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 Киевские новости, Общество
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Все про:День Победы (1012) дети (3523) Киев (17492) скандал (4268) школа (1858)

 Скандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали "досадным конфузом" и убрали

В школе №255 города Киева убрали тематическую выставку детских рисунков ко Дню победы, на которой в дружественных тонах были изображены украинский и российский флаги.

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

Так, выставка не провисела в школе и дня, ее убрали сразу после резонанса, который возник в СМИ и соцсетях.

"Директор школы - абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять - участник АТО, муж и дочь - военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют "досадным конфузом", говорят что не видели, что там повесили", - пишет Синицын.

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Отмечается, что рисунки детей, подготовленные в качестве домашнего задания, разместила молодая учительница начальных классов, с которой уже провели беседу.

"Также договорились об уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась и СБУ, провели соответствующие беседы", - резюмирует волонтер.

Скандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали досадным конфузом и убрали 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126617
 
   
 Топ комментарии
 
у нас группа в вайбере типа выпускники класса лет 30 как школу закончили так 9 го мая из за ленточек такой срач поднялся !никогда не думал что рядом живет столько ватноголовых созданий. увы((
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Угу, ніхто нічого не бачив. Знайшли якусь молоду вчительку. Можливо вона сепар і вата, але ж що, ніхто не подивився, що вона там причепила?
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Это директор школы виноват и никто другой, потому что учителям эти общественные нагрузки не нужны!
Директора с чемоданом в поезд в путинию...
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Угу, ніхто нічого не бачив. Знайшли якусь молоду вчительку. Можливо вона сепар і вата, але ж що, ніхто не подивився, що вона там причепила?
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Добавлю, что остальные отбросы 25% - это лузеры, воры и казнокрады по которым плачет тюрьма как совершится справедливый суд!
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Ти сам себе як позиціонуєш? До яких покидьків ти відносишся, класифікатор, га? Як мені видається, то ти нікий не "атлантіс", а гулагівський бєломорканал!
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Не бойся, тебе может много и не дадут! Если пронесет...
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"досадный конфуз"-это кода директор поймает кирпич на голову, случайно сорвавшийся с крыши!!)))
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у нас группа в вайбере типа выпускники класса лет 30 как школу закончили так 9 го мая из за ленточек такой срач поднялся !никогда не думал что рядом живет столько ватноголовых созданий. увы((
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Похоже, что их намного больше, чем мы можем представить. И это очень страшно, грустно и отвратительно одновременно. Иногда от этого накатывает чувство полной и беспросветной безнадеги.
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Лично я из Георгиевских кавалеров уважаю Маннергейма. Он отважно и умело защищал свою Родину от русни.
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Там директора школы убрать надо.тогда позора такого не будет.
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или хотя бы молодую учительницу,повесившую такие рисунки,выгнать пендалями из школы публично!
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мониторинг надо передать машинам. они делают это давно и получше людей ))
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Что, "нашли "крайнюю"? Или "назначили"? "Ты молодая, спишут на наивность, недостаток опыта, поругают и простят...".
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Увы, но "молодые учительницы" сплошь и рядом и среди аспирантов, в том числе,... специалисты, а не образованные люди...
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Везде люди одинаковые, что лукашисты, что зелекторат...
Но - обсуждение в формат форума не впишется, особенно - при модерировании, т.к. и тех и тех придётся расписывать не всегда литературными словами...
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и только чекушки имеют мнение всемирного масштаба Скандальну виставку з малюнками про дружбу з РФ, відкриту до Дня перемоги в одній з київських шкіл, назвали "прикрим конфузом" і прибрали - Цензор.НЕТ 2618
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Ну ты же видишь - можно доводить и тех, и других, до "истерики",даже не применяя "нелитературных выражений"... Так даже интереснее - дразнишь их, они психуют, а "соображаловки" ответить "в том же ключе", не применяя мата, не хватает... Дикари, сэр...
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Это директор школы виноват и никто другой, потому что учителям эти общественные нагрузки не нужны!
Директора с чемоданом в поезд в путинию...
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Директор, - министром образования, отличный кадр для новой ЗекоМанды. За мир и все дела, все в писывается в повестку обещаний ..
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а тре було виставку* возити** по Україні разом з вчителями школи та директором.....
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Hehe,ты когда всрешся,тоже будешь возить свои штанишки по Украине? Скандальну виставку з малюнками про дружбу з РФ, відкриту до Дня перемоги в одній з київських шкіл, назвали "прикрим конфузом" і прибрали - Цензор.НЕТ 4469
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ти школота малограмотна! Російською тре писати всрешЬся з мягким знаком... иди вчися правильно писати
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а мо' він ерратівом піше, як той форумчанін oqobo
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Интересно, если Цензор объявит сбор патриотов-читателей для отправки на войну, ну хотя бы просто в армию, сколько заявится желающих? Кто из патриотов готов, отпишитесь.
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пропагандо... дісти тоже нужни. Ми - воїни ідєолухічєского хронта!!!
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new vasyki,шоб ты знал,тут очень много патриотов-читателей,участников АТО, потом есть люди,по состоянию здоровья не могущие служить в армии,но всех нас обьединяет одно: любовь к Неньке Украине и желание хоть как то помочь своей Родине (кто чем может)

лично я вот по возрасту и здоровью не прохожу на службу в ВСУ,но зато участвовал в разгоне сепарского шабаша в своем городе Николаев в 2014 году и мы предотвратили создание новороссии
а что ты сделал для Украины?
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"прикрий конфуз" - це обранець 73% тих, що прийшли на вибори.. а не свідома провокація у школі..
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Після ролика в Борисполі з картою України без Криму від мінстеця - не здивований.. До речі - чи поніс якесь покарання стець за це?
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Ти ж пишеш на "сєпарском кацапском нарєчии" - то ж, мабуть , вміють..
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Ага, у одних конфуз у других гражданская война.
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других гражданская война.??????????

"Чёрный" это у тебя с башкой "гражданская" или ты гражданин луГАНДОНА???
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От чёй-то вспомнились 60-е годы, на парадах из "колоколов" громыхала "Москва-Пекин"
:"Москва-Пекин,
Москва-Пекин -

Идут-идут народы..."
И лозунги "Русский с китайцем - братья навек!", а потом остров Даманский, хунвейбины, первое боевое применение Союзом "Градов" БМ-21 по китайцам, вооружённых в основном палками... Дружба с Китаем - Бобику под хвост! А сегодня Китай уже втихаря оттяпал и Даманский и пол-Сибири, если не всю де-факто... А ***** никак нам своей грёбаной дрючбы всучить не может! Гавляйтер РашФекалостана Пуйло добилось олько того, что теперь актуален лозунг "Рашкаватник с украинцем - навеки враги!" - и внукам завещать буду!!! Вернём в Украину и Крым и Донбасс... и Кубань, и Тьмутаракань (Ростов-на-Дне обл.) и Таганрог, и заграбастанные, при передаче Крыма (на деле всучили "На тебе Боже, что рашкам не гоже", бо репоеды только просрали Крым, а украинцы его подняли и заставили цвести!), земли Украины в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях! Рашкаватники пойдут в Сибирь на лесоповал наймитами к китайцам, а на звільнених українських землях українські діточки навчатимуться рідною українською мовою!!! Азовське море стане суто внутрішнім морем Вільної України!!! Допоможемо і сусідам позбавитись від кислобздіївського смороду "руССькага мірка" - з Придністров'я та з грузинських земель вичавимо, псякрев, сучих шаблерогів!!!
Слава Україні!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСкандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали "досадным конфузом" и убрали
 
 
 
 
 
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