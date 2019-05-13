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 Враг четырежды нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка;

сиз автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, еще один получил травмы из-за взрыва мины, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3126629
 
 
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И так каждый день! Какой режим перемирия? Чтобы каждый день делать такие сообщения? Зачем то, что происходит называть режимом перемирия? Чы е зоровый глузд у нашого головнокомандуючого?
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Новий міністр оборони та Начальник Генштабу швидко знайде можливість умиротворити терористів які відкривають вогонь! Створення військ безпілотної авіації та введення бойового чергування ударних БПЛА дозволить знищувати терористів ще під час висування на вогневі позиції!
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Потерь постоянно нет, но волонтер Наталья Юсупова на своей страничке в фейсбук заявляет о большом количестве прибывающих раненых в киевский госпиталь в том числе с ампутатциями, просит сдать кровь. //jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/na-skhod-ukrajini-zagostrennja-situacji-u-vjskov-gosptal-prodovzhujut-nadkhoditi-poranen-56219?
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