 Восьмиклассник распылил в школе слезоточивый газ, 13 детей попали в больницу

Инцидент произошел в одной из школ Коростышева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Житомирской области.

"Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи", – сообщили полицейскую.

13 школьников в возрасте от 10 до 14 лет доставили в местную больницу.

Помещение проветрили, и уроки в школе возобновились.

Также на Цензор.НЕТ: Старшеклассник в Чернигове распылил в школе баллончик с газом: школу эвакуировали, семеро детей оказались в больнице

Полицейские нашли хулигана – это ученик восьмого класса, ему 14 лет. Случившееся квалифицировали как хулиганство.

"Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы", – напомнили в полиции.