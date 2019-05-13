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 Политика Украины
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Все про:инаугурация (287) Блок Петра Порошенко (1616) Гончаренко (257)

 "Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, - замглавы фракции Гончаренко

Фракция "Блок Петра Порошенко" готова поддержать любую дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  эфире Общественного ТВ заявил заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

"Наша фракция готова голосовать за любую дату. Более того, звучали даже предложения: давайте 17 мая, а не 19-го, сделаем раньше. Дело в том, что для многих 19 мая неприемлемо, потому что это День памяти жертв политических репрессий, 18 мая - годовщина депортации крымских татар, поэтому у нас на заседании фракции звучали мысли - а давайте 17 мая, чтобы быстрее, чего тянуть ", - рассказал депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президента выбрали, но кто реально президент?": нардеп от БПП Гончаренко вывесил картину целующегося Зеленского с олигархом Коломойским. ФОТОрепортаж

По его словам, на заседании фракции депутаты БПП решили: 14 мая состоится заседание регламентного комитета Рады - какие он поддержит предложения относительно даты инаугурации - за те готовы голосовать депутаты президентской фракции.

В то же время именно предполагаемой даты от БПП нет..

"Некоторые наши депутаты подали различные проекты постановления о назначении даты, поэтому мы как фракция никакой даты не несем. Мы как фракция готовы в сессионном зале голосовать за даты ", - сказал Гончаренко.

При этом он добавил, что ему и многим из депутатов БПП "не нравится тон", с которым Зеленский требует назначения инаугурации на 19 мая, поэтому многие депутаты фракции не готовы голосовать за эту дать, но готовы поддержать в частности 17 мая, "чтобы фракцию не обвинили в затягивании "инаугурации.

Также читайте: "Народный фронт" предлагает провести инаугурацию Зеленского 28 мая

Источник: https://censor.net.ua/n3126648
 
 
 Топ комментарии
 
"Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, если это 32 число - замглавы фракции Гончаренко
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Готові голосувати і за інангурацію в 2020,і в 2024 році. Головне, щоб ще пєтя рулив, а від Зє вимагати роботи.
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Эту БПП до осени всю пересажают, разве что передачки будешь осенью им передавать.
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Общаться не желаю поскольку мне не нравятся твои намёки на различия львовян и остальных украинцев.
Но в качестве исключения, могу ответить что Гончаренко я не выбирал.
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Бялорус, что ты можешь знать о выборах, когда в твоей стране их уже 25 лет не проводили.
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да лучше белоруских выбрать, у которых одна кнопка для голосования, они хоть безвредные. А эти "избранники" так нагадили, что еще лет придется разгребать
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Скажи, что ты по уму выбираешь, если потом отрекаешься. И в чём тогда разница?
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Это правильный белорус.
Кстати на Майдане один первых погибших был белорус Михаил Жизневский, Герой Украины.
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совєщанія нє бесмісленніе.. вложенные в петю бабки тра повертати.. кому нагородами, кому званіями
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эээээээээээ, а вот тут торопитцца не надо! а то ***** нападёт! ))) как то уже совсем забылась эта старая предвыборная притча, или теперь она потеряла актуальность? ))
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***** так грозно зыркнул, что в 2014 все обделались и понавыбирали со страху это стадо мудаков в раду "Блок Петра Порошенка" готовий голосувати за будь-яку дату інавгурації Зеленського, - заступник голови фракції Гончаренко - Цензор.НЕТ 8781
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Кацап не знает что такое выборы с 2000г, мозг заточен на Ху.ла.
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Да дайте Зеле галоперидола пусть успокоиться
"Блок Петра Порошенка" готовий голосувати за будь-яку дату інавгурації Зеленського, - заступник голови фракції Гончаренко - Цензор.НЕТ 5973
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Но ведь тебе успокоиться не помогло. Три недели прошло, а у тебя всё так же бомбит.
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У него это на нервной почве, заклинело.
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Я спокоен как удав. Меня смешат жалкие потуги обдолбаного торчка стать президентом!
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Никогда не видел чтобы удавы ядом плевались. Новый вид, очевидно.
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Это слабоумное свое рыльце от спермы когда-нибудь отмоет??? Его "мордашка" уже вся залита выделениями всяких януковичей, порошенко и.т.п. Оно еще и Зеленского хочет соблазнить???
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Ви як ото той снайпер,що поки выбирал в якого москаля шмаляти,москалi друг друга постреляли "Блок Петра Порошенка" готовий голосувати за будь-яку дату інавгурації Зеленського, - заступник голови фракції Гончаренко - Цензор.НЕТ 1110
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А не это ли есть великий работник медицины леша гончаренко который бегает из партии в партию?


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Мародер скупив за гроші з бюджету всю російську ботоферму, що не знає ЖОДНОГО українського слова.
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Слухайте, Ви часом не Altеr ego IgorL?
Бо по IQ ви з ним співпадаєте.

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Ну значна частина російськомовних тут за Зе топить...
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Росіянина на зарплаті легко вирахувати. "Чё", брудна російська, "піндоси", "хохли", і в дискусію не лізуть, бо розуміють, що їх швидко викриють. Так от такі агітують на користь Петра. Хоч від такої "агітації" йому тільки шкода.
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Та складується уява, що вони самі з- за запоребрика на фрілансі...

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Блок Мародерів буде голосувати за будь яку дату інагурації, якщо ця дата буде через місяць "Блок Петра Порошенка" готовий голосувати за будь-яку дату інавгурації Зеленського, - заступник голови фракції Гончаренко - Цензор.НЕТ 321
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"Наша фракция готова голосовать за любую дату. Более того, звучали даже предложения: давайте 17 мая, а не 19-го, сделаем раньше. Дело в том, что для многих 19 мая неприемлемо, потому что это День памяти жертв политических репрессий, 18 мая - годовщина депортации крымских татар, поэтому у нас на заседании фракции звучали мысли - а давайте 17 мая, чтобы быстрее, чего тянуть ", Источник: https://censor.net.ua/n3126648
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Сумних дат більша частина в році. Який дебіл їх понавигадував? А треба лише одна, і вона є. Це остання Субота Листопада - день пам"яті жертвам репресій. Крапка.
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Говорять одне, а роблять інше. Завтра побачимо.
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Говорять одне, а роблять інше. Завтра побачимо.
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Напёрсточники и шулеры. Он предлагает будние дни, когда и так загружена инфраструктура и будут большие пробки или проблемы с транспортом. Плюс зарубежным гостям надо больше времени на изменение своего графика.
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брехун на брехуне сидит и брехуном погоняет, в этом блоке панамских патриётов....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Блок Петра Порошенко" готов голосовать за любую дату инаугурации Зеленского, - замглавы фракции Гончаренко
 
 
 
 
 
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