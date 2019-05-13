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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Восточное партнерство (115) МИД (4984) Климкин (2160)

 "Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разработать амбициозный план "Восточного партнерства" после 2020 года.

Этот план должен учитывать амбиции и потребности всех партнеров, а также открыть для них европейскую перспективу, считает Климкин. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Развитие усиленного сотрудничества с ассоциированными партнерами "Восточное партнерство+", законодательная аппроксимация, снижение тарифов на роуминг между ЕС и странами "Восточного партнерства", открытие Европейской Школы "Восточного партнерства" в Украине и углубления сотрудничества в сфере безопасности – являются приоритетами Украины в рамках "Восточного партнерства", – сообщили в МИД.

Во время визита в Брюссель Климкин встретился с министрами иностранных дел Германии, Хорватии, Эстонии, Болгарии и Кипра, в частности при отдельной встречи с представителями Европейской народной партии.

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"Министр отметил важность скоординированного жесткого ответа на дальнейшую агрессию России против Украины в связи с решением упростить процедуру выдачи российского гражданства для украинцев, проживающих на временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей - в частности, усилить экономические санкции против РФ и не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины вопреки украинскому законодательству", - сообщают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В контексте проведения в Хельсинки 16-17 мая Министерской встречи Совета Европы Министр призвал не допустить возвращения в Парламентскую Ассамблею Совета Европы России, которая продолжает системно нарушать международное право и подрывать Минские договоренности.

Источник: https://censor.net.ua/n3126650
 
 
 Топ комментарии
 
Клим со своим тестем посоветовался ли?
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До слів нахлєбніків не прислухаються. Скільки б мільярдів вони не заробляли на українцях, все рівно ми для них....
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_СП-2 и торговля с рашкой плюс бабки расийских патриотов в евробанках важней стократ каких-то там абстрактных ценностей, международного права и прочих глупостей. Европа, Запад выбрали беспредел, закон джунглей вместо силы права. Им это очень дорого обойдётся, и я не про деньги.
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Че то климкин раздухарился под конец и в разнос пошел - видно чует что скоро без работы останется.Так он и давай языком молоть от отчаянья
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Петена болезнь заразна, как оказалось
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До слів нахлєбніків не прислухаються. Скільки б мільярдів вони не заробляли на українцях, все рівно ми для них....
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Клим со своим тестем посоветовался ли?
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зачем им "Восточное партнерство+", у них есть же уже "Роттердам+"
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_СП-2 и торговля с рашкой плюс бабки расийских патриотов в евробанках важней стократ каких-то там абстрактных ценностей, международного права и прочих глупостей. Европа, Запад выбрали беспредел, закон джунглей вместо силы права. Им это очень дорого обойдётся, и я не про деньги.
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слово "восточное" явно дискредитированное.
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это был триумф украинского талейрана, по достоинству оцененый ценителями маппет-шоу "Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин - Цензор.НЕТ 2799
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Восточное партнерство" должно учитывать стремления и амбиции государств-участников, - Климкин
 
 
 
 
 
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