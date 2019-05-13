 Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Церемония награждения состоялась в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.
"Горд возможностью наградить большого друга Украины, Президента Европейского Совета Donald Tusk высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого", – написал Порошенко.
Он также поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".
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Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13–14 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он принимает участие в торжествах по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".
такой инфляции генеральскох званий и правительственных наград давно не было
😁
В тексте говорится, что в 2004-2011 годах Дума был членом Совета Федерации РФ от Костромской области. В те же времена он был «делегирован» российскими властями на общественную работу в федеральные украинские организации Объединение Украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России» (ФНКАУР). Сенатора избрали председателем Совета ОУР и ФНКАУР.
Почему тогда не награждать учителей, врачей и слесарей? Или это начало внедрения в Европарламент? Тогда это использование служебного положения в корыстных целях.
В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл борт с тяжелоранеными украинскими военными с Донбасса.
Об этом сообщила «волонтер» Наталья Юсупова на своей странице в соцсети.
«В
Киев прилетел борт с ранеными, парни без ног и с другими тяжелыми
ранениями», - написала она на своей странице в соцсети и призвала
украинцев сдать кровь для раненых карателей.
А Зеленского наградит?
Раз идёт такая "пьянка", то почему бы и нет!
разве если он всех по перенаграждает, то отвечать за воровство не придется?!
Путина ещё б наградил на всякий случай...
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
Говорят, что в районе ул. Банковой даже дворовые собаки уже ходят с орденами, медалями и генеральскими званиями