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Все про:Мемориал (88) строительство (1620) Небесная Сотня (244)

 Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок

Техника уехала с ул. Институтской. Часть улицы ограждена забором, но работы не ведутся. Активисты инициативы "Сохранить Институтскую" продумывают способы не допустить строительства.

Сейчас строительные работы не ведутся, также нет рабочих и техники. Часть улицы огорожена забором, однако вход на улицу не перекрыт. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Транспорт уехал час назад, как начали сходиться журналисты", – сказала представитель инициативы "Сохранить Институтскую" Алина Боднар.

При этом она подчеркнула, что вопрос не в том, чтобы остановить строительство именно сегодня. "Сегодня мы останавливаем, а завтра или ночью они могут приехать снова. Сейчас приедут родственники (Героев Небесной сотни. – Ред.), кто сможет, адвокаты из совещательной группы, ведущие дела Майдана, чтобы именно договориться: какие дальнейшие действия, что делать, потому что все рассчитывали, что 20 мая суд будет по наложению ареста, и здесь никаких работ не будет. Все на это рассчитывали. А сейчас получается, что надо искать какие-то пути, чтобы что-то сделать, чтобы не дать просто технике снова заехать и перерыть улицу", – сказала Боднар.

Читайте на Цензор.НЕТ: На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Также на Цензор.НЕТ: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3126620
 
 
 Топ комментарии
 
стопудово.. як сьогодні жіночка на одному з телеканалів казала - всі винні тепер у владі
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Досі стоїть біля верхнього виходу з метро Хрещатик металевий стовп із кульовим отвором, з того боку, де був беркут.
І дерева всі на Інститутській цілі.
Дивуюсь, звідки ти береш фейки, і ще й стверджуєш, що це правда.
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ну, судя по твоему собачьему, один остался Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 8223
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Рабочие, вместе с техникой, в Польшу уехали Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 5589
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Правильно, ни кому, вот поэтому и поехали, главное чтобы не больше не было....
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если вата намокла ее никто не сушит... дешевле вьібросить
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От ваты надо избавляться везде где бы она не появлялась и в каком бы состоянии, только что то в духе мыжеадиннарод сразу мочить...
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ти як путін.. одразу мачіть і жєлатєльна в сартірє
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Вот не надо утрировать, ***** уничтожал собственный народ, а Украина освобождает свою землю от рашистких тварей... Это по факту...
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барига теж асвабаждаєт от собственного народа.. паралелей не бачиш?
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Скорее всего расковыряли именно там, где доказательства и свалили на неопределенный срок
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стопудово.. як сьогодні жіночка на одному з телеканалів казала - всі винні тепер у владі
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Конечно все во власти, но вот ты должен понять что больше на нашей земле российского быдла не будет, так что жри это...
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ну, судя по твоему собачьему, один остался Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок - Цензор.НЕТ 8223
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Та не скули, откуда вас таких дятлов набирают, одна женщина сказала, бе бе бе, какие тупые....
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для когось жєнщіна, для когось мати і громадянка України.. але шо я собакомовному пояснюю=))
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ПРопагандонка на ватному каналі? Зараз їх тут дофіга розвелося...
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Чё то ватной логикой завоняло от тебя не находишь???
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На брущатці сліди від куль. Тепер вже балістику не проведеш і не дізнаєшся про місце - де сидів снайпер.
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По цій причині Махницкий порізав всі дерева і позносив інші деталі вулиці, на яких були сліди від куль.
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Досі стоїть біля верхнього виходу з метро Хрещатик металевий стовп із кульовим отвором, з того боку, де був беркут.
І дерева всі на Інститутській цілі.
Дивуюсь, звідки ти береш фейки, і ще й стверджуєш, що це правда.
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Возле банка "Аркада", на гранитном парапете возле которого был растрел, видны щербины от пуль прилетавших со стороны позиций Беркута.
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Я не видел там следы от пуль, а если и были то за 4 года их давно люди стёрли, полицейские машины, я это к тому пишу что давно все снято...
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Сьогодні вже про щось розмовляти нема сенсу. Всі сліди знищені.
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Но почему, на московию много сбежало, так что следы есть, чем больше будут душить ***** тем больше их появлятся будет...
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Досі стоїть біля верхнього виходу з метро Хрещатик металевий стовп із кульовим отвором, з того боку, де був беркут.
І дерева всі на Інститутській цілі.
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Досі стоїть біля верхнього виходу з метро Хрещатик металевий стовп із кульовим отвором, з того боку, де був беркут.
І дерева всі на Інститутській цілі.
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На столбах видел, они там и есть, на брусчатке или асфальте только те что в начале были обрисованы, но там не понятно от пули или чего то другого, так что как то не катит...
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Чому я переконаний, що це почерк Пашинського?
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Сроки зависят от сроков, которые "намотает" убийцам украинский суд!
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так режим псів кормить - якшо каратиме, то хто ж піде служити?
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Покажи это скандинавским странам или Японии, Юж.Кореи...
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і там тєжє фаберже, токо в іной проекційі
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Карати, бо як що й1х до служби допускать, то це ворогу помогать...
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ага, он генерали отказались служити на складах після того, як їх таваріща захотіли наказати за вибухи. Забулись шо в армії підчиняюця наказам, а не вибирають де служити.
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"Строительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок" - ну, это же не случайно, разобрали плитку, здесь можно провести параллель, что шоколадный офшорник раздаёт погоны и по назначал кучу негодяев, уже будучи, фактически не у дел, на свалке истории, таким образом, Мародёр пытается, или заметает следы своих преступлений, но хочется верить в справедливое решение, и страна увидит вора и коллаборанта на нарах.
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Ватан, я понимаю твое беспокойство, но повторяю для особо тупых, водки нет....
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то і я повторюю. ВСЕ ТИ ВИЖРАВ? чи з таваріщєм єфрєйтарам падєлілся?
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Парубий спешит замести следы.
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Найкращим меморіалом Небесній Сотні, як на мою думку, було б покарання їхніх вбивць та заможна процвітаюча Україна..
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Тогда почему же Украина выбрала Зелю, который писал на бородах 21 квитня закончится эпоха нищеты......
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допросить Пашинского в Моссаде .... с чувством , чьи кисточки и краски были в багажнике ,многое проясниться почему до сих пор не нашли этих художников!!!
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это просто Украина)) 5 лет они молчали и как только начали строить то повылазили активисты))) а завтра придут другие активисты и будут требовать строительство мемориала)))) у нас уже уличное право выше всех законов, махновщина одним словом. потеряем мы страну, вот увидите
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Ну да типа революции типа достоинства. Только почему то Украина стала самой бедной страной в Европе. Странное какое то достоинство.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтроительство мемориала Небесной Сотни прекращено на неопределенный срок
 
 
 
 
 
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