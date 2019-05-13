 Меджлис призывает Кабмин обратить внимание на увеселительные мероприятия в День памяти жертв геноцида крымских татар

Соответствующий призыв опубликовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он отметил, что в этом году на 18 марта приходится как 75-я годовщина депортации крымскотатарского народа, так и День Европы, который отмечается ежегодно в третью субботу мая.

"Далеко не все местные власти внесли коррективы в планируемые ими мероприятия таким образом, чтобы избежать 18 мая (суббота) проведение на своей территории массовых и зрелищных развлекательных мероприятий. Хуже того, осознавая, что 19 мая (воскресенье) в памятном календаре Украины указан как День памяти жертв политических репрессий и с целью предотвратить в свой адрес обвинения в неуважении памяти жертв коммунистического режима, организаторы проведения Дня Европы в Украине основные зрелищно-развлекательные мероприятия наметили именно на 18 мая. Особенно отличились своим пренебрежением и цинизмом по отношению к трагедии крымскотатарского народа чиновники КГГА", – написал Чубаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский должен начать восстановление территориальной целостности Украины с Крыма, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа призвал Кабинет Министров Украины, органы местной исполнительной власти, общественные и политические организации с уважением отнестись к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и руководствоваться постановлением Верховной Рады Украины "О признании геноцида крымскотатарского народа".

"Считаем необходимым Кабинету Министров Украины принять срочные меры, направленные на обеспечение уважения как к памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, так и к памяти жертв политических репрессий", – добавил Чубаров.

В Киеве с 17 по 19 мая запланированы мероприятиях в рамках Дней Европы в Украины. В программе, в частности, специальный показ 18 мая первого крымскотатарского художественного фильма в память жертв геноцида крымскотатарского народа "Хайтарма" Ахтема Сеитаблаева.

Также на Цензор.НЕТ: Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Ранее возмущение крымскотатарской общественности вызвали планы провести 18 мая в Киеве фестиваль современной клезмерской музыки и еврейской культуры Kyiv Klezmer Festival. В ответ организаторы заявили, что в этот день никакой развлекательной и музыкальной программы не будет.

Также на 18 мая приходится день города Каменец-Подольский. На этот день запланирована праздничная программа, в частности, фестиваль танцевальной музыки "Dj fest Фортеця".

В ответ на это представительство президента Украины в АРК обратилось к главам облгосадминистраций с просьбой перенести все запланированные на этот день развлекательные мероприятия на другие даты.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Читайте также: Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.