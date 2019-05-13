 Скандальную выставку с рисунками про дружбу с РФ, открытую ко Дню победы в одной из киевских школ, назвали "досадным конфузом" и убрали

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.
Так, выставка не провисела в школе и дня, ее убрали сразу после резонанса, который возник в СМИ и соцсетях.
"Директор школы - абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять - участник АТО, муж и дочь - военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют "досадным конфузом", говорят что не видели, что там повесили", - пишет Синицын.
Отмечается, что рисунки детей, подготовленные в качестве домашнего задания, разместила молодая учительница начальных классов, с которой уже провели беседу.
"Также договорились об уроках по патриотическому воспитанию для детей с участием ветеранов АТО Дарницкого района. По моей информации, в процесс также включилась и СБУ, провели соответствующие беседы", - резюмирует волонтер.
Но - обсуждение в формат форума не впишется, особенно - при модерировании, т.к. и тех и тех придётся расписывать не всегда литературными словами...
Директора с чемоданом в поезд в путинию...
Вас доской Pribila на стройке дачи?
лично я вот по возрасту и здоровью не прохожу на службу в ВСУ,но зато участвовал в разгоне сепарского шабаша в своем городе Николаев в 2014 году и мы предотвратили создание новороссии
а что ты сделал для Украины?
больше нечего сказать.
"Чёрный" это у тебя с башкой "гражданская" или ты гражданин луГАНДОНА???
:"Москва-Пекин,
Москва-Пекин -
Идут-идут народы..."
И лозунги "Русский с китайцем - братья навек!", а потом остров Даманский, хунвейбины, первое боевое применение Союзом "Градов" БМ-21 по китайцам, вооружённых в основном палками... Дружба с Китаем - Бобику под хвост! А сегодня Китай уже втихаря оттяпал и Даманский и пол-Сибири, если не всю де-факто... А ***** никак нам своей грёбаной дрючбы всучить не может! Гавляйтер РашФекалостана Пуйло добилось олько того, что теперь актуален лозунг "Рашкаватник с украинцем - навеки враги!" - и внукам завещать буду!!! Вернём в Украину и Крым и Донбасс... и Кубань, и Тьмутаракань (Ростов-на-Дне обл.) и Таганрог, и заграбастанные, при передаче Крыма (на деле всучили "На тебе Боже, что рашкам не гоже", бо репоеды только просрали Крым, а украинцы его подняли и заставили цвести!), земли Украины в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях! Рашкаватники пойдут в Сибирь на лесоповал наймитами к китайцам, а на звільнених українських землях українські діточки навчатимуться рідною українською мовою!!! Азовське море стане суто внутрішнім морем Вільної України!!! Допоможемо і сусідам позбавитись від кислобздіївського смороду "руССькага мірка" - з Придністров'я та з грузинських земель вичавимо, псякрев, сучих шаблерогів!!!
Слава Україні!