 Епифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе в ответ вопрос, будет ли завтра Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на чествовании памяти священномученика Макария во Владимирском соборе.



Напомним, ранее патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев.

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