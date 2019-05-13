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 За рубежом
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Все про:награда (1160) орден (140) Порошенко (17451) Туск (465)

 Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Европейского Совета Дональда Туска орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Церемония награждения состоялась в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы государства.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, Президента Европейского Совета Donald Tusk высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого", – написал Порошенко.

Он также поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Также на Цензор.НЕТ: Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК

Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13–14 мая Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он принимает участие в торжествах по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

Источник: https://censor.net.ua/n3126634
 
   
 Топ комментарии
 
Злива звань, призначень і нагород від петі після принизливого розгрому від "клована-наркомана".. Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2271
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заберите у того дурака ключ от сейфа с наградами
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Хоча б одного Барига нагородив по заслузі. Туск багато корисного зробив для УКраїни. А решта нагороджених багато корисного зробила особисто для петра.
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Совок никак не может выветрится. Клоуны.
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Злива звань, призначень і нагород від петі після принизливого розгрому від "клована-наркомана".. Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 2271
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ти ще не зрозумів, що український народ протроллив ЗЕ... хочеш бути президентом ? Будь! Народ посміється)
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То чого тебе не обрали? Той ще був би тролінг. Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 6192
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бо адекватно оцінюю свої можливості
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Может Туск пришлёт ему яблок на зону ... Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 3492
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Интересно, какой орден ему путлер за Качиньского вручил? Орден Иуды?
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Повысили в звании (возможно, до майора ФСБ или ГРУ) и дали денежное вознаграждение...
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ещё осталось наградить путина с януковичем и можно спокойно отдавать булаву.
такой инфляции генеральскох званий и правительственных наград давно не было
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заберите у того дурака ключ от сейфа с наградами
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Боже, вот плющит персонаж. Ну никак не может из отеля выехать....
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При Пете все эти награды обесцениваются до бронзулеток
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Даже к Попандопало из "Свадьбы в Малиновке" больше веры в его фантики Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5482
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Біля АП сьогодні сиділо два кота,хольонні такі і з орденами
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Церемония награждения транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook Источник: https://censor.net.ua/n3126634

😁
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Президент Украины Петр Порошенко наградил «председателя совета Объединения Украинцев России» Василия Думу орденом «За заслуги» I степени. Это решение возмутило украинскую общину России. В заявлении говорится, что Дума гражданин Российской Федерации, так же там отмечается, что в указе данное лицо указано руководителем организаций, которые РФ ликвидировала еще в 2012-2012 годах.

В тексте говорится, что в 2004-2011 годах Дума был членом Совета Федерации РФ от Костромской области. В те же времена он был «делегирован» российскими властями на общественную работу в федеральные украинские организации Объединение Украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России» (ФНКАУР). Сенатора избрали председателем Совета ОУР и ФНКАУР.

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Не понимаю, зачем награждать людей, которые просто соответствуют своей должности и работать умеют?
Почему тогда не награждать учителей, врачей и слесарей? Или это начало внедрения в Европарламент? Тогда это использование служебного положения в корыстных целях.
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пятя кидает хероев в огонь, рассчитывает на военное положение....))))

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл борт с тяжелоранеными украинскими военными с Донбасса.

Об этом сообщила «волонтер» Наталья Юсупова на своей странице в соцсети.

«В
Киев прилетел борт с ранеными, парни без ног и с другими тяжелыми
ранениями», - написала она на своей странице в соцсети и призвала
украинцев сдать кровь для раненых карателей.
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А много у него еще медалей в коробке осталось?..
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Изготовители медалей в шоке! Такой активности они, наверное, никогда еще не видели.
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Після 21 квітня це чиста агонія ватажка будки.
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Эх!!! Маладца!
А Зеленского наградит?
Раз идёт такая "пьянка", то почему бы и нет! Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 4988
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Не зрозуміло, чим цей Туск заслужив державну нагороду України, адже він не є лобістом України в Євросоюзі (одне базікання без ніяких справ, чимось нагадує клімкіна). До речі, з самим Туском не все однозначно, бо деякі політики в Польщі стверджують, що він гальмував внутрішнє розслідування загибелі польської делегації у авіакатастрофі під Смоленськом 10.04.2010 р. Більш крайні політики стверджують, що загибель Качинського була йому дуже вигідна (як і пуйлу, до речі). А призначення його президентом Ради Європи - блискуча операція фсб по закоріненню свого агента.
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Очень надеюсь, что до конца срока Порошенко вручит подобную награду и нашему Президенту.
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млядь! (прости господи)
разве если он всех по перенаграждает, то отвечать за воровство не придется?!
Путина ещё б наградил на всякий случай...
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
Говорят, что в районе ул. Банковой даже дворовые собаки уже ходят с орденами, медалями и генеральскими званиямиПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 393
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
 
 
 
 
 
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