/из Мариуполя и Бердянска, по сравнению с мартом, выросла почти на 58,5%.

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на данные Мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, пишет Цензор.НЕТ.

По данным мониторинга, непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября 2018 года, однако на входе в Азовское море, по состоянию на 1 мая 2019 года, сильно увеличилась продолжительность задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска. "В марте было в среднем 25,3 часа, в апреле увеличилось в 1,58 раза и составляет 40,1 часа, то есть рост на 58,5% ", - сообщает Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наибольшую активность РФ проявляет в части Черного моря, где находятся незаконно захваченные месторождения нефти и газа, - замминистра обороны Петренко

При этом на выходе из Азовского моря наблюдается хоть и небольшое, но уменьшение продолжительности задержки судов (в марте она в среднем составляла 33,7 часов, в апреле - 24,4 часа).

Клименко отмечает, что нынешнее среднее время задержки судов на 24,4 часа, все равно превышает доблокадные показатели 2018 года в 4-5 раз.

Россияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко 01

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Россияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко 02
Россияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3126652
 
 
 Топ комментарии
 
а где ролик зеленского? типа, даю вам 24 часа, а то я...!! думай.те
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"Кацапы утопили в Японском море плавучий док весом 6 тысяч тонн, в ходе его буксировки... Россия вперед!" - Злой одессит

Росіяни штучно затримують судна в Керченській протоці в середньому на 40 годин, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 8128
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"Кацапы утопили в Японском море плавучий док весом 6 тысяч тонн, в ходе его буксировки... Россия вперед!" - Злой одессит

Росіяни штучно затримують судна в Керченській протоці в середньому на 40 годин, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 8128
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А шо вы хотели ????? Отдали гопнику один раз мелочь , побоявшись за морду лица , будете до пенсии башлять лошье
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Справа у тому, що росія погодиться на мир після того, як Зеленський віддасть весь південь Україну путіну.
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а він і віддасть, бо не вистачить волі державу відстоювати, та і Беня не проти домовитись
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А солдіків шо, посадить? Тіпа "убівалі брацкіх бурят"?
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Так усі вони погрожують, що українців посадять.
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Ха-ха-ха-ха...Петя уже почти весь сдал,шо там отдавать?Разве что завершат переход Херсонской области,где Гандзюк кислотой облили,бо решила этому воспротивится и заявить во всеуслышание,что власти Пети готовят русьськую весну совместно с рассейцами.Что там с этой инфой,пропала из эфира?Главный прокурор Юрик замял ситуацию переведя стрелки на всякую чепуху.А кто у нас главный прокурор,вернее кем он является Пете?Неужели кумом?
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То есть будет провокация, ВП и сценарий Грузии?
Антиколорадос пишет что Михо - агент Кремля. Петко шо, тоже?
г*споди(собирает "кравчучку")
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Спросите у Пети.А вот то,что опять пошла волна всяких там рассейковесенников из херсонской области,которые везде и всюду пишут за рассейский Херсон,это напрягает.Еще год назад таких постов практически не было,а последних несколько месяцев, как взбесились.И подобное я наблюдала,перед тем,как отдали Крым и пол Донбасса!Один в один!
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Если правда хиромантия, то можно "осмотр" на улицах устроить, мол если много будет "скоро усе", значит таки что-то будет.
Это я к тому что все эти знаки с Овощем, Петком и вот недавно с наводнением чет там - реально правда. Только х.з. зачем они - только штаны мокрые Росіяни штучно затримують судна в Керченській протоці в середньому на 40 годин, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 9036
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Щось не чую коментарів з цього приводу від новообранного
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Других нет , и єто наша вина а не зели с порохом
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а где ролик зеленского? типа, даю вам 24 часа, а то я...!! думай.те
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Зеленський готується топлес до інавгурації.
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надо срочно пускать суда в обход - через степи украины, назло клятым мацкалям
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может в керчи лоцманов маловато.потому и щадержки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссияне искусственно задерживают судна в Керченском проливе в среднем на 40 часов, - журналист Клименко. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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