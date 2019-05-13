EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия, Общество
  1601  15
Материалы по теме:
Все про:Филарет (401) Епифаний (140)

 Епифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не прибудет церемонию на почтение памяти священномученика Макария во Владимирском соборе.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе в ответ вопрос, будет ли завтра Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на чествовании памяти священномученика Макария во Владимирском соборе.

Напомним, ранее патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3126638
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и правильнотделает, не нужно поважать тщеславия и амбиции маразматика!
 показать весь комментарий
 
 
Філарет має скласти повноваження і йти простим монахом в монастир, поки його туди не відправив Єпіфаній силою!
 показать весь комментарий
 
этот маразматик жизнь посвятил созданию украинской церкви единой поместной ,а не митрополии что Петрик впарил, завтра Варфоломея не станет ,догадайся с первого раза что будет ?
 показать весь комментарий
 
 
Все ругают Филарета за гордыню! Но а Епифаний разве не возгордился, ни разу не пообщавшись с тем, кто жизнь свою посвятил созданию единой православной церкви Украины? Котрый его,Епифания , продвинул на повышение!
 показать весь комментарий
 
 
Епифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая - Цензор.НЕТ 4809Дмитро Корчинський
2 год ·

Нагадую нашим братам і сестрам, противникам Порошенка, ваші слова, що канонічної автокефалії для Українскої Церкви добився не якийсь там Порошенко, але духовенство, зокрема, Філарет.
Ось вам Філарет! А старий ще далеко не з найгірших.
Запам'ятайте на майбутнє: церковні автокефалії, національні церкви ЗАВЖДИ створюються державними діячами, а не попами.

Духовні особи не повинні втручатися в справи церкви!
 показать весь комментарий
 
 
Да, ладно! Филарет занимался этим более 20 лет , а Порошенко подключился последние полгода...А Епифаний получив должность , теперь в гордыне игнорит старика...
 показать весь комментарий
 
Єто не по понятиям. Тебе братва церковная стрелку забила, а ты в кусты под петину задницу. Нехорошо.... Так не поступают. Может еще трубку брать не будешь? Ну и поца петя поставил во главе карманной церкви...Аж диву даёшься....
 показать весь комментарий
 
 
Корчинский умом тронулся? Или это врожденное.
 показать весь комментарий
 
 
Корчинский сказал все верно, а раз ты так удивляешься очевидному -значит ты не знаешь истории- ни своей, ни чужой.
 показать весь комментарий
 
а філярета що вже підвищили в званні до полковника фесебе? старий ідіот влади захотів
 показать весь комментарий
 
 
Внимательно смотрел и как то не вижу после 21апреля ни одного сообщения о переходе в ПЦУ. Не знаю как у кого, а в какой храм идти МП, ПЦУ, КП? Все, что делается грязными руками добра не приносит.... Даже если это и Святое дело...
 показать весь комментарий
 
 
Дурдом якийсь. Невже скоро будемо свідками того, що Філарет та Єпіфаній один одного будуть піддавати анафемі???
 показать весь комментарий
 
Головне щоб мощами не бросались) А ще ж можуть палитись брагодатним вогнем, топитись св. водою, отруюватись благо-воньями, лапашитись кадилами, насилати заклинання, призивати стигмати, а диптихіями прямо в..... Епіфаній не прийде на зустріч духовенства ПЦУ у Володимирському соборі 14 травня - Цензор.НЕТ 2751 кхи-кхи....

а, ше дзвонами глушитись Епіфаній не прийде на зустріч духовенства ПЦУ у Володимирському соборі 14 травня - Цензор.НЕТ 5922
 показать весь комментарий
 
г*споди, как жить дальше то? ну вот, приехали, теперь будем все "гореть вечно" Епіфаній не прийде на зустріч духовенства ПЦУ у Володимирському соборі 14 травня - Цензор.НЕТ 5060
Хотя, если принять буддизм, или хоть пастафарианство, то никто гореть не будет, так как и было с "Потопом" - кто не знал что он утонул, продолжил заниматься своими делами и славить своих кетцалькоатлей с вицли-пуцлями)))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕпифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая
 
 
 
 
 
 вверх