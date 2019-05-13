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 Восьмиклассник распылил в школе слезоточивый газ, 13 детей попали в больницу

Школьник брызнул газом из баллончика в туалете. Находившихся рядом с ним учеников госпитализировали, но уроки сорвать не удалось.

Инцидент произошел в одной из школ Коростышева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Житомирской области.

"Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи", – сообщили полицейскую.

13 школьников в возрасте от 10 до 14 лет доставили в местную больницу.

Помещение проветрили, и уроки в школе возобновились.

Также на Цензор.НЕТ: Старшеклассник в Чернигове распылил в школе баллончик с газом: школу эвакуировали, семеро детей оказались в больнице

Полицейские нашли хулигана – это ученик восьмого класса, ему 14 лет. Случившееся квалифицировали как хулиганство.

"Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы", – напомнили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3126641
 
 
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точно .. перше шо прийшло до голови.. добре, що не граната.. але, боюсь, все попереду
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один балончик, а закосило пол-класса!) способные у нас ученики)))
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Слабаки! В свое время мы такие газовые атаки в школе устраивали с помощью теннисных мячиков и/либо бумаги и селитры )
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папа из БПП. Наверняка лупит всех домашних зло срывая, что бандитская "крыша" развалилась и скоро обретёт покой в тюрьме...
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