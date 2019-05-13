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 Политика Украины, Общество
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 С начала года Украина отказала во въезде почти 3,3 тыс. россиян, - Госпогранслужба

С начала 2019 года на территорию Украины не смогли въехать почти 3,3 тыс. граждан России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года не пустили почти 3,3 тыс. граждан Российской Федерации", - отметил он.

Слободян указал, что среди основных причин отказа были невозможность лица подтвердить цель поездки, нарушение украинского законодательства в контексте посещения оккупированного Крыма, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.

По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16,9 тыс. иностранцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126615
 
 
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Чого вони сюди пхнуться? Тут своєї вати вистачає.
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Ничесе, аж 3.3.
А впустили сколько？ громко промолчали
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Теперь, после того, как Кабаева родила двойню, ни одна либеральная сволочь не сможет сказать, что впереди нас (россиян) ожидают безальтернативные выборы президента!
(С)
@Bartalomju
😄
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Мертветчук, шо ,слабоватно итд. итп!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года Украина отказала во въезде почти 3,3 тыс. россиян, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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