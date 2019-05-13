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Все про:геноцид (237) День Европы (18) Кабмин (10946) Меджлис (747) Чубаров (754) крымские татары (2043)

 Меджлис призывает Кабмин обратить внимание на увеселительные мероприятия в День памяти жертв геноцида крымских татар

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот же день в Киеве планируют отпраздновать День Европы, а в Каменце-Подольском – День города.

Соответствующий призыв опубликовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он отметил, что в этом году на 18 марта приходится как 75-я годовщина депортации крымскотатарского народа, так и День Европы, который отмечается ежегодно в третью субботу мая.

"Далеко не все местные власти внесли коррективы в планируемые ими мероприятия таким образом, чтобы избежать 18 мая (суббота) проведение на своей территории массовых и зрелищных развлекательных мероприятий. Хуже того, осознавая, что 19 мая (воскресенье) в памятном календаре Украины указан как День памяти жертв политических репрессий и с целью предотвратить в свой адрес обвинения в неуважении памяти жертв коммунистического режима, организаторы проведения Дня Европы в Украине основные зрелищно-развлекательные мероприятия наметили именно на 18 мая. Особенно отличились своим пренебрежением и цинизмом по отношению к трагедии крымскотатарского народа чиновники КГГА", – написал Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа призвал Кабинет Министров Украины, органы местной исполнительной власти, общественные и политические организации с уважением отнестись к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и руководствоваться постановлением Верховной Рады Украины "О признании геноцида крымскотатарского народа".

"Считаем необходимым Кабинету Министров Украины принять срочные меры, направленные на обеспечение уважения как к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, так и к памяти жертв политических репрессий", – добавил Чубаров.

В Киеве с 17 по 19 мая запланированы мероприятиях в рамках Дней Европы в Украины. В программе, в частности, специальный показ 18 мая первого крымскотатарского художественного фильма в память жертв геноцида крымскотатарского народа "Хайтарма" Ахтема Сеитаблаева.

Также на Цензор.НЕТ: Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Ранее возмущение крымскотатарской общественности вызвали планы провести 18 мая в Киеве фестиваль современной клезмерской музыки и еврейской культуры Kyiv Klezmer Festival. В ответ организаторы заявили, что в этот день никакой развлекательной и музыкальной программы не будет.

Также на 18 мая приходится день города Каменец-Подольский. На этот день запланирована праздничная программа, в частности, фестиваль танцевальной музыки "Dj fest Фортеця".

В ответ на это представительство президента Украины в АРК обратилось к главам облгосадминистраций с просьбой перенести все запланированные на этот день развлекательные мероприятия на другие даты.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Читайте также: Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Источник: https://censor.net.ua/n3126630
 
 
 Топ комментарии
 
разочаровался я шота в етіх татарах.. крим буде областю.. хай собі знають
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Сказано, конечно, правильно, однако, если попытаться "приноровиться" ко всем памятным датам - праздничным и траурным, в том числе, всех народов и религиозных конфессий, проживающих в Украине, то получится точно такой же "сумбур", как и у строителей Вавилонской башни, когда Господь им языки перемешал...
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Это только начало. Потом обратят внимание что во время Рамадана некие козлы едят и пьют днем. А потом и флаг Украины изменить пожелают на мусульманский. Что за предъявы всей стране, всему народу????
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Значит инагурация это для них увеселительное мероприятие, и проводить 19 мая нельзя. А день вышиванки тоже 19 мая, Палубий сказал будем праздновать
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заседание верховной рады сегодняшнее посмотри. сам зебил
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😀А это разве мои слова..что бы я за них отвечал？ты ничего не путаешь？
Я пережил пять президентов....переживу и презЕдента клоуна...
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разочаровался я шота в етіх татарах.. крим буде областю.. хай собі знають
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Это им не по чину - Симферопольский район Херсонской области...
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Это только начало. Потом обратят внимание что во время Рамадана некие козлы едят и пьют днем. А потом и флаг Украины изменить пожелают на мусульманский. Что за предъявы всей стране, всему народу????
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банда морозится будто выборов никаких и не было. ох.вшие совсем.
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на этот раз выборы похожи на приговор Меджлис призывает Кабмин обратить внимание на увеселительные мероприятия в День памяти жертв геноцида крымских татар - Цензор.НЕТ 5734
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Любить мертвих уже не дешевле а политикум!
🤔
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Мне эта ситуация чем-то напоминает грузинскую деревню:
- Почему все женщины в черном?
- Личный траур.
- У всех сразу?
- Да, потому что у каждой столько родственников, что среди них все время кто-то умирает. Так что какой смысл снимать черное?
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Это ты в плане инаугурации интересуешься, или для общего развития? Меджлис призывает Кабмин обратить внимание на увеселительные мероприятия в День памяти жертв геноцида крымских татар - Цензор.НЕТ 2142
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Сказано, конечно, правильно, однако, если попытаться "приноровиться" ко всем памятным датам - праздничным и траурным, в том числе, всех народов и религиозных конфессий, проживающих в Украине, то получится точно такой же "сумбур", как и у строителей Вавилонской башни, когда Господь им языки перемешал...
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Татары, радуйтесь что ваша нация жива осталась-а это праздник.
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18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. А 19 мая шо?
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Жертв политических репрессий по ющенку.
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Очень много официоза о несчастных мертвых и очень мало справедливого для живых.
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А вдруг кто то вспомнить , что еще и нужно отомстить .
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Наказывать нужно ныне ворующих Украину и их подстилок во властных структурах. А что взять с покойников? Ничего.
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у украинцев должны быть только черные кепки, а у женщин только черные платки круглый год.
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Идиот он.
Хотя, если в стиле чубарова ответить, то получается, что тот чубаров европейский выбор Украины ставит ниже кучки татар крыма. Скажу больше, сралин выселял и украинцев эшелонами, но украинцы по возвращению не орали и не орут, а засучив рукава работают и защищают свои земли, а не плов кацапам в крыму готовят.
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Та нада перестать плясать на костях предков
"благодарных" потомков!
Касается ВСЕХ! ИМХО.
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Вот уж действительно, любую трагедию очень легко превратить в фарс, если о об этом каждый день говорить. Я боюсь включать телевизор, все время свчека горит..
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Никто не мешает собраться всем желающим вспомнить о геноциде татар, но заставлять всех граждан это похоже на совок, когда всех сгоняли на демонстрации .
И почему тот же Чубаров не возмущается, когда во время войны выделяются средства из бюджета на разные хотелки ПАП и Ко, а не на поддержку ЗСУ.
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" в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации..."
Так это во всём мире надо любые веселья отменять
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А веселье по всей стране во время войны татар не смущает?
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Доведеться інавгурацію на 17 призначити. Хоч закордонні гості не встигнуть позбігатися - і то для депереможців на душі легше...
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при всем уважении - а сколько проживает в Каменце-Подольском татар?...
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