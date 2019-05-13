 Почти 900 ОТГ уже создано в Украине, в 94 районах нет пока ни одной, - Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя данные мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления, подготовленного Минрегионом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Процесс объединения общин движется. Уже 33 города областного значения присоединяют к себе общины. Пятерка регионов-лидеров в реализации задач децентрализации остается неизменной. Житомирская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая области продолжают возглавлять рейтинг областей по формированию способных общин", - отметил Геннадий Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план по формированию ОТГ на оккупированных территориях Луганщины

Чиновник подчеркнул, что 2019 год будет ключевым в объединении областных городов. Он также обратил внимание на те районы, где не создано ни одной ОТГ. И таких сегодня насчитывается 94. "Не все одинаково понимают принцип добровольности при объединении общин. Для кого-то он означает возможность избежать реформы, и это ошибочно. В 2020 году очередные местные выборы должны состояться на новой территориальной основе общин, и они состоятся", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр рассчитывает, что на этой неделе парламент примет ключевой закон №8051 "О принципах административно-территориального устройства Украины", который законодательно ликвидирует дублирование полномочий районного совета и РГА с органами местного самоуправления ОТГ, уберет лишние расходы на содержание аппарата РГА, повысит качество предоставления услуг за счет увеличения финансирования бюджетов органов местного самоуправления в части создания госпитальных округов, нового образовательного пространства и тому подобное. По его мнению, чтобы реформа стала действительно безвозвратной, нужно закрепить изменения по децентрализации в Конституции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации. ФОТО