 С начала года Украина отказала во въезде почти 3,3 тыс. россиян, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года не пустили почти 3,3 тыс. граждан Российской Федерации", - отметил он.

Слободян указал, что среди основных причин отказа были невозможность лица подтвердить цель поездки, нарушение украинского законодательства в контексте посещения оккупированного Крыма, а также превышение срока пребывания на территории Украины в предыдущие поездки.

По его словам, в целом отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16,9 тыс. иностранцев.

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