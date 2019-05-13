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 Политика Украины
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 Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в как можно скорейшей инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.

Об этом он сказал журналистам в понедельник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая

Отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады и досрочных парламентских выборах, Порошенко отметил, что "все должно быть в соответствии с конституционной и законодательной процедурой".

Он подчеркнул, что парламент должен найти решение, которое бы устроило всех и "обеспечило защиту демократии и конституционного процесса".

Источник: https://censor.net.ua/n3126639
 
 
 Топ комментарии
 
Петя,хватит уже лгать ,это тебя не спасёт ... Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2396
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_Если бы у пети от брехни рос нос, как у Пиноккио, он бы возил его перед собой на тележке, чтобы не наступать ногами, ага.
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Петя,хватит уже лгать ,это тебя не спасёт ... Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2396
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Факты в студию что он врёт... Ну или хотя бы чем занимался последние 20 Порошенко и зеленский...
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карту купи, валєнок Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4670
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Чучело, то ли зелёное, то ли рыгоанальное, вашу ориентацию уже не поймёшь, твой ватный друг уже ответил, не нравится Петя у тебя есть ещё пока выбор а у него уже нет...
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пєтя - труп, а його прибічники, відповідно, нєкрофіли
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Ну чем занимался Зеленский мы все видели а вот чем занимался порошенко это следствие выяснит ,там работы непочатый край..
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Даа, мы все видели чем зеленский занимался, по телевизору...
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Начинать с 1998 года? С партии медведчука? Или на этом можно остановиться?, хотя дальше интереснее.)))
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Можно с 1998, можно с СДПУ (О), все в ваших руках, можно с Лазаренко, а можно сразу со всех кто сдавал страну ***** до 2013...
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-" пожмёте ли вы руку Порошенко?-спросили у Зеленского?
-"Пётр Алексеевич же обещал отрубать руки за коррупцию,поэтому я сомневаюсь, что смогу я что-нибудь ему пожать"
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Явка в НАБУ з повинною? Угода із слідством. Добровільна видача накрадених мільярдів?
Чи стара надійна еміграція в нерезиновий Ростов?
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Як розпочали спамити щиро влюбльонні в баригу Петра.
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У нас пока ещё свободная страна, спамь сколько можешь пока дают...
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я їх не спамлю.. хай їх дурість буде наглядним прикладом ідіотизму
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Если есть факты, пожалуйста в суд, но для начало вы как считаете Порошенко должен идти или все пророссийское кодло начиная с медведчука, бойко, шуфрича, Рабиновича, мураева?
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а ты в каких колличествах и с каких сторон принимаешь?
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ну звичайно-там же навіть невинні монашки грають..
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Точно! И медсёстры! И учительницы! И даже школьницы!
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Про лицемірство бАРИГИ БУДУТЬ ПИСАТИ ПІДРУЧНИКИ. і ЙОГО МЕТОДИ БУДУТЬ ОПРАЦЬОВУВАТИСЯ В ЦЕНТРАХ ПІДГОТОВКИ ПРОЙДИСВИТІВ. ОДНИМ СЛОВОМ - ДВІ ДУЛІ ТРИМАЄ В КАРМАНАХ.
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Как можно быстрее определился с как можно поздней датой инаугурации. Так будет вернее)
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шота мнє етат палітічєскій труп нє інтєрєсєн.. как би нє заванялся
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він вас не послухає.. бо в нього реально клєпки відїхали
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Пэдрочерам потрібно просто закрити свої смердючі від постійного лизання порошенківської сраки роти.
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ну то дайте можливість.. шо тягнете?
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_Если бы у пети от брехни рос нос, как у Пиноккио, он бы возил его перед собой на тележке, чтобы не наступать ногами, ага.
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Ну так факты где он врёт, давайте...
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Спящий красавица соевый 5 лет в будке дрых, а теперь проснулся и подай ему факты.
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Ути-пути Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9695 Посмел усомниться в святости твоего и других сектантов идола... Да: вот такой я негодяй!
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Ну да, ха-ха-ха-ха...Так заинтересован,что про дату назначения инаугурации решил промолчать!ДЫк какое число тебя Петя интересует больше всего?
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сказал ничего не сказав по существу вопроса (учитывая, что там его ЛИЧНАЯ фракция)!
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*******, как троцкий баклан, отдай булаву и дело с концом
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Зеля обещал за 100 дней что-то нам показать, кроме игры х*ром на рояле. Вот пусть сначала покажет, а потом распускает ВР. Иначе от всех его обещаний останется один х*р, и даже рояль Беня сопрёт.
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йому хоча б є чим грати.. в сивочолого нема чим Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8695
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Ось нехай вони херамі і міряються, а Раду розпускати до осені нерозумно. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8534
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Надеюсь, что у Зе яйки железные, а непластичные шоколадные.
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Зе, педалируя инаугурацию хочет как можно скорее "блок" БПП в Верховной раде заменить на блок ЗППП. (Заболевания Передающиеся Половым Путём) Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6960
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Конечно заинтересован. Список пакостей надо до дня распланировать. Чую боком Украине эта задержка с инаугурацией вылезет...
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_Если инаугурация вообще состоится... Петя сидит в кресле так непоколебимо и непреклонно, как будто он не собирается его покидать больше никогда.
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Врет как всегда. Своим шестеркам приказал тянуть до последнего.
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.. и к тому же наверняка ништяки раздал, или вернее пообещал по факту тягомотины, он ведь и своих кидает Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5743
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Та дайте вже Зеленському зробити своєму лохторату зарплатню в 4000 євро.
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Самое интересное, что оно заинтересовано в дате, но про саму дату не слова. Ведь все же понимают, что дата ему интересна крайняя. Тьфу, мразь заплывшая, тьфу
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Зато Зеленский, когда подойдет его время ( 40 лет вождения лохтората по пустыне), сразу же как и китаец цын Ель заявит "Я устал, я ухожу"... Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6379
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Не врёт. С датой он давно определился уже давно. Тянуть до последней минуты.
Он же не сказал что инаугурация должна быть скорее.
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Все заинтересованы в скорейшем определении даты инаугурации. Вот только даты разные.
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Кум Петюни Конь Ноненко зарегистрировал законопроэкт про инаугурацию на 19....похоже у некоторых панамских патриотов есть желание пойти на досрочные выборы, чтоб сейчас парламент пролезть, иначе к концу осени дыбилы принюхаются, и начнут спрашивать чаво шоколод какашками пахнет!
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Коли зацікавлений,то в один день вносяться зміни у закон,голосується призначення кума генплокулолом,підписується на коліні і на ранок уже публікує "Голос України".Отакі жорстокі і цинічні експерименти над країною може проводити в один день,коли йому потрібно,а щоб виконати вимоги Конституції,він як гарант перекладає як завжди на когось
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Ой!!! Спешил бы поверить, но пять лет беспробудного вранья действующего Гаранта не дают.
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только нє ето.. я зараз і так від сміху лусну)) тут комєнти читаєш і настрій суперовий на весь день))
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петя - найбрехливіший зі всіх президентів України .. В брехні - петя неперевершений..
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Во что стране обойдутся новые генералы и раздача орденов? Заберите у него ручку, хватит подписывать бумажки «ни о чем».
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Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно больше тянул резину с назначением даты инаугурации, - Порошенко, мне надо успеть как можно больше отметить медалями своих верных холуёв, и больше успеть назначить своих из ПР, чтобы они могли эффективно тормозить работу Зе и его команды в расследовании моих преступлений, а возможно и избежать посадки на нары.
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Ну уж так заинтересован, что монеты двор не успевает медали и ордена делать....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, - Порошенко
 
 
 
 
 
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