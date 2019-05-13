 Епифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.
"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе в ответ вопрос, будет ли завтра Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на чествовании памяти священномученика Макария во Владимирском соборе.
Напомним, ранее патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев.
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Нагадую нашим братам і сестрам, противникам Порошенка, ваші слова, що канонічної автокефалії для Українскої Церкви добився не якийсь там Порошенко, але духовенство, зокрема, Філарет.
Ось вам Філарет! А старий ще далеко не з найгірших.
Запам'ятайте на майбутнє: церковні автокефалії, національні церкви ЗАВЖДИ створюються державними діячами, а не попами.
Духовні особи не повинні втручатися в справи церкви!
а, ше дзвонами глушитись
Хотя, если принять буддизм, или хоть пастафарианство, то никто гореть не будет, так как и было с "Потопом" - кто не знал что он утонул, продолжил заниматься своими делами и славить своих кетцалькоатлей с вицли-пуцлями)))