 Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко

Об этом он сказал журналистам в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".